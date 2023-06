“And it’s almost 3AM

When you decide to show?

You're gonna tell me where you've been

Don't spare me the details, I wanna know

What does he look like?

What does he talk like?

Thought you wanted to make this work

But you're sending me mixed signals

(Y son casi las 3 de la mañana

¿Cuándo decides mostrarte?

Vas a decirme dónde has estado

No me ahorres los detalles, quiero saber

¿Qué aspecto tiene?

¿Cómo habla?

Pensé que querías hacer que esto funcionara

Pero me estás enviando señales encontradas).”

ROBBIE WILLIAMS