Esta semana, amanecimos con muy buenas noticias para el proyecto de la Cuarta Transformación. La primera, quizá la más importante a la par de las demás, es el apoyo que ha refrendado el pueblo de México a nuestra presidenta de la República. Una de las encuestadoras más precisas del país, con datos de estos mismos días, plasmó el abrumador respaldo que promedia la mandataria. Para ser más precisos, ahora que ahondamos en aspectos sustanciales, Sheinbaum cuenta con el 72 % de apoyo ciudadano. Esto quiere decir que ganó más terreno, pero también que su gestión tiene una legitimidad impresionante a estas alturas de que está por cumplir dos años de trabajo; o sea que, con ello, confirmamos una vez más que, pese a la guerra sucia de la oposición, tenemos una mujer al frente que ha dado equilibrio a la gobernabilidad. De hecho, desde que la silla presidencial fue ocupada por Claudia, supimos la capacidad que podía imprimirle luego de haber llevado a la Ciudad de México a otras latitudes de desarrollo, innovación, movilidad, salud, seguridad y educación.

Otro de los temas, que es de suma relevancia, es el anuncio del Consejo de la Unión Europea que autorizó los mecanismos necesarios para abrir paso a las relaciones comerciales. Muy pronto, de hecho, se plasmará la firma que ratificará que nuestro país, especialmente por su estructura económica en pleno despegue, tiene mucho que ofrecer al mundo por la numerosa cantidad de recursos naturales, así como los productos que se elaboran de mucha calidad. Es posible ir anticipando que eso es, en definitiva, el preludio de cosas importantes, mayormente para sacarle el mayor provecho con ese gran olfato que le ha caracterizado a la presidenta y al buen manejo de las secretarías de Estado. Y como esto implica explicar más a detalle su impacto, esta misma semana abordaremos lo que hemos asumido como un hecho sin precedentes en la vida pública de México.

Mientras tanto, retomaremos el proceso electoral que, se sabe, ha comenzado con mucho ímpetu en todas las entidades federativas, básicamente aquellas que tendrán relevo del ejecutivo estatal. Aunque la intensidad se vive al máximo, me llamó poderosamente la atención el caso de Tlaxcala. Siendo así, nos concentraremos en explicar algunas razones que nos llevan a construir una concepción más clara de lo que acontecerá. Comenzamos por quien hoy ocupa la tutela del ejecutivo estatal. Lorena Cuéllar, para empezar, es una de las gobernadoras mejor evaluadas del país. Además de ello, entre muchos aspectos más, ha demostrado ser eficiente en la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, sobre todo para garantizar la paz. Desde que se programó un esfuerzo conjunto que se puntualiza en un plan nacional, los resultados, en retrospectiva, son alentadores.

Además de lo que mencionamos, de suma relevancia, podemos sumarle que Tlaxcala es una de las entidades que mayor percepción positiva tiene a favor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esa tendencia al alza siempre se ha mantenido, inclusive promediando entre el 72 y el 75 %. Eso se lo atribuimos al buen manejo de las políticas públicas, sobre todo en obra e infraestructura a gran escala. Con ese robusto programa integral, ahora que las condiciones siguen siendo inmejorables, Morena arrasará en ese enclave. De entrada, Morena sigue al frente de la intención del voto, muy por encima del segundo lugar. Solo para poner un ejemplo, el partido guinda le saca más de 30 puntos al PRI, que se disputa la segunda posición con Movimiento Ciudadano. Siendo así, la propia dirigencia de Morena ha tenido una buena conducción en el proceso interno. Es verdad: hay una fiebre que, en ocasiones, cruza la línea del respeto y, con ello, se ha desbordado la guerra sucia al interior del morenismo; sin embargo, la unidad está garantizada en la previa de las definiciones.

A unas semanas de que se nombre a la próxima coordinadora de la defensa del voto, ahora que hay mujeres que han demostrado esa capacidad y poder político en Tlaxcala, no habrá una encrucijada ni mucho menos habrá necesidad de rasgarse las vestiduras. Todo, en efecto, está sujeto a lo que un cúmulo de encuestas ha ido adelantando. MetricsMx, la metodología de SDPnoticias, muestra una ventaja holgada de la senadora Ana Lilia Rivera. Inclusive, lo que aporta la legisladora, viéndolo desde un ángulo de poder de convocatoria, es potencialmente mayúsculo. De ese modo, tienen mucho sentido los pronósticos que adelantamos porque, a la postre, serán los que muy probablemente esboce Ariadna Montiel. Y cuando nos referimos a la lógica de las circunstancias, aludimos al pulso que brota del grueso de la población de Tlaxcala. Se trata de un hecho inexorable; o sea, sigue siendo tiempo de mujeres.