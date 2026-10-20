He hablado con anterioridad sobre la afectación que existe entre los tripulantes con respecto al cáncer. Derivado de la naturaleza del trabajo en la aviación, tanto pilotos como sobrecargos están más expuestos a la radiación y por ende a desarrollar algún tipo de cáncer.

Por tal motivo, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, quiero insistir en la importancia de su detección a tiempo. A este mes del calendario se le conoce también como el “mes rosa”, por eso tanto sindicatos de aviación, como aerolíneas y aeropuertos realizan desde campañas, pláticas, foros y encuentros para sensibilizar sobre este tema.

Este tipo de acciones son relativamente recientes, pues poco a poco se ha entendido la importancia de sumar a que más gente comprenda que una exploración a tiempo puede salvar una vida.

Y pensando en la relevancia de la salud muchos actores se suman, uno de ellos es la empresa Salud Digna, que a través de su campaña #PonElPecho durante el mes de octubre, invita a acudir a las múltiples clínicas que administra con la intención de acercar la información a más mujeres, siendo accesibles con los estudios que se requieren para su temprana detección.

Dentro de la aviación existen muchísimas mujeres, por eso es importante que tomen en serio los riesgos que conlleva el volar, y se traten a tiempo. Desde el 2015 Salud Digna promueve esta campaña con mastografías y ultrasonidos mamarios durante todo el mes.

Porque los factores de riesgo ahí están; además de prestar atención a cualquier cambio que observen en su cuerpo, deben acudir a que las valore un médico; sabemos que dentro de la revisión que se hace en Medicina de Aviación, no incluye este tipo de estudios, por eso los tripulantes de cabina deben de estar muy conscientes del riesgo que tienen, ya sean pilotos o sobrecargos.

Desmitificando lo que mucha gente cree, el cáncer de mama no solamente les da a las personas mayores; también los jóvenes, hombres y mujeres corren el riesgo; aunque afecta estadísticamente más a mujeres de mayor edad, todos deben de darse una checadita, más vale prevenir a tiempo.

Para Salud Digna “la institución de apoyo a la salud de las familias se suma a las acciones para crear conciencia sobre esta enfermedad y promover la detección temprana, a través de su ya reconocido movimiento.

De acuerdo con datos de Índices Salud Digna, 25% de los casos de sospecha de cáncer de mama detectados en sus clínicas corresponde a mujeres de entre 40 y 49 años, una etapa en la que muchas todavía no consideran prioritario realizarse estudios de imagen mamaria”.

Y este porcentaje se eleva según la reciente investigación realizada por la Facultad de Medicina de Harvard (HMS), publicada por la revista académica “JAMA Internal Medicine”: el 6.9% de los tripulantes de cabina fallecen por algún cáncer siendo uno de los principales, el cáncer de mama, y el 6.7% de los decesos de los pilotos se debieron a cánceres relacionados con la radiación.

Este estudio se llevó a cabo con más de 5 mil tripulantes, y al 15% de estos les habían detectado cáncer, las cifras son aterradoras, pues con las sobrecargos mujeres el 3.4% habían sido diagnosticadas con cáncer de mama, ¿saben cuál es el promedio en la población estadounidense, que fue dónde se llevó a cabo este estudio? El promedio es de 2.3%.

¿Se dan cuenta del riesgo real que corren los tripulantes de cabina? Por eso la invitación es clara, además de conocer los factores de riesgo, a estarse checando en casa, tienen que acudir al médico, así que sigue las recomendaciones que Salud Digna nos comparte:

No esperes a tener 50 años para prestar atención a tus senos. Cada caso es distinto y se evalúa individualmente. Conoce los síntomas del cáncer de mama: si notas un cambio, no esperes a tu siguiente estudio de rutina. Conoce tus antecedentes y comunícalos a tu médico. No pospongas la detección: encontrar la enfermedad en etapas tempranas puede cambiar el pronóstico.

Para la Dra. Espejo Fonseca, de Salud Digna, “Detectar tempranamente es estar de la mano con sobrevivir, con sobrepasar la enfermedad”.

Sobre todo dentro de la industria aérea donde las personas son mucho más vulnerables a ser diagnosticados con algún tipo de cáncer, en especial de mama.