Veamos cuál es, según la inteligencia artificial de Google, la diferencia entre fumigar y limpiar : “La principal diferencia radica en sus objetivos y métodos. Fumigar se refiere a la aplicación de productos químicos (generalmente gases o vapores) para eliminar plagas, como insectos o roedores, mientras que limpiar se enfoca en la eliminación de suciedad, polvo y residuos visibles de superficies utilizando agua, detergente y otros productos”.

¿Limpiar antes o después de la fumigación? La misma fuente sugiere que la limpieza profunda debe realizarse después de fumigar: “La limpieza previa a la fumigación puede ayudar a mejorar la efectividad del tratamiento, pero la limpieza profunda, especialmente de las áreas donde los alimentos se preparan o almacenan, debe hacerse después de que la fumigación haya tenido tiempo de actuar”.

Por supuesto, en la 4T nada se ha perdido, todavía no. Pero es un hecho que la invadieron bichos potencialmente muy nocivos que, si no se eliminan a tiempo, amenazarán con echar a perder la esencia del nuevo sistema político.

Desgraciadamente, empieza a ser urgente que actúe alguien especialista en fumigación: ya resulta imposible ignorar el daño que hacen bastantes militantes de la cúpula morenista, como la gobernadora de Veracruz.

Norma Rocío Nahle García ha sido señalada, con evidencia periodística creíble, de haber caído en actos corruptos durante la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y esto no es lo peor. Infinitamente más inmunda fue su actitud en el homicidio de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz.

Hay más alimañas en Morena. Deben ser eliminadas antes de que contaminen a la totalidad de la 4T. Al costo que sea, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá proceder a la fumigación para enseguida poner en marcha un proceso de limpieza profunda de las estructuras del morenismo, tanto en el partido de izquierda como en los distintos gobiernos, incluidos los poderes legislativo y judicial.

La presidenta deberá hacerlo, hay que destacarlo, se pierda lo que se pierda.

Por más claridad con que se haya redactado un testamento, si se dan ciertas condiciones la herencia puede —e inclusive debe— quedar sin efecto. Sheinbaum cumplió respetando posiciones de poder que dependían de un acuerdo político previo a la decisión sobre la anterior candidatura presidencial de Morena. Esto incluyó no solo la conducción del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas: tal pacto también obligaba a defender —hasta donde lo permitieran los límites de la ética— las obras prioritarias del pasado sexenio, que mucho tienen de defendibles, y por supuesto asimismo a dejar lejos de pesquisas a quienes las encabezaron.

Es verdad, la presidenta cumplió pero… Todos los acuerdos pueden romperse si su cumplimiento se vuelve imposible o si llevarlos a la práctica genera problemas mayores.

Nadie deberá entristecerse si la fumigación, al eliminar sabandijas, destruye proezas sobre las que se ha fundado el prestigio de la 4T.

En los Pájaros perdidos Rabindranath Tagore se dice que “si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas” . El segundo piso de la llamada cuarta transformación está lleno de estrellas brillantísimas que a veces no vemos: las oculta el asco producido por tanto bicho que se acercó al gobierno de izquierda solo para abusar del poder, normalmente con el propósito de lucrar.

Creo que, vistas las cosas con objetividad, llegó la hora de que el segundo piso de la 4T quite influencia, o al menos silencie, a sus portavoces tradicionales que evidentemente se han contagiado de arrogancia y hasta caído en la corrupción.

Hay millones de personas valiosas en Morena, ya se les debe permitir destacar. ¿Que entre la gente anónima no abundan las voces con el don de la elocuencia y experiencia política? Cito otra frase de Tagore de los Pájaros perdidos: “El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen”.

Hay un tango de Astor Piazzolla llamado Los pájaros perdidos. Ignoro si el músico argentino y el autor de la letra, Mario Trejo, plagiaron a Tagore. El poeta Trejo no lo admite cuando cuenta la historia de esa canción: la idea se le ocurrió“en un diálogo con un amigo, caminando por la playa de Villa Gesell… Mirando los pájaros le pregunté a dónde iban a morir. Él me dijo que no morían, que los pájaros se fundían con el cielo”.

Plagio o no, motiva pensar que las aves son inmortales porque se funden con el cielo. Pero los pájaros, si se les encierra en un ambiente infectado de bichos, se contagian y los llevan en el cuerpo como parásitos que les enferman.

La 4T será indestructible, es decir, se fundirá en el cielo de la historia de México, si se permite a sus militantes más decentes volar en la libertad de la honestidad, esto es, sin tener que cargar con el desprestigio cada día más grande de tantos liderazgos echados a perder.

Para que las alimañas desaparezcan solo existe una opción: la fumigación, tal vez la desinfección. Si nada de esto se presenta, en vez del cielo de la mejor historia, la 4T estará en riesgo de ir al basurero de las crónicas que algún día se escribirán acerca de nuestro siglo XXI.