Las ideas más peligrosas para una democracia casi nunca llegan disfrazadas de autoritarismo. Llegan envueltas en el papel celofán de la “reflexión incómoda”. La semana pasada, la influencer Natalia Torres afirmó en un pódcast que “no todos deberían votar”. Después llegaron las aclaraciones, los matices y hasta los cafés con licor. Pero el episodio dejó una pregunta mucho más interesante que la polémica misma: ¿por qué este tipo de declaraciones aparecen cada vez con más frecuencia?

Muchos se concentraron en discutir si Natalia Torres se retractó o no. Creo que ésa es la discusión equivocada.

Porque Natalia Torres no es importante. Es útil.

No es una dirigente política decisiva ni una gran ideóloga del conservadurismo mexicano. Es el tipo de influencer que cumple una función muy específica: poner sobre la mesa ideas que todavía resultarían demasiado costosas si fueran planteadas directamente por quienes aspiran a gobernar.

No hace falta imaginar conspiraciones ni reuniones clandestinas para entender cómo funciona este mecanismo. La política moderna descubrió hace mucho tiempo una técnica extraordinariamente eficaz: lanzar un globo sonda.

Se coloca una idea deliberadamente provocadora en el debate público. Se observa la reacción. Si prende, se insiste. Si genera demasiado rechazo, aparecen las aclaraciones, el contexto perdido, la “mala interpretación”, el video explicativo o cualquier otra forma elegante de dar un paso atrás sin abandonar por completo el terreno conquistado.

El éxito del globo sonda no consiste en que la propuesta se convierta mañana en ley. Consiste en que hoy empiece a parecer discutible.

Y ésa es la parte verdaderamente interesante del episodio.

No que Natalia Torres dijera que no todos deberían votar, sino que durante varios días miles de personas terminaron debatiendo si el sufragio universal debería tener filtros. La conversación dejó de ser cómo fortalecer la democracia para convertirse en quién merece ejercerla.

Eso ya representa una victoria para quienes buscan desplazar, poco a poco, la frontera de lo políticamente aceptable.

Porque las ideas más radicales rara vez llegan de golpe. Avanzan unos centímetros cada vez.

Hoy se plantea que quizá no todos deberían votar. Mañana se preguntará quién reúne las condiciones para hacerlo. Pasado mañana alguien propondrá un mecanismo concreto y ya no sonará tan extravagante, porque la discusión habrá sido preparada desde antes.

Ahora bien, incluso si aceptáramos por un momento esa lógica, aparecería una serie de preguntas que Natalia Torres nunca respondió.

¿Quién decide cuáles son esos filtros?

¿Quién redacta el examen?

¿Quién define qué conocimientos son suficientes para ejercer un derecho constitucional?

¿Quién establece la línea entre el ciudadano apto y el ciudadano que todavía debe “prepararse”?

Porque toda propuesta para filtrar el voto parte de una premisa profundamente clasista: siempre hay alguien que se considera suficientemente ilustrado para decidir quién merece participar plenamente en la democracia. Nunca son las mayorías las que diseñan el filtro. Siempre son quienes están convencidos de pertenecer al grupo de los preparados.

Y ahí aparece el verdadero fondo del asunto.

Históricamente, cada vez que las élites conservadoras han propuesto condicionar un derecho, parten del mismo supuesto: serán ellas quienes definan las condiciones. Los preparados. Los ilustrados. Los que creen saber mejor que las mayorías qué decisiones son aceptables y cuáles no.

Ésa es la verdadera discusión.

No una clase de una hora. No un examen. No un trámite administrativo.

Sino quién adquiere el poder de decidir cuándo un derecho deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio administrado por quienes se consideran más aptos para concederlo.

Por eso sería un error convertir a Natalia Torres en la protagonista de esta historia.

No lo es. Su papel es otro.

Es el de una influencer útil mientras sirva para probar el terreno; suficientemente visible para provocar una conversación nacional y suficientemente prescindible para que, si el experimento fracasa, nadie tenga que pagar un costo político mayor.

Ésa es la lógica de las piezas desechables, de los “fusibles”: reciben la descarga para proteger al resto del circuito.

Por eso el error consiste en discutir a Natalia Torres como si fuera la protagonista de esta historia. No lo es. Dentro de unos meses probablemente nadie recuerde su nombre. Y esa será la prueba de que cumplió exactamente la función para la que resultó útil: correr unos centímetros la línea de lo aceptable y desaparecer. Las influencers pasan. Los globos sonda también. Lo que permanece es la estrategia.