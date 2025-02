Por Ever Fernando

En un mundo donde la diplomacia debería ser el arte de la solución, México se enfrenta a una prueba de fuego con Donald Trump en su segundo mandato. La reciente declaración de Trump, asegurando que las acciones de México para impedir los aranceles propuestos no son suficientes, es una clara muestra de la debilidad de la administración de Claudia Sheinbaum en las negociaciones internacionales. Ayer por la tarde, la sombra de nuevos aranceles amenazó nuevamente con perturbar la economía mexicana.

La crítica al gobierno federal no puede ser más aguda. Mientras Trump amenaza con “cambiar la situación”, México parece quedarse sin argumentos o estrategias efectivas para contrarrestar las políticas proteccionistas de Estados Unidos. La administración de Sheinbaum ha intentado mostrar una cara de firmeza y soberanía, pero en la práctica, ha demostrado una incapacidad para proteger los intereses nacionales frente a un adversario que no duda en usar el poder económico como arma.

Las acciones diplomáticas de México, que incluyen desde promesas de reforzar la seguridad en la frontera hasta compromisos de cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas, no han logrado convencer a Trump. Esto pone en evidencia una estrategia diplomática que parece más reactiva que proactiva, más basada en la esperanza de apaciguar que en la defensa firme de la soberanía económica y política de México.

La economía mexicana, ya golpeada por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados, enfrenta ahora el riesgo de una nueva ronda de aranceles. La dependencia de México del mercado estadounidense no ha sido mitigada por una política comercial diversificada, dejando al país vulnerable a cada cambio de humor de la política estadounidense. Los efectos de estos aranceles podrían ser devastadores, incrementando los precios al consumidor, afectando las exportaciones y posiblemente empujando a la economía hacia una recesión.

La administración Sheinbaum ha hablado de autosuficiencia y de una “Cuarta Transformación”, pero en el ámbito internacional, estas palabras parecen vacías. La relación con Estados Unidos, esencial para México, ha sido manejada con una mezcla de desafío retórico y sumisión práctica, dejando a nuestro país en una posición de debilidad en la mesa de negociaciones.

La necesidad de una estrategia más robusta y diversificada es urgente. México debe buscar aliados comerciales alternativos, fortalecer su mercado interno y, sobre todo, demostrar que puede defender sus intereses sin comprometer su dignidad nacional. La dependencia económica no puede ser la moneda de cambio para la paz comercial.

La crítica no es por mero placer; es una llamada de atención a un gobierno que debe entender que la soberanía no se negocia, se defiende. México necesita más que discursos; requiere políticas claras, una diplomacia inteligente y una estrategia económica que no deje su destino en manos de la política proteccionista de un solo país. La situación actual con Trump es un recordatorio de que la diplomacia mexicana debe evolucionar, pues en el mundo actual, la economía de una nación es tan fuerte como su capacidad para defenderse en la arena internacional.