Estamos a menos de dos semanas de que inicie el proceso presidencial. Hay, como sabemos, un periodo de intercampaña que, para fines políticos, ha servido como un lapso de evaluación minuciosa a cada uno de los aspectos que, a la postre, servirán como un mecanismo estratégico para encarar de la mejor manera el ejercicio proselitista. De hecho, Claudia Sheinbaum ha respondido con un gran nivel político a cada uno de los momentos en que ha sido puesta a prueba. Superó, de igual forma, toda la guerra sucia que, no hay duda de ello, se agudizará una vez que arranque la campaña. Aun así, la cómoda ventaja que lleva en las encuestas será determinante para llegar a Palacio Nacional.

No hay poder humano, está claro, que impida el triunfo inminente en la elección presidencial a favor de Morena. Se llevará la presidencia de la república y, en una de esas, 8 o hasta 9 entidades federativas si el efecto del lopezobradorismo impacta positivamente en Guanajuato. Inclusive, el partido guinda se acerca cada vez más. No debemos desestimar esa posibilidad. La puerta está abierta en ese punto geográfico que, para el caso, ha dejado de ser un bastión del PAN. Ese fenómeno, de hecho, lo vivimos en el Estado de México hace poco. Eso significa que, como se han dado las cosas, Acción Nacional no es invencible en Guanajuato, ni mucho menos tiene una cómoda ventaja.

MetricsMx, como una de las encuestas más confiables de México, ha recolectado datos muy interesantes en Guanajuato. Justo en este momento, la disputa es sumamente pareja. Eso no podemos decir en otras entidades federativas donde, desde hace mucho tiempo, se ha decidido la elección a favor de la causa del lopezobradorismo. Pasa en Tabasco, Veracruz, Morelos, Puebla, CDMX, Jalisco y Chiapas. Este último punto, por cierto, con un paso imponente bajo el liderazgo de Eduardo Ramírez. Veremos, desde esa perspectiva, un fenómeno social en el sur del país que, de paso, será un motor de impulso para la propia candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Es muy numerosa la tendencia que promedia Eduardo Ramírez en Chiapas. De acuerdo con la encuesta que publicó MetricsMx —para SDP Noticias— Morena tiene casi 40 puntos de ventaja. Estamos hablando, ni más ni menos, de una maquinaria arrolladora. Por ese motivo, pusimos atención desde hace mucho tiempo en aquel punto del país, pues el efecto, no hay duda de ello, obedece a la capacidad política de Ramírez, ex coordinador de los senadores de Morena en la cámara alta. De hecho, los propios testimonios hablan de la impresionante movilización que, en semanas pasadas, se vio en cada acto público de la precampaña.

Se estima que Chiapas, para el proceso electoral, constituya un gran motor no solamente para la transición del ejecutivo estatal, sino para la mayoría de puestos de elección popular que se jugarán. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que Morena se llevará todo en Chiapas. Hablamos de la fórmula del Senado , lo mismo que las diputaciones federales. El análisis que ha hecho Metrics, desde luego, nos da una lectura muy clara de lo que acontecerá. Es verdad, el efecto de Morena influirá, empero, hay que tener un perfil que, de igual forma, esté a la altura de las circunstancias para darle todo el impulso a la contienda.

Nunca, desde que sigo de cerca los temas coyunturales de la política estatal, había visto un fenómeno social tan imponente como el que constituye la imagen de Eduardo Ramírez. Eso, de forma muy clara, muy pocas veces se ve. Por ese motivo, no podemos soslayar lo que pasa en Chiapas. Además de ello, el sur del país, lo dijimos con fundamento, significa uno de los bastiones para apuntalar el triunfo de Claudia Sheinbaum en las urnas. Chiapas, por ejemplo, es uno de los estados que mayor índice de intención del voto promedia a nivel nacional. Eso dice mucho. De hecho, muy pocos abanderados pueden presumir lo que representa esa estimación.

Solo para poner un ejemplo, Chiapas promedia más del 60% para el juego presidencial. Coinciden en la tendencia para el relevo de gobernador, especialmente en el caso de la población que, desde este momento, ha decidido su voto a la causa lopezobradorista. Por ese motivo, está claro, ha comenzado a sentirse esa efervescencia que provoca un ejercicio para tomar decisiones de esa naturaleza.

Así que, con ello, la elección de Chiapas será un momento coyuntural sin precedentes. Inclusive, a Eduardo Ramírez, con todo el merecimiento y el respaldo ciudadano, le ha tocado abanderar esta etapa histórica para seguir profundizando las políticas públicas , especialmente en una entidad que, por su posición geográfica, requiere un perfil de capacidad y experiencia. Eso amerita, ya lo hemos dicho, que pongamos todos los reflectores en un fenómeno social que precisamente se sitúa, de acuerdo con la encuesta de Metrics, en la antesala del despacho gubernamental. Hablamos de Eduardo Ramírez, por supuesto.

Y, alguien con esas virtudes, merece todo el reconocimiento, especialmente por ser capaz, primero, de ganar una encuesta interna de Morena que, como se han dado las cosas, constituye la mayor prueba de fuego. Eso lo superó y, desde ese momento, su figura ha llegado a otras latitudes. Lo demostró, incluso, cuando fue coordinador de los senadores de Morena, una tarea que requiere una capacidad política especial para operar al más alto nivel.