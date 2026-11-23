Por la puerta grande la política ha regresado al dominio del más fuerte, aunque ahora es peor, no solo el cuidado de las formas no importa, tampoco la legalidad; no hay autocontención y se llega tan lejos como se puede o quiere. Es la nueva realidad del ejercicio del poder y lo mismo ocurre en la designación de la consejera presidenta del INE, que en la manera como los líderes del mundo resuelven sus dilemas. Ni siquiera hay espacio para una simulada mesura.

La coexistencia de la diversidad, fundamento de toda realidad democrática, es considerada indeseable. Quien ejerce el poder no quiere límites; detenerse o contenerse mediante el diálogo o el acuerdo se califica de inconveniente, muestra de debilidad, incluso de traición. Es el regreso crudo de la lógica autoritaria. La democracia se vacía de contenido y solo sirve para empoderar a quienes conspiran contra ella. Depende del conjunto del sistema la sobrevivencia de la democracia, la capacidad para resistir el embate vertical, uniformador y, a veces, violento.

La lógica de guerra se impone; es el sometimiento y de ser posible la destrucción de quien se considera enemigo. El escenario internacional lo muestra y su dinámica la dicta la claridad estratégica y la visión de largo plazo. Un contraste entre Xi Jinping respecto a Trump y Putin, acorralados por sus incontenibles impulsos bélicos, Trump además apremiado ante una política interna que lo frena y por un calendario político que lo reduce.

El gobierno morenista hace lo propio en el país y con sus adversarios. Sin embargo, la diferencia es mayúscula, incluso respecto a muchas otras realidades autoritarias. Por destacar el consenso que juega a la par de la destrucción democrática. La resistencia en sus diversas expresiones ha sido incapaz de contener al poder mediante su escrutinio, donde tiene que ver el protagonismo político y mediático del jefe de Estado, quien renuncia a su condición de representar al todo por abanderar la causa propia, la de los suyos. Esto traslada la responsabilidad a los factores de la sociedad civil que en una democracia limitan el abuso, especialmente, empresarios y medios de comunicación.

El consenso autoritario no sucede en el vacío, su génesis está en la lectura maniquea del pasado y las expresiones tangibles de beneficios monetarios. Clientelismo electoral puro y duro. Aunque cada vez se vuelva más difícil mantenerle no solo por los crecientes costos, sino porque el modelo autoritario compromete la seguridad jurídica, la certeza de derechos fundamental para la inversión y, en consecuencia, el crecimiento económico. Mientras el régimen obradorista insiste en lo que nunca ha funcionado: en lugar de reglas generales que den certeza a todos, asume que es la gestión ante algunos la manera de lograr el indispensable y postergado crecimiento económico.

La diferencia de los chinos respecto a los rusos, norteamericanos y mexicanos es que ellos sí han entendido con claridad que la política se ejerce con perspectiva de largo plazo, que se debe ser consecuente con el futuro; siendo toda la diferencia, aun para un régimen no avenido con la democracia. Es la autocontención la clave, justo lo que no existe en los regímenes de las otras tres naciones, resueltas a actuar sin límite, sin brújula, sin sentido de destino. Al menos en Norteamérica, el voto le ha impuesto un freno a su belicoso y corrupto presidente.

Morena se hizo del INE, de la Corte, de los órganos autónomos, a la vez que sometió o redujo a los factores de resistencia y contención. ¿Para qué? El juego llevó a la impunidad y a la debilidad extrema respecto al exterior. Al régimen y al país no los amenaza la oposición, a la que la presidenta Sheinbaum dedica privilegiada atención, incluso en el ceremonial cívico. El problema está en casa, porque la impunidad ha acrecentado la corrupción como muestran casos de Taddei o de los gobernadores y alcaldes morenistas; la disputa a la autoridad del Estado no viene del voto o de la pluralidad política, sino del crimen organizado.

Por si fuera poco, allí está la amenaza del vecino y su determinación de hacer lo que el país debió emprender desde hace mucho tiempo: llevar ante la justicia a los criminales y a quienes les han protegido y servido. Quizás se crea que los operativos para las detenciones y destrucción de infraestructura criminal sean suficientes. Eso, en todo caso, es un indispensable y encomiable primer paso, pero lo fundamental es la justicia en todas sus etapas y consecuencias. Inaceptable y una afrenta, que México sea el policía y EU el juez.