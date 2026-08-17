El Día Mundial de la y del Peatón exige un cambio radical en nuestras calles. Moverse a pie no puede seguir siendo un deporte de alto riesgo, sino un derecho garantizado por una infraestructura moderna y segura.

La educación vial efectiva no consiste en exigirle a la o el ciudadano que esquive vehículos. Requiere capacitar a las y los conductores para respetar la prioridad peatonal y rediseñar el entorno bajo el principio de que la vida humana está por encima del flujo automotor.

Para lograrlo, urgen calles accesibles que eliminen los obstáculos actuales. Esto significa construir banquetas amplias y libres de comercio o postes, e instalar cruces seguros a nivel de piso con semáforos perfectamente sincronizados.

Habitar la calle también implica asumir la responsabilidad de cada peatón. Reclamar prioridad no nos exime de cuidar nuestra propia vida y la de los demás. Un entorno seguro se construye cruzando por las esquinas y zonas marcadas, respetando las indicaciones de los semáforos y evitando distracciones tecnológicas como el uso del celular o audífonos al caminar.

La calle es el espacio público por excelencia. Transformarla en un entorno seguro, incluyente y digno es una tarea que involucra a gobiernos, urbanistas y ciudadanos, ciudadanas por igual.

Por eso, juntas y juntos impulsemos una movilidad urbana sostenible que devuelva el protagonismo a las personas y garantice el derecho a caminar sin miedo.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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