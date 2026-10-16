La Secretaría de Economía informó que 11 fabricantes de vehículos ligeros con instalaciones productivas en México podrán importar partes y componentes para el ensamble de automóviles sin pagar aranceles.

A través de un comunicado, la dependencia anunció que el decreto que permite que 11 armadoras automotrices importen material de ensamble sin pagar aranceles tendrá una vigencia de cinco años.

Secretaría de Economía: 11 armadoras automotrices podrán importar material de ensamble sin pagar aranceles (Especial )

Secretaría de Economía permitirá a 11 armadoras importar componentes sin aranceles

Tras la interpretación de las normas arancelarias, la Secretaría de Economía autorizó un decreto que permite que 11 armadoras automotrices importen sus componentes sin pagar aranceles.

El decreto tiene como objetivos preservar las capacidades productivas del sector, proteger empleos, fortalecer la competitividad de México como destino de inversión y atraer nuevas líneas de producción al país.

La Secretaría de Economía señaló que el beneficio no está disponible para cualquier empresa, sino para aquellas armadores que:

Cuenten con instalaciones productivas en territorio mexicano

Tengan autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos

Cumplan con los lineamientos que emita la institución

La medida tendrá una vigencia de cinco años y contempla controles sobre las importaciones mediante permisos previos de la Secretaría de Economía, así como la supervisión del SAT y de la Agencia de Aduanas.

Entre los requisitos previstos se encuentra informar los números de identificación vehicular de las unidades ensambladas y proporcionar datos que permitan rastrear las partes y componentes importados.

Asimismo, los lineamientos establecerán volúmenes mínimos de producción de vehículos completos en México y límites para las importaciones de componentes, con el propósito de incrementar gradualmente el contenido nacional.

(@SE_mx)