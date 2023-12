Morena tiene una gran oportunidad de ganar la gubernatura de Jalisco, y no necesariamente por tener una gran candidata o por la cohesión de sus estructuras o la unidad de la llamada Mega Alianza que formó con el PT, el PVEM y los partidos locales Futuro y Hagamos.

La oportunidad de ganar la gubernatura jalisciense que tiene la candidata de Morena así como la posibilidad de conseguir importantes triunfos en muchos municipios importantes y avanzar sustancialmente en la composición del Congreso local, y generarle quizá cerca de dos millones de votos a Claudia Sheinbaum, se aprecia tanto por la pérdida paulatina de fortaleza electoral del gobernante MC en razón de la inconsistencia en la precampaña de su candidato Pablo Lemus, las señales de división y falta de tarea de los otros factores importantes de ese partido en la entidad que no lograron ser favorecidos en el reparto de posiciones y el desprestigio creciente del gobernador Enrique Alfaro, a quien algunos analistas señalan ha bajado la guardia dejando solo a Lemus, pero además es de advertir la división en los partidos opositores al alfarismo y a Morena, provocada por diversos factores, siendo así que como todo ello está propiciando que el partido de López Obrador crezca paulatinamente y esté en posibilidades de éxito a pesar de no estar cohesionado ni tener una candidata sólida al gobierno de la entidad.

Y es que lo que debería ser una espléndida oportunidad de triunfo para la oposición unida contra de MC y de Morena, se está desvaneciendo, ya que entre muchos problemas para consolidar una coalición que aproveche el desgaste del MC y la escasa aceptación social hacia Morena, está la inconformidad por un proceso turbio y desaseado por el que se busca imponer como candidata a gobernadora por la coalición bautizada como ‘Fuerza y Corazón por Jalisco’ a la dirigente con licencia del PRI de nombre Laura Haro.

Es de resaltar como precedente la inconformidad que en su momento provocó la imposición que desde la dirigencia nacional del PRI se operó para entregarle la dirección del comité estatal piista a la citada Haro Ramírez, a la que se le señala escasa formación y corta experiencia política, ya que antes de ser impuesta en la dirigencia estatal del tricolor, solo se señala como experiencia haber ocupado una modesta dirección de área en el gobierno zapopano y después impuesta como regidora merced a la extrema cercanía con el entonces alcalde de ese municipio Héctor Robles, el hoy morenista y flamante coordinador general de delegaciones del IMSS en los estados del país, quien después la colocó en la dirección de un plantel de Conalep, para desde ahí hacerla candidata a diputada local por un distrito residencial zapopano, habiendo perdido rotundamente en esa elección colocada como cuarta fuerza tras el ganador que fue el entonces popular candidato independiente Pedro Kumamoto, y abajo de quienes contendieron abanderando a MC y al PAN, y después habiendo sido impulsada precipitadamente a la dirigencia nacional de los jóvenes priistas y más adelante ofender a la militancia tricolor jalisciense al haberla impuesto como cabeza de la lista plurinominal de la circunscripción gracias a la gran cercanía que tan rápidamente forjó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien la colocó como dirigente estatal de ese partido, con la ventolera política que esa orden provocó entre la clase política del otrora partidazo en tierra jalisciense.

Y es que para en esa época, operar la instalación de Haro Ramírez como dirigente partidista desplazando a más de una docena de aspirantes al cargo y dejando de lado el compromiso de propiciar una renovación con tinte democrático y al menos con búsqueda de equilibrio y cohesión entre los diversos grupos políticos al seno del conglomerado tricolor jalisciense, se acordó por el dirigente nacional Moreno Cárdenas con el cúmulo de aspirantes y los diversos grupos políticos incidentes en el priismo jalisciense, que aceptaran la indicación de permitir el arribo de Haro al comité estatal en Jalisco, a cambio del compromiso de evitar lo que ahora es claro sucede, el que la entonces bisoña dirigente se alejará de la tentación en cuanto a aplicar la famosa ‘fórmula Madrazo’ y usufructuar en su favor todos los esfuerzos de la militancia y la clase política tricolor de Jalisco, renunciando desde al llegar al cargo a encabezar una postulación además de propiciar equilibrios en cuanto a la participación de todos los sectores y grupos priistas en la conformación de la dirigencia estatal y las municipales además de establecer bases sólidas para llegado el momento prohijar apertura a la sociedad y a todos los actores políticos que inicien en el es escenario político en el priismo jalisciense en aras de su fortalecimiento.

