EN LA MIRA

En la mira está la FEMEXFUT que además de lidiar con la elección del nuevo entrenador de la selección mexicana , fue multada por la FIFA debido a los gritos homofóbicos que realizó la afición en la Copa del Mundo de Qatar 2022, mismo lugar donde se dio la bochornosa eliminatoria de México de la mano de Gerardo Martino.

Es por ello que desde hace semanas se trabaja en el perfil del técnico nacional, ya después habrá tiempo para reestructurar todas las selecciones nacionales, en este momento lo que más urge es la designación de la persona que se hará cargo en 2026 de llevar a México por lo menos a Cuartos de Final, los nombres son tres Miguel Herrera, Guillermo Almada y Antonio Mohamed, quienes están siendo analizado de manera interna, casi como un cónclave en el Vaticano, no se filtra nada, nadie sabe ni dice absolutamente nada.

Miguel Herrera desde mi punto de vista es el que cumple con el perfil del entrenador que necesita la selección para la copa del mundo que se jugará en nuestro país, USA y Canadá, en lo futbolístico el Piojo ha demostrado que tiene argumentos para estar sentado en el banquillo del tricolor, sin embargo sus antecedentes lo alejan de la gente, ese carácter que lo dejo fuera de una justa mundialista como jugador y después ya como entrenador lo dejo fuera por golpear a un comentarista, que dicho sea de paso, rebasó lo periodístico y se metió en lo personal y ahí explotó Miguel.

Para controlar este mal, desde hace tiempo el Piojo lleva trabajando con un psicólogo quien le ayuda a controlar sus impulsos, además no podemos dejar a un lado lo comercial y es que va de la mano con lo deportivo nos guste o no. Miguel tiene carisma, mismo que le ayudara a los patrocinadores a levantar la imagen de la selección que está por los suelos, si Miguel hace una verdadera limpia, el tricolor quedará carente de una figura mediática y ahí es donde Herrera deberá aparecer, para un servidor el será el nuevo entrenador de la selección mexicana.

No descartemos un no por parte de los directivos y dueños de los 18 equipos de primera división, quizá sus antecedentes le jueguen una mala pasada a Miguel, el punto es tener un entrenador mexicano o extranjero que conozca el medio. Sin duda alguna Guillermo Almada es otro candidato, poco conocido y mediático, pero muy efectivo y con un estilo de juego que agrada, convence y entrega títulos, tampoco es una perita en dulce, es igual de explosivo que Herrera, por eso lo corrieron de Santos, una cosa es dirigir al Pachuca y otra muy distinta a la selección, sobre todo cuando no ha pasado por alguno de los cuatro grandes de la Liga Mx. Su capacidad para trabajar con jóvenes es otro valor agregado, para la gran mayoría el debería tomar este proyecto.

Finalmente, Antonio Mohamed, un entrenador nacido en Argentina pero hecho en México, un candidato natural al puesto, si bien la mayoría de las veces que ha terminado de los clubes de la Liga Mx ha sido por su temperamento o por que rompe las reglas, Tony es un técnico capacitado, conoce el medio tanto como entrenador y también como jugador, campeón del futbol nacional y ya con experiencia en otras ligas, incluso en Europa.