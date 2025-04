Por muchos es conocido que Micheal O´Leary, el CEO de Ryanair, la reina de la aviación de bajo costo, es el símil de Donald Trump . Es disruptivo y se la pasa dando de qué hablar.

¿Qué hay de nuevo con este personaje?, pues que le acaban de dar una sopa de su propio chocolate. En redes sociales me preguntaban por qué la diferencia tan grande que hay en las tarifas aéreas de las distintas aerolíneas comerciales; si a los ojos de los potenciales usuarios, son los mismos aviones y gastan el mismo combustible, ¿por qué unos son más caros que otros? Y respondo: debido al modelo por el que se rigen.

Muchos pasajeros, cuando andan a la caza del boleto de avión perfecto, suelen pasar por alto muchas cosas, por ejemplo, lo primero es buscar la ruta, del punto A al destino B, si hay o no escalas, cuánto dura el vuelo y lo más importante, ¿cuánto cuesta?

Y ya, no ahondan más, y muchas veces termina siendo un verdadero chasco la experiencia, como constantemente les pasa a los usuarios de Ryanair cuando les ponen en la fila donde no hay ventanilla, a pesar de haber pagado por ella, para que finalmente el community manager del sitio se termine burlando de ellos.

Muchos pasajeros han tenido que pasar por el trago amargo de ser buleados por quejarse del maltrato de Ryanair. Por eso, ahora que un restaurante de Dublín tuvo la oportunidad de hacerle lo mismo al CEO de la aerolínea irlandesa, terminó por encender las redes sociales.

Ahí les va la historia: el buen Michael O´Leary fue a cenar a Luvida, y en dicho lugar ordenó unos langostinos rebozados, acompañado de unas tostadas de champiñones y un platillo de lubina, que fue maridado con una botella de Pinot Grigio.

Hasta este punto de la narración todo normal, tomó un vino blanco pues comió mariscos y pescado, pero aquí viene el giro sorprendente de la historia, y que fue publicado en la red social de Facebook, donde le agradecieron su presencia de la siguiente manera:

<i>“¡Gracias a Michael O’Leary por elegir cenar con nosotros esta noche! Fue un placer recibirlo. Espero que no le importe que agreguemos algunos cargos adicionales por espacio adicional para las piernas, asientos en cabina prioritarios y reserva de áreas tranquilas”.</i> Luvida, restaurante de Dublín

Oh sí, a la cuenta de lo ordenado por el CEO de Ryanair, el restaurante añadió los siguientes cobros, extra espacio para piernas 7.95 euros, prioridad para sentarse en una mesa 9.95 euros y área reservada tranquila 19.95 euros.

Finalmente, todo fue una broma, para quienes de verdad teníamos ganas de “venganza” contra lo abusivo que suele ser el CEO de la reina del bajo costo, teníamos puestas nuestras esperanzas a que de verdad le dieran una sopa de su propio chocolate, como lo hace con sus clientes.

En realidad, nada más se trató de un ardid publicitario, pues el dueño del restaurante no le hizo en realidad los cobros extras, yo me había emocionado hasta la médula cuando me topé la primera vez con esta noticia.

Ahora vamos con la diferencia de los modelos de aviación. Aunque a los ojos de los pasajeros los aviones luzcan iguales, y crean que operar los distintos equipos no conllevan gastos operativos tan diferentes, diré por qué las tarifas son tan fluctuantes.

Resulta que hay muchas tarifas porque el avión, a diferencia de un camión, no cobra lo mismo si se compra el boleto con seis meses de antelación o el mismo día; el precio en una tarifa de transporte terrestre siempre es el mismo, no así en la aviación, que el boleto entre más alejado esté del día de salida, más barato sale, y si se compra el mero día es cuando más caro cuesta.

Esto es algo que cuesta muchísimo que le quede claro a la gente ajena a la industria aérea , porque para ellos no hay razón alguna de ofrecer tanta tarifa diferente si todos vuelan al mismo destino.

Y es precisamente para poder ofertar tarifas más bajas, que se hace de manera diferenciada y se va elevando el costo cuando más cerca se esté del día de volar. Eso es lo que aprovechan de hecho muchas aerolíneas de bajo costo, tratan de ofrecer la mayor cantidad de tarifas bajas pero para compensar, te van a cobrar por casi todo lo demás, una vez que estés en la fila para abordar tu vuelo.

¿Por qué cobran más barato las bajo costeras? En parte es porque su operación -a diferencia de la aviación tradicional- es más barata en todos los sentidos, desde ahorrarse mantenimiento, porque se la pasan constantemente arrendando aviones que sean nuevos, hasta utilizar los aeropuertos secundarios y posiciones remotas para no pagar por el uso del pasillo telescópico.

Una vez Javier Lozano hizo un berrinche monumental y hasta lo subió a sus redes sociales, indignadísimo porque Viva los hizo caminar y subir al avión por las escaleras móviles.

Pues precisamente es por eso que Viva puede ofrecer tarifas más bajas. Eso es algo que el ex secretario del trabajo y previsión social debería saber a la perfección, que el modelo de bajo costo se basa en ofertar en tu tarifa lo menos, para posteriormente irte cobrando por los extras.

En una aerolínea tradicional no hay que hacer pagos extras, viene incluido el servicio a bordo, comidas y bebidas, dependiendo de la hora, puede ser caliente, fría o una botana, porque también depende de la duración del vuelo, a eso hay que sumarle que generalmente las tradicionales sí pagan por el uso de pasillos telescópicos en los aeropuertos, además de contar con entretenimiento a bordo y en cada asiento.

Regresando al tema de O´Leary, reconozco que sí, me hubiese encantado que experimentara lo que sienten muchos pasajeros cuando son maltratados por su aerolínea, pero sabe muy bien que tiene la sartén por el mango, los usuarios generalmente europeos, prefieren ese maltrato con tal de pagar 18 euros por su vuelo.

Es por este motivo que el CEO de Ryanair se pelea con los aeropuertos y exige o que le subsidien el TUA , o que de plano bajen sus impuestos aeroportuarios, porque eso le impide seguir ofertando a los clientes boletos de precios increíbles, la comodidad en sus vuelos eso sí no existe, si quieres volar cómodo tendrás que buscar una aerolínea tradicional.

Como siempre me gusta subrayar, el mercado aéreo es tan amplio que hay para todo tipo de modelo.