México presenta al primer trimestre de 2026 una narrativa oficial optimista, pero con datos duros que muestran una realidad más compleja: crecimiento débil, deterioro en la calidad del empleo, presión fiscal creciente y una estructura institucional que no acompaña la inversión.

La economía no está en crisis, pero tampoco está en una trayectoria sólida de expansión. El crecimiento económico en 2025 fue apenas de 0.8%, de acuerdo con estimaciones basadas en datos del INEGI. Para 2026, el Banco de México proyecta un crecimiento entre 0.4% y 1.8%, confirmando un entorno de bajo dinamismo.

El problema estructural: crecimiento por sectores

Para entender la economía mexicana es necesario analizar sus tres motores:

Sector primario

Crecimiento limitado.

Expansión moderada.

Baja productividad.

Alta informalidad.

Escasa tecnificación.

Resultado: crecimiento en volumen, pero sin impacto relevante en valor agregado.

Sector secundario

Fragmentación industrial.

Presión por costos energéticos.

Dependencia de EU.

Desempeño desigual.

Pero con polos dinámicos claros:

Bajío.

Norte industrial.

Sector terciario

Crecimiento sin productividad.

Expansión en servicios.

Alto componente informal.

Bajo valor agregado.

Resultado:

Empleo crece.

Eroductividad no.

Mercado laboral: estabilidad aparente. Desempleo: ~2.7% (INEGI)

Informalidad: ~54.6%

Más de 32 millones en economía informal.

Estructura salarial:

3 de cada 4 trabajadores ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Implicación:

Hay empleo.

No hay base de consumo sólido.

No hay base fiscal suficiente.

Disparidad regional: Bajío y norte vs resto del país. México se consolida como una economía dual.

Regiones dinámicas

Bajío.

Norte.

Sectores clave:

Automotriz.

Manufactura avanzada.

Logística.

Exportación.

Factores:

Integración T-MEC.

Infraestructura funcional.

Capital humano técnico.

Regiones rezagadas

Sur-sureste.

Características:

Alta informalidad.

Baja inversión.

Debilidad institucional.

La brecha regional se amplía.

El crecimiento no es nacional, es localizado.

Inflación, tasas y tipo de cambio

Inflación: 4.63% (marzo 2026)

Tasa Banxico: ~6.75%

Factores inflacionarios:

Alimentos.

Servicios.

Energía.

Contexto monetario:

Crecimiento débil

Inflación persistente

Tipo de cambio:

Estabilidad relativa.

Presión externa (dólar fuerte).

Volatilidad potencial.

Déficit y deuda: presión estructural. Déficit estimado: ~4.8% del PIB

Ajuste fiscal incompleto

Origen del déficit:

Expansión de programas sociales.

Financiamiento de obras emblemáticas del sexenio anterior.

Baja inversión en infraestructura productiva.

Efecto:

Mayor gasto corriente.

Menor inversión estratégica.

Energía y petróleo: contradicción estructural

Contexto global:

Petróleo en rango 70–80 USD.

Escenarios de tensión: >100 USD.

Para México:

Ingreso fiscal.

Costos internos.

Limitantes:

Menor exportación de crudo.

Dependencia de importación de combustibles.

Restricciones a inversión privada.

Resultado:

Oportunidad parcial.

Riesgo inflacionario completo.

El factor crítico: el Poder Judicial. El principal problema no es macroeconómico.

Es institucional.

Materia civil y mercantil

Procesos largos (años).

Ejecución de garantías limitada.

Incertidumbre contractual.

Materia fiscal

Criterios favorables al Estado.

Ampliación de base gravable.

Menor defensa efectiva del contribuyente.

Materia penal

Tasa de impunidad superior al 90%.

Impacto:

Deterioro en seguridad.

Afectación a inversión.

Incremento de riesgo país.

La Corte: pérdida de credibilidad. La Suprema Corte enfrenta desgaste por:

Priorización de casos mediáticos sobre estructurales.

Falta de criterios claros en materia económica.

Percepción de alineación con el Ejecutivo.

Debilidad en liderazgo institucional.

Efecto directo:

Aumento de incertidumbre jurídica.

Encarecimiento del crédito.

Menor inversión.

Escenario para el segundo trimestre 2026

Escenario base

Crecimiento bajo (1–1.5%).

Inflación persistente.

Inversión cautelosa.

Escenario de riesgo

Petróleo >90 USD.

Presión inflacionaria.

Tensiones con EU.

Negociación compleja del T-MEC.

Variable clave

Relación con Trump.

Agenda: seguridad + migración + energía.

México no enfrenta una crisis inmediata.

Pero sí un deterioro estructural.

El país presenta:

Crecimiento débil.

Informalidad elevada.

Déficit creciente.

Presión fiscal.

Debilitamiento institucional.

La narrativa oficial sostiene estabilidad.

Los datos reflejan otra realidad:

Economía fragmentada.

Crecimiento localizado.

Sistema judicial ineficiente.

La variable crítica no es el crecimiento.

Es la confianza.

Ese es el verdadero reto de México en 2026.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.