Este lunes se ha retirado un genio de la caricatura, Helioflores. Anunció que por problemas físicos dejará de publicar sus cartones en El Universal, diario en el que ha participado durante 52 años.

He tenido relación cercana con algunos de los mejores caricaturistas de México, Rius, El Fisgón, Hernandez, Helguera. Pero creo que nunca traté a Helioflores. Quizá lo saludé en un evento en el que lo premiaron, pero nada más. Los otros que he mencionado siempre hablaron de Helioflores como uno de los más grandes en el oficio. Si son amigos del retirado monero, El Fisgón y Hernandez deberán suplicarle que vuelva a su espacio.

Suele ocurrir que gente muy destacada renuncie a sus actividades y después regrese. Las razones para el retorno de Helioflores están clarísimas en una entrevista que le hicieron en El Universal.

Helioflores debe volver porque los actuales son tiempos de muchísimas falsedades y todavía más perversidad en los medios. Lo sabe el caricaturista que se ha retirado y, por lo tanto, debe volver. Cito y comento enseguida parte de lo que dijo en la entrevista.

Le preguntan : “¿Por qué retirarte justo ahora en vísperas de las elecciones del 2 de junio, tan importantes para el país?”

Responde : “Hay ciertas fallas físicas que estoy sintiendo que afectan mi trabajo. Lo puedo seguir haciendo, pero con más dificultad y tardándome más tiempo”.

Le dice el reportero a Helioflores: “Tu trabajo ha sido una voz disonante en las páginas de El Universal”.

Impresiona la sinceridad de quien hizo la entrevista. Admite que durante más de 50 años las honestas colaboraciones de Helioflores han sido esencialmente distintas a las de la mayoría de quienes en sus páginas se han expresado.

Helioflores explica por qué la suya ha sido la voz disonante en las páginas de El Universal:

“Siempre ha sido así”.

“En tantos años me han tocado por lo menos dos etapas: cuando el PRI y los gobiernos prianistas prevalecían y en los periódicos a la mayoría de los colaboradores que dependían de los dineros del gobierno les parecía mal que lo criticara”.

“Me sentía como la oveja negra de la página editorial porque todos los demás iban en una dirección y yo en la contraria”.

“Ahora hay colaboradores que están en la página editorial que critican todos los días al gobierno por una razón u otra, y yo no caigo en ese juego. Entonces, pues es lo mismo pero al revés”.

¿Por qué, como sugiere Helioflores, quienes estaban tan conformes con los gobiernos anteriores son tan críticos del gobierno actual? ¿Qué cambió? Cambió la relación del gobierno con la prensa. Con la llegada de AMLO a la presidencia, disminuyó muchísimo el gasto gubernamental para pagar publicidad en los medios. O sea, se dejó de comprar opiniones.

Preguntan a Helioflores: “¿Cómo aprecias la gestión del presidente López Obrador?”

Responde el caricaturista genial:

“En lo general me parece buena, voté por él como muchísimos más”.

“Hay dos o tres cosas que pienso que no se han logrado cumplir, pero si no se hicieron fue porque no se podía, o qué se yo”.

“Tú ves los cartones de hoy en día y casi todos están cargados contra López Obrador de una manera descarada y tendenciosa”.

“En algunos casos hasta pienso: ‘A este le están dando un dinero extra por cada cartón que hace’. Yo sí critico a veces al gobierno, pero procuro hacerlo con cuidado porque no quiero caer en esa línea”.

Pendiente que dejará AMLO, según Helioflores:

“El castigo a los expresidentes y a otros corruptos de primer nivel”.

“El sexenio se va a acabar y estos personajes van a terminar sin castigo”.

“Como Zedillo, que acaba de venir a México y se da el lujo de hablar de la democracia en el país, de que hay que luchar por los trabajadores”.

“¿Con qué cara dice eso? Con la de alguien que se siente intocable”.

Diferencias entra la 4T y los gobiernos anteriores, según Helioflores:

“Una diferencia que salta a la vista es que en aquellos gobiernos, con cada sexenio estábamos peor: la deuda externa aumentaba, los salarios de los trabajadores bajaban, la moneda se devaluaba, la gasolina subía”.

