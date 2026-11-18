Sinaloa es, electoralmente y para fines de gobernanza un “foco rojo” para Morena.

Numerosos trabajos de prensa serios y con método, así como investigaciones documentadas, ubican a Sinaloa entre las seis entidades de nuestro país con mayor riesgo electoral para Morena en 2027, atribuyendo lo anterior al desgaste local, la crisis de inseguridad derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que acumula miles de homicidios y desapariciones en dos años y a los señalamientos que prevalecen en la ‘terca realidad’, por los presuntos vínculos de su clase política en el poder con el crimen organizado.

En el mismo sentido, el propio dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer, quien pasó automáticamente a ocupar el lugar del siempre bien recordado Sergio Torres Félix, pronosticó en septiembre pasado, un “voto de castigo” contra el partido gobernante debido a la violencia.

Cabe recordar que Torres Félix es un diputado local de Sinaloa, integrante aun de la LXV Legislatura al Congreso del Estado, que fue atacado a balazos el 28 de enero de este mismo año y que hoy convalece gravemente. El cobarde ataque hacia él, es uno de los ilícitos que, como muchos otros en esta administración local de aquel estado, permanece irresoluto y sin avances notables.

Pero curiosamente, Sergio ‘Pío’ Esquer Peiro, personaje de la vida agrícola-empresarial sinaloense y transmutado de forma súbita en protagonista político a partir de las últimas lluvias, practica el lucrativo y popular deporte de atacar ahora las “estructuras conservadoras y rancias del sistema político mexicano del pasado” con singular emoción y ligereza, como con un dolor aparente y hasta con vestigios de cicatrices que no sanan en su alma irredenta.

El ‘Pío’ -priísta toda su vida y derrotado dos veces, como candidato a diputado federal- es hijo de don Rodolfo Esquer Lugo, uno de los personajes regionales más emblemáticos de aquella etapa desarrollada a lo largo del país entre las décadas de los cincuenta y los setenta del siglo pasado, llamado “Desarrollo Estabilizador”.

Etapa donde, por cierto, no había otro partido político en México dónde militar que no fuese el PRI y existían, por tal circunstancia, tanto una sólida convivencia, como una notoria concupiscencia entre (y desde) el empresariado y (hacia) la clase política empoderada, por la vía del hegemónico PRI, respectivamente.

Don Rodolfo Esquer Lugo, padre del ‘Pío’, fue por muchos años presidente y director general, de lo que fue en sus años más gloriosos el Banco del Noroeste de México, S. A., yerno de don Inés Peiro, principal accionista del banco y abuelo del ‘Pío’ Esquer, quien fue además cuñado del desaparecido Óscar Lara Aréchiga, secretario de Finanzas de los gobernadores priístas Juan S. Millán y Jesús Aguilar Padila.

Esquer Lugo fue un hombre de grata memoria en los círculos financieros y empresariales de aquella región noroccidental del país, dada su singular eficiencia como administrador y líder de un corporativo que, en su tiempo, llegó a ser ejemplo de crecimiento en su modalidad de banco regional.

Los Peiro, eran descendientes de portugueses asentados en la zona de influencia del río Humaya, específicamente en las inmediaciones del poblado, Pericos, Mocorito, donde desarrollaron el cultivo del henequén, planta llevada desde la península de Yucatán; entre otras historias admirables de creatividad empresarial. Han sido la de los Peiro, y los Esquer Peiro, familias de una reconocida moralidad y muy respetadas en el quehacer empresarial de Sinaloa.

Pero pues tal parece que hoy, que vivimos tiempos de renovados convencionalismos en el mundo y específicamente, tiempos de un pragmatismo a ultranza en la política, donde lo importante es llegar al puesto a como dé lugar y no defender con decoro los valores y los principios que forjaron una sociedad como la sinaloense, con ética y moralidad, a ‘Pío’ Esquer le parece que es necesaria la alternancia democrática en Sinaloa y que Morena debe salir cuanto antes del Gobierno; pero sólo si él es el personaje en quien al final recaiga el poder. Conveniente postura. Pues sí.

Se reitera pues; en un país donde hoy, como dice el tango de Santos Discépolo: “… es lo mismo ser derecho que traidor; ¡Todo es igual, nada es mejor! Lo mismo un ‘burro’ que un gran profesor”.

La postura oficialista

Y con todo y que el oficialismo desde la Ciudad de México y pocos, muy pocos panegiristas de Morena, consideren que el desgaste gubernamental por la inseguridad, no se traducirá de forma automática en una derrota para Morena si la oposición permanece dividida, ufanándose de que la 4T mantiene en marcha la reorganización de sus estructuras territoriales y alianzas partidistas; los indicadores estadísticos oficiales, las movilizaciones ciudadanas y las posturas de distintos actores sociales y políticos en Sinaloa muestran ya un notable malestar por la crisis de seguridad y su impacto económico, aunque las encuestas electorales -supuestamente- reflejan un escenario dividido respecto a un cambio de partido en 2027.

Por ejemplos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, del 10 de septiembre de 2026, arrojó que el 81.3% de la población mayor de 18 años en Sinaloa consideró inseguro vivir en la entidad (levantamiento de febrero a abril de 2026), ubicando al estado en el octavo lugar nacional.

También la del 23 de octubre de 2026, una nueva encuesta, denominada Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), auspiciada por el INEGI y levantada en septiembre de 2026, que detectó que el 85.8% de la población adulta en Mazatlán y el 81.6% en Culiacán, consideraron inseguro vivir en su ciudad.

Y el 9 de noviembre de 2026, se publicó de acuerdo con FORBES MÉXICO, que octubre había cerrado como el mes más violento del año en la entidad con 191 asesinatos. En ese contexto, la gobernadora interina actual, Graciela Domínguez Nava aceptó públicamente que “no hemos logrado lo que todos deseamos, que es restaurar la paz”.

Por lo que hoy más que nunca, se hace necesaria la construcción de una alianza electoral opositora, de cara al inminente proceso electoral en 2027, que pueda garantizar el cambio de partido en el poder y de sus protagonistas en Sinaloa, que están desde aquel fatídico 2021 y no atinan a gobernar con eficacia.

Año 2021 aquel, en que, como se ilustró ampliamente a través de los medios de difusión masiva, Morena logró generar un aparente triunfo electoral, basado en actos ilegales y hasta criminales, el día de la jornada electoral.

Como producto de este rampante malestar ciudadano traducido ya al plano político, la semana pasada, Sergio “Pío” Esquer Peiro (coordinador estatal de Movimiento Ciudadano) y Paloma Sánchez (senadora del PRI) protagonizaron un intercambio de declaraciones públicas donde de plano no coincidieron sobre la posibilidad de formar una coalición opositora rumbo a la elección para la gubernatura de Sinaloa en 2027.

Y descartó también que Movimiento Ciudadano (MC) busque una coalición con el PRI, afirmando que “la congruencia de MC no la vamos a comprometer con alianzas” y que en procesos anteriores “el voto útil resultó inútil para Sinaloa”.

A lo que la senadora priísta de inmediato respondió que Esquer era un “cobarde”, puso en duda su carácter frontal y le exigió definir si participará en una alianza opositora o si continuará “haciéndole el trabajo sucio a Morena”.

También la senadora Paloma Sánchez reclamó a MC haber votado a favor del presupuesto impulsado por Morena y criticó que Esquer se hubiera referido previamente al gobernador Rubén Rocha Moya como “pobre” o como un perseguido político.

Igualmente, Sánchez acusó al dirigente de MC de buscar a militantes priistas y le advirtió no intentar atraerlos para dividir el voto opositor cuando lleguen las definiciones electorales, recordando además que Esquer fue candidato de la alianza en dos ocasiones anteriores.

Sin embargo, el diputado federal del PRI Mario Zamora Gastélum, el otro aspirante a la nominación tricolor y aliancista por Sinaloa, ha permanecido firme en una postura centrada en la construcción de un frente opositor amplio y la unidad interna.

