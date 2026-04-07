“Abran el estrecho de Ormuz o se irán al infierno. Martes es el día del puente. Es el día de la central eléctrica”. La frase atribuida a Donald Trump no es un exceso más: es un cambio de registro. No es diplomacia ni disuasión clásica; es ultimátum con calendario. Y en geopolítica, cuando el poder pone fecha, deja de hablar solo hacia afuera y empieza a condicionarse hacia adentro, porque fijar día y sugerir blancos no solo presiona al adversario: reduce el propio margen.

Conviene entender el tablero. El estrecho de Ormuz no es un punto cualquiera del mapa; es uno de los principales nodos energéticos del planeta. Por ahí transita una porción sustantiva del petróleo mundial. Tensarlo no es castigar a un adversario puntual; es alterar precios, rutas, mercados y equilibrios globales. Por eso, cuando el lenguaje escala hasta ese nivel, deja de ser retórica para convertirse en señal operativa. Y toda señal así abre una pregunta inevitable: ¿estamos ante una escalada real… o ante un bluff?

En el póker, el bluff es una herramienta. En geopolítica, es una apuesta peligrosa. Funciona si el otro cree, si el otro cede. Pero Irán no ha cedido. La respuesta desde su alto mando ha sido clara: rechazo frontal, sin matices, sin indicios de apertura del estrecho. Y ahí cambia todo, porque cuando el ultimátum no produce efecto, pierde su principal activo: la credibilidad inmediata. Sin credibilidad, la amenaza deja de ser instrumento y se convierte en presión sobre quien la emite.

Salvo que muchos estemos equivocados, el bluff no funcionará. No hay respaldo multinacional claro, no hay alineamientos sólidos que sostengan una escalada de esa magnitud, y lo más delicado: tampoco hay soporte interno suficiente. Ni popular, ni político, ni —en términos operativos— necesariamente militar para asumir el costo de iniciar una gran conflagración. Porque cruzar ese umbral no abre una crisis más; abre una dinámica difícil de contener, con el riesgo de detonar reacciones en cadena que, en escenarios extremos, podrían adoptar formas mucho más amplias, incluso de carácter religioso o civilizacional.

Ese es el punto donde el poder entra en su propio dilema: escalar para sostener la palabra o recalibrar para evitar el costo. Pero escalar no es lineal; es acumulativo y, en escenarios como este, puede volverse irreversible. Recalibrar, en cambio, tampoco es gratuito: implica exhibir el límite. Y el poder —sobre todo el que se ha construido sobre la imagen de fuerza— rara vez acepta mostrar sus límites sin resistirse. Ahí es donde el lenguaje se vuelve trampa: cuanto más se endurece, más obliga, y cuando obliga, reduce la capacidad de maniobra. Lo que empezó como amenaza puede terminar como compromiso forzado.

Ese es el verdadero riesgo del bluff en política internacional: no que falle, sino que obligue a cumplirlo. Entonces la pregunta deja de ser si era real o no y pasa a ser otra: ¿quién está dispuesto a sostener la escalada hasta sus últimas consecuencias? Porque el martes, en este contexto, ya no es solo una fecha. Es un punto de quiebre potencial, un momento donde el lenguaje, la credibilidad y la capacidad de decisión se cruzan bajo presión. Y cuando esos factores se alinean, el error deja de ser improbable: se vuelve posible.

Porque cuando el poder apuesta con ultimátums, no arriesga solo la jugada: arriesga quedar atrapado en ella… y ahí ya no hay retirada elegante.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com