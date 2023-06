Marcelo Ebrard, titular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que pospuso para este martes 6 de junio la presentación de su propuesta para la elección de la candidatura presidencial de Morena.

En un video difundido en sus redes sociales, Marcelo Ebrard señaló que la posposición del anuncio de su propuesta fue a petición de la dirigencia nacional de Morena, pues están “desvelados” por la celebración del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México.

Detalló que ell anuncio de su propuesta lo realizará mañana martes 6 de junio por la tarde, como estaba previsto para este 5 de junio.

“Me ha pedido el partido que no la haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde como estaba previsto hoy... no tengo inconveniente en hacerlo así”, dijo el canciller en la grabación.

“Están ahorita medio desvelados. Entonces, mañana lo presentaré”, apuntó.

Marcelo Ebrard confió en que su propuesta para la elección en el proceso interno de Morena será tomada en cuenta para el domingo 11 cuando se lleve a cabo el Consejo Nacional de Morena.

Marcelo Ebrard celebra triunfo de Morena en el Estado de México: “Es un cambio histórico”

El canciller Marcelo Ebrard celebró el triunfo de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, como parte de las elecciones 2023.

“Muy contento con el triunfo de Delfina ayer en el Estado de México. Felicitaciones a ella y a todo su equipo”, expresó.

Ebrard Casaubón sostuvo que será una gran expreriencia la llegada de la autollamada “cuarta transformación” al Estado de México, después de casi un siglo de gobiernos priistas.

Por lo anterior, calificó al triunfo de Delfina Gómez como “un cambio histórico” en la entidad.

“Va a ser una gran experiencia la llegada de la cuarta transformación al Estado de México, después de casi un siglo... imagínense. Muy significativo, es un cambio histórico”, comentó el canciller mexicano en el video.

Felicitaciones a Delfina y al Estado de México por el triunfo obtenido, se ha hecho historia. Precisiones sobre mi propuesta a la dirigencia de Morena. pic.twitter.com/NgtLJiIJfQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena en las próximas elecciones 2024 a la presidencia de la república.

De acuerdo con el tracking diario que realiza SDP Noticias y MetricsMX de hoy lunes 5 de junio de 2023, así va la intención del voto para los candidatos de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT: