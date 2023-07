Twitter, propiedad de Elon Musk, amagó con emprender acciones legales contra Meta debido a su nueva aplicación de mensajería llamada Threads , que ha atraído a decenas de millones de usuarios desde su lanzamiento esta semana como competencia a la plataforma de redes sociales.

En una carta dirigida el miércoles al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, Alex Spiro, abogado que representa a Twitter, acusó a Meta de utilizar ilegalmente los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter al contratar antiguos empleados de Twitter para crear una aplicación “copiada”.

Este movimiento incrementó las tensiones entre los gigantes de las redes sociales después de que Threads debutara el miércoles, dirigido a aquellos que buscan alternativas a Twitter debido a los impopulares cambios que Musk ha realizado en la plataforma desde que la compró el año pasado por 44 mil millones de dólares.

¿Quién creó esta debacle? El propio Musk, al reducir en un 75% los empleados de Twitter y aún más, mofarse de los despedidos en la cuenta del producto que habían creado. Pero eso no es todo, los periodicazos “en el hocico” al oligarca sudafricano no dejan de llegar.

Andy Stone, portavoz de Meta, escribió el jueves en Threads: “Nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter, eso simplemente no existe”.

Y esto no es apoyo a Threads ni al ladrón de información personal Zuckerberg. Los permisos que pide Threads para usarse son terribles e invasores de la privacidad, al husmear hasta en información de salud que se recaba por algunos gadgets cómo las pulseras fitbits y los relojes de Apple. Además, es imposible borrar la cuenta sin borrar la cuenta de Instagram asociada.

Por este motivo, Threads se lanzó en más de 100 países, pero curiosamente no está disponible en la Unión Europea, que cuenta con estrictas normas de privacidad de datos.

Aquí la proposición ganar-ganar para los que nos adscribimos al viejo y conocido refrán “fuck around and find out” es que Elon y Twitter sean eclipsados por otras apps de lo que alguna vez se llamó “micro-blogging”, cómo Threads y Bluesky. Si alguien se merece 44 mil millones de dólares de inversión en la basura, es un personaje cómo Musk.