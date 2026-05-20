“Tener un gobierno global sería la mejor solución para el mundo”. Albert Einstein

En una entrevista que ví en internet un sobreviviente del holocausto nazi dijo algo muy interesante:

- Si Donald Trump hubiera sido el presidente de los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial habría bombardeado los campos de concentración nazis, para evitar millones de decesos de civiles.

Y yo también pienso qué si viviéramos en la época post-Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Harry Truman y los americanos administraron Europa occidental por medio del plan “Marshall”, y también el petróleo de Mexico, hasta ahora, y Donald Trump fuera el presidente estadounidense en el lugar de Truman, en esa época Groenlandia ya sería parte de los Estados Unidos de América.

Lo comento de manera objetiva, a los groenlandeses les convendría tener el nivel de vida que tienen en los Estados Unidos, en donde un empacador de supermercado gana 15 dólares por hora, lo mismo que un campesino base, no sé cómo están los sueldos actualmente en Groenlandia, pero no creo que superen el superávit que sólo tienen los estadounidenses, y no dudaría, que en el caso de ser parte de los Estados Unidos de América, hasta vayan mexicanos a trabajar allá, claro, con un buen suéter de Chiconcuac.

Y también creo que los directivos de Walt Disney construirían un parque de diversiones en la Groenlandia estadounidense con temas invernales.

Pero, hay que reconocerlo, la política de ahora no es la misma que durante la Segunda Guerra Mundial, los políticos ya no son los mismos, y ahora les tocó peor, porque tienen que enfrentar las opiniones que “suben” a las redes sociales, que no siempre son favorables, positivas, alentadoras ni racionales.