Sin embargo, tal compromiso no solo no se cumplió, ya que Haro propició desplazamiento de muchos grupos de militantes activos en municipios y regiones de la entidad, colocando en dirigencias a sus incondicionales o de los pocos liderazgos con quienes fraguó alianza estrecha provocando descontento y alejamiento o fuga de su militancia a otros partidos, resultante de la molestia por que se vislumbró una clara tendencia a preparar el camino a la imposición favoritista y sesgada a incondicionales en detrimento del fortalecimiento de la militancia reconociendo el esfuerzo y lealtad además de provocar la búsqueda de los mejores perfiles para contar con la mayor competitividad posible al momento de enfrentar en las urnas a los aspirantes de los partidos diversos con quienes se competirá para obtener los encargos en los ámbitos de la administración pública estatal y municipal así como en la representación parlamentaria .

Y en tanto se advertía que tras la elección de Xóchitl Gálvez como potencial candidata del Frente Amplio por México, se abría una gran expectativa de éxito por su origen no partidista por más que ha sido por medio del PAN como ha logrado ser electa en diversas responsabilidades políticas y administrativas, habiendo llegado a la primacía por la presidencia de México en calidad de lideresa de la coalición formada por PAN, PRI y PRD, además del cacaraqueado impulsó de la sociedad civil, en Jalisco no parece permear la ola positiva en cuanto a refrescar los esquemas y métodos para elegir candidatos, ya que siguen apareciendo y con exceso, los viejos vicios y las prácticas gandallistas por los dirigentes apropiados en turno de las decisiones en las áreas celulares de los partidos, y el ejemplo más claro es la forma en que se está prohijando imponer a rajatabla -acatando la voluntad suprema del presidente nacional priísta Alejandro Moreno, alias ‘Alito’, con la complicidad de los dirigentes del PAN y PRD Marko Cortés y Jesús Zambrano- a Laura Haro como candidata de la coalición PAN-PRI-PRD al gobierno de Jalisco, pasando por encima de lo establecido en el convenio de coalición y en la convocatoria emitida por el partido siglante -El PAN- que a principios de noviembre convocó a mujeres militantes y simpatizantes de los tres partidos y de la sociedad civil integrada, a registrarse y contender por la candidatura , en el marco del un proceso que tiene como fecha límite para registro y precampaña al próximo 3 de enero y establece la necesidad de valoración objetiva a través de elementos claros como encuestas serías, más en la práctica las dirigencias de los paridos están avasallando y actuando con todas sus herramientas -el uso de sus instalaciones, recursos materiales, tecnológicos, humanos y financieros- apabullando y manipulando a la opinión pública , atentando contra el proceso democrático, enturbiando lo al actuar con inequidad, parcialidad y favoritismo craso en favor de Haro y en perjuicio de la otra aspirante registrada y que también compite legalmente haciendo labores de proselitismo buscando la nominación, Idolina Cosío, siendo que de manera perversa las nomenclaturas partidistas actúan sesgadamente para procurar hacer ver a la sociedad que no existe sino una sola aspirante, en la persona de Laura Haro y pretendiendo obviar la valoración mediante sondeos de opinión, buscando aplicar el mayoriteo y la declaración unilateral como elemento objetivo para elegir a quien sea la más competitiva entre las aspirantes para dar la batalla en las urnas el domingo 2 de junio de 2024 enfrentando al candidato del MC Pablo Lemus y a la candidata del morenismo (que también lo es de los partidos coaligados con Morena que son PT, PVEM, Hagamos y Futuro) Claudia Delgadillo, ex priista del grupo que encabezó el extinto ex gobernador Aristóteles Sandoval, al que también en su momento perteneció Haro Ramírez en su corta trayectoria Política antes de entregarse a formar parte del grupo más cercano a Alejandro Moreno.