“Ahora siento que por lo menos eso ha cambiado”.

“Antes aquel carro no avanzaba, pero además iba para atrás. Y ahora digo que sí avanza, poco pero avanza”.

¿El crimen organizado en México? Aquí el diagnóstico de Helioflores:

Terrible la violencia en el país “y cada vez está peor”.

“Todo esto es resultado de algunos gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón”.

“Se echó a andar la violencia en el país, sobre todo la del crimen organizado”.

“García Luna formaba parte de esa delincuencia”.

“Fue aumentando, se hizo enorme, ¿y cómo paras eso de sopetón?”.

“Luego tienes lo de las armas que vienen de Estados Unidos, porque ahora los narcos están mejor armados que el ejército. Se vuelve casi imposible combatirlos”.

Se retiró Helioflores después de 52 años de publicar sus cartones en El Universal. Por fortuna, en el periodismo nada es para siempre. Debe interrumpir su retiro. Porque, si como él dice, una mayoría de caricaturistas son muy injustos con AMLO, seguramente por dinero que les dan personajes de la oposición —o por el dinero que les quitó el gobierno—, entonces debe volver.

No deben quedarse solos en esa lucha El Fisgón y Hernández, de La Jornada. Así que estos dos, seguramente amigos de Helioflores, deben pedirle que ponga en pausa su retiro y vuelva a publicar. Es lo más normal que eso haga la gente famosa que se despide de sus actividades y retorna a las mismas porque considera necesario hacerlo.

No debe la 4T quedarse sin una de las pocas voces que no cae en el linchamiento fanático contra AMLO. Si no es posible su regreso a El Universal, hay otros diarios muy serios, como Excélsior, El Heraldo o La Jornada. Estoy seguro de que quienes mandan en tales rotativos —dos empresarios ejemplares, Olegario Vázquez Aldir y Ángel Mieres, y una periodista histórica, Carmen Lira— aceptarán con entusiasmo a un caricaturista excepcional. Y si por alguna razón no fuera posible, que difunda sus cartones en redes sociales, o en la revista El Chamuco.

Otras dos encuestas con 30 puntos de ventaja para Claudia

Uno de los estudios lo realizó la empresa Indemerc para el diario Crónica. Se realizó por teléfono a una muestra de 1 mil 200 casos. Destaco enseguida sus conclusiones:

Comparada la actual encuesta de Indemerc con las anteriores que tal empresa ha aplicado, significa que “las preferencias electorales a favor de Claudia Sheinbaum muestran “un movimiento ascendente que ya está por encima de los márgenes de error de la encuesta, por lo que puede considerarse real”.

con las anteriores que tal empresa ha aplicado, significa que “las preferencias electorales a favor de Claudia Sheinbaum muestran “un movimiento ascendente que ya está por encima de los márgenes de error de la encuesta, por lo que puede considerarse real”. “Xóchitl Gálvez, en tanto, muestra muy leves descensos en las preferencias electorales. En su caso es probable que se trate de un estancamiento y no precisamente de que esté bajando en las preferencias”.

“Aun así, su desventaja en preferencias brutas es de 30 puntos y de 35 por ciento en las netas”.

“Los votantes que aseguraron que su preferencia actual ya no cambiará de aquí al 2 de junio son ya del 83 por ciento, 5 puntos por encima de lo registrado en el último mes de 2023″.

Claudia tiene un 55 por ciento de opiniones buenas o muy buenas. Las opiniones desfavorables hacia ella rondan el 22 por ciento.

Xóchitl logra 27 por ciento de opiniones buenas contra 33 por ciento de malas.

“La tercera opción, la de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano, comienza a desinflase por completo: su marca en esta encuesta está en un 3 por ciento que significa una caída en picada después de que el estrambótico Samuel García, gobernador de Nuevo León, abandonara sus intenciones presidenciales”.

Ahora subrayo la encuesta de El País: