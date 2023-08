“De lo temible desciéndese poco a poco hasta lo despreciable.” DIONISIO LONGINO

Oídos sordos; eso simuló y sobre eso bromeó. Sordos al dolor ajeno, a cualquier cosa que le incomode. Mezquindad absoluta contar un chiste, reírse y dar la espalda a la gente. AMLO será el candidato más atacado en la historia de México, porque presidente, eso nunca ha sido.

La masacre —sí, ese es el término, aunque a la vergüenza que habita Palacio le duela— sucedida en Lagos de Moreno, en Jalisco, donde a cinco jóvenes se les arrancó la vida de una manera sádica, ha sido superada por la miseria de López Obrador al no querer encarar el hecho.

Le cuestionaron sobre el tema, dos veces a falta de una, pero el político tabasqueño hizo un ademán como si no escuchara y prefirió contar un chiste a dar su opinión sobre el asesinato de los cinco jóvenes desaparecidos.

Evitar hablar de lo que sucede en el país no hace a un país más feliz, solo a su mandatario cada vez más procaz. País al desamparo es eso, no lo que un palero como es Carlos Pozos, alias Lord Molécula, dice al respecto del fin del sexenio lopezobradorista.

Rotos, desamparados y huérfanos los familiares de los hoy difuntos. De los 162,000 asesinados desde 2018 por el crimen en nuestro país.

Duele un país donde el presidente ‘hace como que la virgen le habla’ para evitar contestar sobre esta nueva tragedia. Quien se autoproclama como el presidente más humanista de la historia exhibió de forma completa su miseria. El mismo que prometió disminuir la violencia, al que se acude por ser la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, prefirió la broma y la chanza para no contestar.

Hay muchos hastiados ante tanta bajeza. Si bien, reconozco, que a otros muchos no les importa o no la perciben así. Y si bien esta no es la primera vez que, ante vidas arrebatadas de forma violenta, López Obrador prefiere la risa, lo de ayer superó todo exceso. Soslayar el tema y luego especificar que NO escucha para no escuchar… Porque de eso se trató su “anécdota”, ¿o no? ¿Mera coincidencia o mensaje evasivo?

Y en ese caso, doblemente miserable negarlo. No importaron las preguntas de los reporteros que se escuchaban, Andrés Manuel y su vocero claramente prefirió decir ante todos los ciudadanos que no escuchaba. Doble burla. Duele ver a su equipo en acción, máxime porque se sabe que exigen abrazos para los criminales.

El presidente ha ordenado a los cadetes de la Guardia Nacional “respetar a los delincuentes” (existe otro video fidedigno al respecto), mas no puede mostrar empatía hacia las víctimas de un crimen tan espeluznante como el antes referido.

Miseria el grabar a los jóvenes, obligándolos a que se lastimaran entre ellos. Bajeza absoluta compartirlo en las redes. Pero también incredulidad ante la actitud del presidente que no fue para emitir un mensaje especial y urgente de condena tan pronto se confirmó la desaparición y la evidencia delictiva era real.

Por cierto, el día de ayer, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, compartió la marquesina con López Obrador del ser más despreciable. Trabaja el discurso de la víctima eterna (el de López Obrador) al decir que el ataque a los cinco jóvenes es un ataque a la estabilidad de su gobierno. Le da la razón a la 4t y la supera.

¿Una palabra de pésame?, ¿una muestra de empatía hacia los familiares? No. Solo la risa soterrada, la burla abierta e infinita.

Esto no es humanismo ni mexicano ni de ningún tipo.

Es, en cambio, la desvergüenza de no querer cumplir con el deber que ha jurado como presidente.

La risa retumba por los cinco jóvenes brutalmente asesinados. Por los cuerpos encontrados congelados en Veracruz, por las masacres que él niega, pero ocurren; porque no escucha lo que no le conviene escuchar.

Mi más sentido pésame a los familiares de los chicos asesinados. Mi más sentido pésame a un país que apostó y votó por la esperanza y solo encontró mezquindad.

Ante el sexenio más violento de la historia, ante el dolor de miles de familias, López Obrador ofrece su risa, burla siniestra ante un desfile de muerte.