Fendi Casa México y Aeroméxico nos llevan a Milán

La semana pasada se llevó a cabo un evento en Fendi Casa México, ubicada en la calle de Masaryk, en Polanco, con el nombre “Una noche en Milán”, pues esta casa de moda italiana acompañó a Aeroméxico en la presentación oficial de la nueva ruta a Italia que tendrá el caballero águila.

La intención, y hay que decir que lo lograron, fue la de experimentar un viaje al país de la bota, concretamente a la capital de Lombardía, ciudad fundada en el año 590 antes de Cristo. Estamos hablando de Milán, ciudad que ahora es la segunda más poblada de Italia, solo después de Roma.

Además, esta ciudad es un símbolo de resistencia, pues tras la Segunda Guerra Mundial, su reconstrucción la convirtió en un motor importantísimo para el desarrollo de las actividades industriales, económicas y culturales.

En la actualidad, esta localidad en el centro de la llanura padana es una metrópoli vibrante y muy cosmopolita, que además de ser considerada como la capital de la moda, también es un centro financiero, sede de la Bolsa de Valores.

Milán se encuentra al norte de Italia, está cerca de Suiza, Francia y Austria, lo que la vuelve ideal para ser un punto de conexión con dichos países y como solemos decir aquí en México “aprovechar el viaje”.

Aeroméxico llegará a Milán, un lugar mágico situado entre los Alpes, los Apeninos y el mar Adriático, por eso el anuncio oficial de este destino no podía pasar desapercibido.

Además de la diseñadora y arquitecta Olga Hanono, directora de Fendi Casa México, en el evento estuvo presente Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, y el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, funcionarios de la Secretaría de Turismo, y el vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico, Pasquale Speranza.

A través de una pequeña muestra, Aeroméxico nos permitió volar a Milán para empaparnos del diseño italiano, disfrutar de su exquisita gastronomía y de su destacada coctelería; cuatro sobrecargos fueron los encargados de darnos la bienvenida.

Una experiencia que nos permite imaginar cómo será este nuevo vuelo a Milán, un total acierto por parte de Aeroméxico.

Dejando a los presentes con las ganas de que ya comience la operación de esta nueva ruta, que por cierto su fecha de arranque será el 28 de marzo del 2027, en plena primavera, para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa que serán del 22 de marzo al 2 de abril.

Fendi Casa México y Aeroméxico nos llevan a Milán (Especial)

Este nuevo vuelo se suma a la oferta de Aeroméxico, y permitirá que viajeros extranjeros vengan a México de turismo, placer o de negocios, y se encuentren con un país tan multicultural y rico como lo es el nuestro.

Al respecto, el vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico, Pasquale Speranza mencionó: “Esta nueva ruta representa mucho más que conectar dos ciudades. Para Aeroméxico significa acercar a nuestros clientes a una ciudad como Milán, que reúne negocios, cultura, moda, diseño y una enorme riqueza gastronómica, y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades para fortalecer los vínculos entre México e Italia”.

Yo de verdad no puedo más que estar de acuerdo con Pasquale Speranza; no importa que haya más de 9 mil kilómetros de distancia entre la Ciudad de México y Milán, coincidimos en que tenemos una enorme cultura gastronómica, y una forma muy especial de entender el diseño; aunque respondemos a historias, métodos de producción y enfoques filosóficos distintos, en ambos países compartimos una profunda pasión por la estética y la cultura material.

Sí, nosotros tendemos al “más es más”, celebrando la abundancia, la opulencia y la autoexpresión frente a la austeridad del minimalismo, pero no debo desviarme demasiado, porque para hablar de la cultura que hay en ambos países, me falta espacio.

La velada reunió a importantes socios comerciales de la aerolínea, así como aliados, agentes de viajes y por supuesto, los medios de comunicación, para disfrutar de una noche rodeados de una de las marcas de lujo más destacada de Italia, como lo es Fendi.

Fendi Casa México y Aeroméxico nos llevan a Milán (Especial)

La directora creativa de Fendi Casa México, Olga Hanono, mencionó:

“Milán representa una fuente constante de inspiración por su capacidad de convertir el diseño y la belleza en una forma de vida. Celebramos que Aeroméxico acerque aún más a México con esta ciudad extraordinaria y contribuya a fortalecer el intercambio entre dos culturas unidas por la creatividad, el arte y el gusto por las grandes experiencias”.

Por su parte, el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano expresó:

“México e Italia mantienen una relación cercana y dinámica, sustentada en vínculos económicos, culturales y humanos que continúan fortaleciéndose. Una mayor conectividad aérea entre ambos países contribuye directamente a profundizar esa relación, facilitando los viajes, el turismo, los intercambios empresariales y académicos, así como el encuentro entre nuestras comunidades.

La conexión con Milán abre además nuevas oportunidades para acercar a México con una de las regiones más relevantes de Italia y para seguir impulsando una relación bilateral cada vez más activa.

Celebramos toda iniciativa que permita que mexicanos e italianos estén más cerca y que genere nuevos espacios de colaboración entre nuestros países”.

El arranque de este vuelo coincide en la primavera con el Milan Design Week, que reúne a lo más granado del diseño, moda, interiorismo, arquitecturas, marcas y artistas creativos.

Parte importante de esta semana de diseño son las actividades del Salone del Mobile Milano y el Fuorisalone, referentes a nivel internacional sobre mobiliario y diseño, y si a eso le sumamos que también hacen instalaciones, exposiciones, eventos y presentaciones a lo largo y ancho de Milán, pues es un verdadero lujo y placer.

Con una frecuencia semanal saliendo los días martes, jueves, sábados y domingo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) a las 22:25, para estar aterrizando en Milán a las 18:20 del día siguiente, y sale de regreso los días lunes, miércoles, viernes y domingo del Aeropuerto Internacional de Milán Malpensa (MXP) a las 23:05, llegando a México a las 04:00 de la mañana del día siguiente.

Así que están a muy buen tiempo para irse preparando para vivir esta nueva ruta de la mano de Aeroméxico, pues además nuestra aerolínea bandera brindará su servicio de transporte aéreo, en equipos modernos como Boeing 787-Dreamliner. Con esta nueva ruta suma dos destinos a Italia. Así que ¡ciao Milano!, nos vemos pronto.