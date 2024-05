“Aquí quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento ¡va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa!” “¡Nada de sospecha! ¡Justicia! ¡Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático!… ¡Nos vamos a sentir muy orgullosos! Porque va a iniciar una etapa nueva de justicia con paz y dignidad para nuestro pueblo”. AMLO 2018

“El gobierno militarista encabezado por AMLO ha traicionado de forma generalizada a las víctimas de México en sus cinco años de mandato. La indignación de familiares y estudiantes puede tener consecuencias incalculables”. Anabel Hernández 2024

Desesperanza y traición

Llegaron al poder y siguieron lucrando con el dolor de los padres, repitiendo promesas que nunca cumplirían. Hasta este año, cuando los familiares cansados de ser utilizados subieron el tono de sus protestas y el 4 de marzo, a casi 10 años de los hechos, se manifestaron afuera del Centro Federal de Arraigos de la FGR para protestar por la falta de justicia, ahí lanzaron petardos y derribaron con un camión una de las puertas de acceso.

A pesar de lo ocurrido, no cambió el discurso de engaño de AMLO ni la burla de Epigmenio, quien, por cierto, ya dejó el “pase de lista”, ya no es necesario, ya lucraron sin pudor alguno con el dolor.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no paran de manifestar su enojo, el lunes pasado regresaron con sus protestas, esta vez afuera del palacio de AMLO donde dejaron un saldo de 26 policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México lesionados, incluidos tres mandos.

El grito era: “Por Ayotzinapa y por todos aquellos que han perdido a algún familiar”.

Para el presidente, si no es electoralmente rentable, la tragedia no existe. Ha sido un maestro de la victimización y cada vez repite las mismas frases para reducir cualquier asunto al tema electoral.

Mineros

En Coahuila el colapso de una mina dejó 10 mineros atrapados y hasta hoy sus restos no han sido recuperados, para Andrés el tema era electoral: “Porque aprovecho la oportunidad para decirte que ya andan zopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer. Porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política”.

Un hecho similar ocurrió en la Mina de Pasta de Conchos hace 18 años, AMLO candidato prometió recuperar los cuerpos de los mineros y, ya como presidente se comprometió con las familias a realizar el rescate, pagarles una indemnización e incluso, emitir un decreto para que, aunque finalice su sexenio se continúe con la recuperación de los restos de los 63 trabajadores, claro es año electoral.

Colosio

Otro caso fue el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio ocurrido el 23 de marzo de 1994. Como es año electoral, en el aniversario del magnicidio, AMLO empezó a politizar el tema, pero su hijo, de manera muy sensata le exigió no politizar el asesinato de su padre:” Si no tuviera la intención de hacer político el caso, entonces no tendría que estarlo mencionando en sus mañaneras, y simplemente permitir que la Fiscalía especializada siga el curso de la investigación”.

Otis

No tiene límites el presidente, hasta de los estragos de un fenómeno natural, las nulas acciones para prevenir a la población y el pésimo manejo de las consecuencias en todos los niveles de gobierno, logró politizar, victimizarse y culpar a sus adversarios. El huracán Otis azotó con toda su fuerza el puerto de Acapulco y Andrés jamás dio la cara a las víctimas, eso sí, los usó de bandera electoral: “¿Saben que buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo, ¿saben que buscaban? muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes, es falso que les preocupe el dolor del pueblo, su único Dios es el dinero y querían muchísimos muertos”.

La Línea 12

Otra más, el colapso de la Línea 12 del Metro, donde ni AMLO ni Claudia Sheinbaum dieron la cara, pero sí trataron de politizar y culpar a sus adversarios: “¿Qué tiene que ver eso con la austeridad? Pero son muy perversos y estos conservadores también son muy hipócritas, porque estoy seguro que hasta van a misa los domingos, se confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero.”

Y, siguiendo las recomendaciones de su publicista Epigmenio: “Entonces, ojalá que no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de zopilotes”.

Es el sexenio de los zopilotes, todo el mundo es un zopilote que quiere afectarlo y la tragedia solo es visible si puede sacar raja política electoral, la población le vale mientras sus mentirosas palabras le den votos e impunidad.

X: @diaz_manuel