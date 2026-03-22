El Shamuko, un personaje del Ciclismo, Sanpetrino iniciador del grupo Biscauch junto con Ricardo Guerra, David Martinez y Julio Romero hace más de 35 años, practicó el Ciclismo hasta el día de hoy.

Corrieron versiones amarillistas de que los habían atropellado, pero no fue así.

Desafortunadamente, tuvieron una caída y el Shamuko se fractura la pelvis y le trasladan al hospital Zambrano para poder hacerle alguna intervención quirúrgica y es ahí donde por un problema cardiaco pierde la vida.

Pero Alberto Villarreal, un personaje que siempre hizo por el bien del Ciclismo y de los ciclistas de Nuevo León, siempre pendiente de que tuvieran apoyos y lo digo porque en su momento apoyó a mi hija Sofia Arreola desde el 2008 organizando a un grupo de ciclistas del Biscauch y haciendo una colecta para apoyar a Sofía en sus eventos internacionales.

El Shamuko Alberto Villarreal fue representante de Raúl Alcalá en sus primeros contratos en el Ciclismo profesional y después cubrió el Tour de Francia y gracias a él en el Tour del 89, fuimos algunos compañeros del Biscauch Adere. Esa edición que ganará Greg Lemond.

Recientemente para los olímpicos de París, el Shamuko, como siempre me comunicaba y me hablaba y me decía que le hacía falta a Victoria Velasco.

Yo supe que Velasco estuvo batallando porque en la concentración previa a los olímpicos de París, no le llegaba el recurso de CONADE y al hablar con su papá, Toño Velasco me dijo que efectivamente estaban batallando con estancia y alimentos en la concentración que tenían allá en Europa.

Inmediatamente, el Shamuko se comunica con Toño “el Rojo” y le ofrece el respaldo y no es solamente el apoyo económico, sino el apoyo moral y el respaldo de saber que tienes a alguien que sin ningún interés, más que el desarrollo del deporte, está siempre a tu lado.

Apenas ayer recibí varios mensajes del Shamuko, como siempre estaba interesado por el Ciclismo y compartíamos mucha información relacionada con esto.