Estas circunstancias evidencian a un Frente Opositor en Jalisco con demasiados obstáculos para ser exitoso. En el PAN, por ejemplo, aunque cuenta aún con fortalezas, estructuras y liderazgos, sigue la migración de militantes a otras fuerzas políticas, como MC, y algunos a Morena, persistiendo además inconformidad por el largo cacicazgo que ejerce el ex presidente estatal Eduardo Rosales quien no obstante vivir y trabajar en Estados Unidos opera a través de su personero Octavio Esqueda, quienes con la complacencia de Marko Cortés a nivel nacional deciden lo más trascendente en Jalisco para ese partido.

Por otra parte, en el PRD hay una condición de pasar a ser prácticamente inexistente, ya que la gran mayoría de sus activos políticos se fueron a formar parte del recién creado partido local Hagamos, que recién se alió con Morena.

Y volviendo al PRI, También se ha sembrado la duda en en el reparto de candidaturas a diputaciones y regidurías de ayuntamientos, ya que se dice se entregarán solo entre amigos del pequeño grupo que encabeza Laura Haro, dejando de lado cualquier proceso abierto y participativo para elegir a los mejores perfiles. Esto sería una nueva edición de la vieja película en la que las oligarquías partidistas eligen a sus incondicionales para asegurarles posiciones plurinominales administrando las derrotas para satisfacer sus intereses de control político en detrimento de procurar candidaturas más competitivas.

Jalisco es el estado angular para Xóchitl Gálvez, puede ser una entidad que le otorgue cientos de miles de votos, pero al parecer en su equipo no quieren darse por enterados de los conflictos al seno de la coalición anti morena y le echan más leña a la hoguera, provocando aún más reclamos de inequidad y parcialidad en el ya de por si sucio proceso para elegir a la candidata a gobernadora. Y es que rompiendo el compromiso adquiriendo de mantenerse neutral y evitar ahondar la división, ya está anunciada para encabezar el cierre de precampaña de Laura Haro, el miércoles 3 de enero.

Ello ha incentivando más reclamos pues la otra precandidata, Idolina Cosío, ha reiterado el llamado a evitar sigan las acciones de apabullamiento que hacen las dirigencias de los partidos que en vez de mantenerse ecuánimes e imparciales generan inequidad y enturbian el proceso. Y ya está anunciado que será impugnado y con alto porcentaje de posibilidad de éxito en razón de las pruebas claras y por demás contundentes que están publicadas en medios y en las propias redes oficiales de los partidos. Pero más allá del éxito en la impugnación, no puede dejarse de advertir que el persistir en el modelo antidemócrata de elección provocará que se reduzcan los ánimos de apoyar a las candidaturas que al final impongan los partidos de la alianza opositora, ya que Idolina Cosío, quien además tiene mucha experiencia, pues ha sido diputada por elección directa, regidora en Guadalajara y con muchos años de servicio público y poseer una muy buena imagen a pesar de ser considerada una mujer madura y perteneciente al llamado viejo PRI, tiene muy buena formación académica así como el respaldo del sector obrero y de muchos militantes priistas en los municipios y regiones y de simpatizantes de diversos partidos, además de liderazgos de bastantes organizaciones de la sociedad civil, que ven con buenos ojos su lucha democrática en contra de la férrea nomenclatura partidista y le conceden tiene capacidad y mejor perfil.

El soslayar a una aspirante que está en la contienda al amparo de una convocatoria que está siendo violentada cínicamente por los propios partidos, cargando los dados abiertamente a favor de la otra aspirante en detrimento de sus derechos como contendiente, y que solo pide piso parejo y se haga la encuesta respetando los resultados en su caso, son parte de las acciones y decisiones erradas que harán hundirse a la coalición opositora a Morena en la próxima elección del 2024 en Jalisco, ya que así las cosas, las encuestas solo señalan como punteros a dos candidatos, uno con proximidad empresarial, el del MC Pablo Lemus y otra que, irónicamente, surgió de las filas del partido tricolor, forjada al lado del finado ex gobernador Aristóteles Sandoval, equipo que se ha sumado plenamente a la candidata morenista Claudia Delgadillo y podrían ganar la elección.