El mundo ideal del obradorismo, uno donde no cabe la transparencia, está a punto de cristalizarse. Si hoy los senadores no aprueban aunque sea la designación de un solo nuevo comisionado del INAI, la opacidad que reina en la 4t continuará y no habrá forma de transparentar la actividad gubernamental (dicho sea de paso, Ricardo Monreal podría despedirse de su liderazgo y de su relevancia política).

Total, que los senadores deberían de nombrar a tres comisionados, pero con al menos uno se asegura la operatividad del Instituto (a eso hemos llegado: la tiranía de la mediocridad…).

En México hemos atestiguado una burla abierta y constante en contra de la transparencia, la proclamación clara de que esta no le interesa a la actual administración federal y de que tampoco quieren que la ciudadanía se entere de las trapacerías que hacen.

El día de ayer, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, avisó que se había alcanzado un acuerdo para elegir al nuevo comisionado. Poco tiempo transcurrió de eso para que quedara demostrado que los de la 4t no tienen palabra. Con 67 votos en contra, los oscurantistas senadores de Regeneración Nacional NO aprobaron la propuesta del comisionado del INAI que ellos mismos habían remitido.

La vocación de partido mayoritario se basa en traicionar un día sí y otro también a sus representados (o, dicho de otra manera, estos legisladores únicamente escuchan la voz de López Obrador emitida a través de Adán Augusto).

¿Por qué le temen a la transparencia —una por la que abogaban apenas hace unos años—? ¿Cuáles son las fechorías que aún no conocemos y quieren ocultar?

El negar los nombramientos de los comisionados del INAI de plano va más allá del capricho o la “austeridad” republicana. No nos hagamos, se trata de un torpedo adicional a las instituciones autónomas que pueden fungir como contrapeso a las arbitrariedades de cualquier gobierno, no solo de este.

Dinamitar las instituciones que miden y que vigilan el quehacer gubernamental es la consigna de Andrés Manuel; inició con la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (mostrando porque era importante su autonomía, la semana pasada la SEP confirmó lo que ya ocurría: no da —ahora ya no tiene por qué hacerlo— la información al INEGI de la situación que guarda el sector educativo mexicano).

Por su parte, la fuerte embestida en contra del INE es preludio de que no permitirán comicios libres y equitativos; que no respetarán resultados que no le son favorables. Lo que se nos viene en el 2024 ya genera muchas inquietudes.

Ahora una imposición más con la intención de ahorcar al INAI. ¿No se cansan de mostrar sus marrullerías y su opacidad? ¡Qué va! Disfrutan el recorrido de vuelta hacia un gobierno centralizado, donde el presidente tiene un poder omnímodo.

Pero esa no fue toda la cosa. Antes, como una muestra más de que los senadores de la 4t han abandonado la autonomía del Poder Legislativo y solo obedecen a la voz del Ejecutivo federal, el presidente del senado Alejandro Armenta Mier había propuesto eliminar el INAI. Olvidó que para ello es necesario reformar la Constitución. Por lo mismo luego retiró su iniciativa.

Después de la votación en el Senado, donde no se concretó el nombramiento de Ricardo Salgado como comisionado del INAI, la oposición política desplegó mantas en la tribuna de la cámara exigiendo el nombramiento del funcionario en cuestión. Al tiempo gritaban “transparencia, transparencia” y se armaba una épica gresca. ¡Vergonzosa actitud de unos y otros!

En ese transe, el senador morenista César Cravioto no tuvo empacho en tirar golpes. Uno de ellos aterrizó en la senadora panista de Baja California Sur, Lupita Saldaña. Hay videos. Nadie nos los cuenta. Pero, ¡oh sorpresa!, siguiendo el libreto del presidente AMLO, el legislador no tuvo empacho en declararse víctima y decir que los videos habían sido “manipulados”. El personaje que debía estar en la cárcel, funge como legislador, propina golpes y encima clama de que es a él a quien violentan... Solo en México y solo bajo la 4t.

Los senadores de oposición, por su parte, tomaron la tribuna. Exigen que hoy se designe a al menos un comisionado para el INAI. De no lograrlo, amenazan con frenar la discusión (y votación) de las otras varias —y pésimas— reformas que les fueron enviadas ayer desde la Cámara de Diputados; y es que el periodo ordinario de sesiones en la cámara alta termina precisamente ahora y les urge cerrar actividades para iniciar la búsqueda del 2024…

Alejandro Armenta mandó a retirar a las feministas presentes en las gradas del Senado y ya ordenó que hoy ninguna persona ajena al recinto pueda ingresar a este. Su apertura a las voces ciudadanas es nula. La sesión de hoy a las 13:00 horas, entonces, “por falta de condiciones” no tendrá público (o muy poco).

Los senadores de oposición desplegaron dos mantas gigantes: ¡INAI hoy! Y ¡Comisionados ya! Se quedaron a dormir en el pleno, para no soltar la tribuna hasta que se nombre al consejero de ese órgano autónomo. Ojalá estén atentos al desarrollo de las cosas, pues los legisladores de la 4t les podrían hacer hacer una jugarreta ilegal y sesionar en la antigua sede del Senado. Ya ha ocurrido antes...

Ricardo Monreal compartió en su cuenta de Twitter: “Vamos a actuar con prudencia y a respetar todas las estrategias y tácticas de los grupos parlamentarios”. Ni quien le crea, ya que al mismo tiempo que dice esto, habla de que su liderazgo se encuentra socavado…

Sí, esto segundo es cada vez más evidente; en cambio, lo primero, si fuera cierto, significaría respetar la ley y nombrar a los comisionados faltantes del INAI. Pero eso no lo quieren en la 4t, esa es la verdad. Adoran el mundo de la opacidad y de la impunidad.