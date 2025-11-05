El desastroso gobierno de Donald Trump comienza a hacer estragos en los resultados electorales de su partido, los republicanos.
El demócrata Zohran Mamdani, un joven político de ideología socialista demócrata, ganó la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos. Mamdani, entre otras políticas, propone tiendas municipales estilo las “tiendas del bienestar”, precios bajos en transporte público y en rentas y apoyo para guarderías infantiles.
O sea, básicamente un político joven con un programa cómo el de Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum en la CDMX arrasó en una ciudad con una fuerte presencia del lobby sionista y corporativo estadounidense.
Por su parte las democratas Abigail Spanberger, quién se impuso en la gubernatura de Virginia y Mikie Sherrill, quién obtuvo la gubernatura de Nueva Jersey, firman una desastrosa noche para Trump, quién tendrá que intentar algo, cualquier cosa, para mejorar la situación económica crítica de sus ciudadanos, quienes podrían castigarlo de manera aún más dura en las elecciones intermedias de congresistas el próximo año.
La realidad es que los aranceles y la persecución indiscriminada de migrantes y personas de “aspecto latino” no han hecho otra cosa más que subir estrepitosamente el costo de vida y deprimir el consumo, por lo cual el mandatario y su equipo se arriesgan a estirar aún más la liga o bajan la intensidad de su ataque contra todas y todos los ciudadanos que no estén en su lista de pro “MAGA”, pues estan al borde de un serio problema político y social el próximo año.