Paralelamente, distintas casas encuestadoras han publicado mediciones sobre el posicionamiento de los aspirantes rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027 y en la gran mayoría, Mario Zamora, quien ya fue el abanderado por el PRI en 2021, aparece con el favor de la ciudadanía encuestada:

MetriK Polls (levantamiento del 9 al 11 de noviembre de 2026): en un escenario hipotético de alianza PRI-PAN, Mario Zamora registra 43.5% de las preferencias (un aumento de 13.09 puntos respecto a la medición de octubre de la misma firma), frente a 30.8% de Imelda Castro (Morena-PT-PVEM) y 17.6% de Sergio “Pío” Esquer (MC), mientras que 8.1% no expresó preferencia.

GobernArte (publicada el 29 de octubre de 2026): Imelda Castro encabeza con 31.9%, seguida por Mario Zamora Gastélum con 27.8%, Eduardo Ortiz Hernández con 15.3% y Sergio “Pío” Esquer con 10.6% (con 7.2% para otra opción y 7.2% de indecisos).

Cabe hacer mención, que esta agencia, GobernArte, tiene contratos firmados con quienes manejan el sistema de encuestas a favor de la 4T.

RUBRUM (publicada el 29 de octubre de 2026): Mario Zamora obtiene 59.1% en la preferencia interna del PRI, mientras que, en la intención de voto por partido, Morena registra 33.3%, el PRI 22.6% y el PAN 14.7%.

INDEMERC (levantamiento del 3 al 5 de octubre de 2026): Según un estudio telefónico, en un careo hipotético directo frente a Imelda Castro, Mario Zamora alcanza 61% de las preferencias válidas.

México Elige (levantamiento del 6 al 9 de julio de 2026, con resultados difundidos a partir del pasado 8 de julio): los levantamientos realizados por México Elige colocan al PRI con el 22.7% de la intención de voto por partido en Sinaloa, superando a Morena (20%) y al PAN (17.8%).

Como se observa, en este y en otros trabajos sondeo de opinión, las casas encuestadoras identifican al diputado federal Mario Zamora Gastélum, como el perfil opositor mejor posicionado y aspirante natural del PRI rumbo a la gubernatura de 2027.

“La prioridad debe ser construir una coalición entre el PRI, el PAN, el Partido Sinaloense (PAS) e intentar sumar a Movimiento Ciudadano (MC) para competir contra Morena”, según ha sostenido el también exdirector general de Financiera Rural y exsenador.

El legislador priísta, también ha afirmado que “no se trata de egos personales o de lo que convenga a un grupo en particular”, comprometiéndose a respaldar a quien resulte con mejores condiciones para ganar, incluso si él no obtuviera la candidatura, en una eventual contienda interna o proceso de selección, sustentado en los sondeos de popularidad implementados por el CEN del PRI.

Indefectiblemente, el diputado Mario Zamora también ha expresado respeto hacia la senadora Paloma Sánchez y aseguró que la apoyaría “hombro con hombro” si ella obtuviese la candidatura. Pero los números aquí parecen darle el pase a Zamora Gastélum.

Hoy, los sinaloenses no alzan la voz desde la división, sino desde el clamor genuino de un pueblo que exige volver a vivir sin miedo. Un clamor sin etiquetas ni convencionalismos; poniendo el genuino reclamo de paz y armonía al que tienen derecho como seres de esta Tierra. Pero quieren un cambio, eso es evidente.

Durante demasiado tiempo, la ausencia de paz en Sinaloa, ha alterado la vida cotidiana y arrebatado la tranquilidad de las familias que habitan en aquella entidad federativa.

Sin embargo, el anhelo de este estado sigue intacto: “¡Queremos recuperar nuestras calles, nuestros comercios y la certeza de regresar a casa con bien! La seguridad pública, la normalidad y el orden no son un privilegio, son un derecho irrenunciable que hoy reclamamos con dignidad y esperanza!”.

La verdadera fortaleza de aquella tierra reside en su gente trabajadora.

Es momento de unir voluntades, reconstruir el tejido social y devolverle la armonía a cada rincón de aquel bello Estado. Los sinaloenses merecen vivir en paz y juntos harán posible ese nuevo comienzo. Lo saben bien.

Y finalmente, como mensaje directo a Sergio ‘Pío’ Esquer, se le recomienda conjugar el verbo ‘prudenciar’… y ser congruente a la tradición de armonía que mostró siempre su familia.