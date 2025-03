IRREVERENTE

Les platico:

La única firma que mide el fenómeno de la rotación de personal con indicadores 100% objetivos y cuantificables desde el año 2000 en México, reporta este 2025 una alteración en la numerología que no es tomada en cuenta por empresas de todo tipo.

Esta inconsistencia se debe a la predominancia de 4 factores:

Migración. Informalidad. Criterios amañados de contratación en la burocracia nacional. Creciente presencia china en México.

Vámonos por partes, como dijo el Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Escuela de Salud del Trinity College, de Irlanda. ¿Arre? ¡Arre!

Definición

Primero, estas precisiones importantes en boca de Roberto González Sada, director de SÍ® Sistemas Integrados de Mercado:

Rotación de personal: salida del empleado por causa propia o despido.

salida del empleado por causa propia o despido. Pirateo laboral: contratación de personal sin más ciencia que ofrecer más sueldo y mejora en prestaciones.

contratación de personal sin más ciencia que ofrecer más sueldo y mejora en prestaciones. Rotación activa: visible en los números actuales en la empresa, el negocio o la entidad gubernamental del contratante.

visible en los números actuales en la empresa, el negocio o la entidad gubernamental del contratante. Rotación pasiva, potencial o latente: no aparece en las estadísticas de las áreas de Recursos Humanos, pero ahí está, incubada y detona intempestivamente, provocando un severo daño a la estabilidad de la empresa, negocio o entidad de gobierno.

En el año 2017, por ejemplo, la rotación general en México era del 50%, lo cual significa que en un año, la mitad de la gente se iba y era sustituida por otra.

Aquí interviene un 5o elemento:

Si el personal que sale de una empresa, negocio o entidad de gobierno no es sustituido, no se considera Rotación, porque sus funciones las absorbe el resto de la gente que se queda. Esto es: para que haya rotación debe haber sustitución.

En 2017 todavía no llegaba a figura en México el fenómeno de la migración y la presencia china no era tan importante como es ahora.

Además, en 2017 los índices de informalidad -patrones no bancarizados ni súbditos del SAT- representaban el 37% de la economía nacional.

En 2025, la migración ha aumentado un 450% respecto a 2017; las empresas chinas son ahora un 60% más que hace 8 años y la informalidad ha crecido a niveles inauditos del 76%, más del doble del año referencia.

Esto se debe principalmente a que a partir de 2019, López Obrador incentivó la informalidad con fines electoreros.

Una derivación altamente preocupante de este dato es que el SAT no está ampliando la base de contribuyentes, sino que se les sigue cobrando impuestos a los mismos e incluso a menos.

Entonces, si la rotación de personal promedio nacional era del 50% hace ocho años y ahora es el rarísimamente más bajo 48%, no significa que el personal permanezca donde trabaja por convencimiento, sino por conveniencia.

Significa que los patrones están comprando “lealtad laboral” a base de aumentos en salarios y prestaciones.

Recordemos que AMLO decretó un incremento al salario mínimo apenas llegó al poder y esto se ha repetido tres veces desde 2019.

Y aquí proceden dos definiciones importantes:

Permanencia laboral por conveniencia: cuando la antigüedad del trabajador se sustenta solamente en salarios y prestaciones crecientes.

cuando la antigüedad del trabajador se sustenta solamente en salarios y prestaciones crecientes. Por convencimiento: el empleado decide mantenerse en su fuente de trabajo, por razones distintas a la lana: Buen trato de su jefe inmediato, así de simple.

Impactos en 2025

Al 14 de marzo de este año, las causas medibles de rotación (recuerden: salida voluntaria del empleado, no su despido) son, en este orden:

Inseguridad en el trayecto casa-trabajo. Excesivos tiempos de traslado en transporte urbano o propio de la empresa. Movilidad en calles, avenidas y carreteras. Injusticias de parte del jefe.

No es ninguna novedad -entonces- que la ciudad con los menores índices de rotación sea Mérida (15% anual), pero hasta el año 2024, durante los anteriores diez. Este 2025 ya aumentó en tan solo tres meses a un 19%

La Ciudad Blanca se distingue por contar -hasta ahora- con un transporte urbano eficiente; una seguridad que permite a sus habitantes no tener que andar poniéndole cerrojos a las puertas y la amabilidad y el trato justo son connaturales a los jefes en empresas, negocios y entidades de gobierno.

En contraste, las áreas metropolitanas con más altos niveles de rotación de personal son:

Monterrey.

Acapulco.

Tapachula.

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tamaulipas.

Piedras Negras.

Ciudad Juárez.

Tijuana, Mexicali.

Nogales, Agua Prieta, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Sonora.

Las causas de que en promedio esas ciudades tengan en conjunto los más altos niveles de rotación (49%) son las tres enunciadas párrafos arriba.

Una resultante de los reportes de SÍ® Sistemas Integrados de Mercado, es que mientras más “presencia” tengan esos cuatro factores en una ciudad, mayor será su rotación de personal.

Y para complicar las cosas, el 90% de las empresas, negocios y entidades de gobierno en todo México,no miden objetivamente las causas de rotación y el 65% del personal que se les va -insisto, no el que es despedido- no llena encuestas de salida.

Cajón Desastre