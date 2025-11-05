El desastroso gobierno de Donald Trump comienza a hacer estragos en los resultados electorales de su partido, los republicanos.

El demócrata Zohran Mamdani, un joven político de ideología socialista demócrata, ganó la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos. Mamdani, entre otras políticas, propone tiendas municipales estilo las “tiendas del bienestar”, precios bajos en transporte público y en rentas y apoyo para guarderías infantiles.

O sea, básicamente un político joven con un programa cómo el de Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum en la CDMX arrasó en una ciudad con una fuerte presencia del lobby sionista y corporativo estadounidense.

Por su parte las democratas Abigail Spanberger, quién se impuso en la gubernatura de Virginia y Mikie Sherrill, quién obtuvo la gubernatura de Nueva Jersey, firman una desastrosa noche para Trump, quién tendrá que intentar algo, cualquier cosa, para mejorar la situación económica crítica de sus ciudadanos, quienes podrían castigarlo de manera aún más dura en las elecciones intermedias de congresistas el próximo año.