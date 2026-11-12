La prueba de que las cosas han cambiado es el propio sentir de la población. Hace unos días, por ejemplo, conocimos los números que publicó MetricsMx, para SDPnoticias. Siendo uno de los medios más importantes del país —hablando de semejante impacto—, desde luego echamos mano de esos datos para corroborar el trabajo que viene realizando Sheinbaum como presidenta de México. Los porcentajes, que miden una cantidad sustancial de temas, dan un total de cerca de un 70 % de aprobación. Eso, por supuesto, siempre provoca una reacción positiva y alentadora, mayormente cuando sabes que los esfuerzos están rindiendo frutos. Incluso, esto ha llegado a romper paradigmas ahora que el mandato popular se asume con total transparencia y rendición de cuentas. Mientras esto continúa, con gráficas explícitas, supimos que el número de empleos formales superó al de otros periodos con un pico histórico. Eso habla de que la fuerza del gobierno se capitaliza en políticas que atienden la necesidad de las mayorías.

Hablamos prácticamente de una cobertura total de las entidades y regiones. El sur, por ejemplo, rompió con la etiqueta de nulo desarrollo que se asestó en los gobiernos del PRIAN. Ellos, hasta públicamente, dijeron que eran espacios infértiles para la producción y la industria. A la par de ello, sin mover un solo dedo, aquellas administraciones federales no proyectaron el potencial natural y los recursos que brotan del sur. Hoy pensamos —más bien estamos seguros de ello— que las cosas han dado un giro desde que el proyecto de transformación llegó al poder institucional luego de llevarse a cabo obras de calidad. El mismo López Obrador, que siempre promovió esa riqueza cultural, le inyectó una cantidad importante de recursos para maniobrar infraestructura de movilidad en estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Quienes se han lanzado a visitar esta última entidad que mencionamos, oyendo los testimonios, han quedado maravillados por la obra y la infraestructura. Son, de hecho, acciones innovadoras de movilidad, como el propio Tren Maya. Ese medio de transporte, además de optimizar tiempos y costos, es de gran utilidad para conectar con otros sitios turísticos que, por sus usos y costumbres, son de los más concurridos por la sociedad. Al final de todo, haciendo referencia a la construcción y operación, destacamos el papel de la administración que en su momento encabezó López Obrador. De forma paralela, tomando su papel muy en serio, vimos el trabajo de la gobernadora Mara Lezama. Ella, calificada como una de las mandatarias más eficientes de México, es una pieza crucial en este engranaje de progreso. Haciendo todo lo necesario, efectivamente, esa labor es la que está dejando una huella duradera.

Para fortuna de esa entidad, ahora que gobierna la Cuarta Transformación, se sigue promoviendo la actividad turística y, de paso, llegan nuevas empresas a invertir, que, por cierto, han expresado opiniones positivas sobre la estrategia de seguridad. Los mismos indicadores de desarrollo, aquellos que llaman la atención, dan cuenta del despegue que ha tenido Quintana Roo. Siendo así, la verdadera prueba de fuego será darle continuidad y, por supuesto, profundizar esas políticas mientras se acentúa la transición que, está claro, quedará en manos de Gino Segura, actual coordinador de la defensa del voto y futuro gobernador. Por eso hemos sabido que el próximo candidato de la coalición Seguimos Haciendo Historia se mueve en territorio. Con esa enorme diferencia —lo estamos viendo en las encuestas—, Gino ha trepado a la primera posición con un claro margen que aplastará al PRIAN. Ellos, al cabo del cierre de este año, formalizarán ese binomio que ha venido caminando junto en los últimos años.

Con un adelantado panorama, sin omitir lo relevante, podemos decir que el gran reto de Morena será consagrar ese respaldo que, por ahora, es motivo de una fuerte movilización de ciudadanos que se desplazan a las plazas y espacios habilitados para organizarse a través de las asambleas de información. Estando a punto de tomar protesta como candidato de Morena, Gino Segura ha sabido encontrar el hilo de la madeja para conducir esta tarea que no solo requiere compromiso, sino capacidad para organizar masas. De momento, por ejemplo, cuida las formas para no violar la ley electoral; sin embargo, mantiene con fuerza esta estructura que, a lo largo de este curso, se alimenta más de simpatizantes y militantes, lo mismo que de población en general. Ellos, inclusive, han respondido al llamado de unidad y al pacto de cohesión, que es el que allanará el camino para salir victorioso. Así que la designación de coordinador —que muy pronto pasará a otro nivel— es la que hará quedar sin aliento al PRIAN después de propinarle literalmente una paliza.