Es evidente que no todos los que rodean a la futura presidenta Claudia Sheinbaum son personas con las que ella querría rodearse. Y es que aunque ella insista que piensa, siente y ama como Andrés Manuel López Obrador pero a la vez nos quiere convencer que cuenta con libertad para accionar y decidir, evidentemente las cosas no son así, o por lo menos no parecen ser así.

Sin embargo, esto debe de generarle algo de estrés supongo, porque debe y tiene que estar con quien no debería de estar.

Pero en Morena/4T los puestos y las vacantes o plazas pareciera que vienen todos con moño de regalo incluido envuelto en celofán.

Un nuevo puesto público emerge hace unas horas con la llegada de Arturo Zaldívar. Claudia Sheinbaum rectificó al ex ministro como coordinador de Política y Gobierno en la Oficina de Presidencia. Suena a un puesto creado, casi hasta inventado para dárselo de regalo.

“No tenga duda presidenta que pondré todo mi empeño, trabajo y dedicación para servirla y servir en su proyecto y a través de eso servir de mejor manera al pueblo de México”, expresó.

Preocupante es que el ex ministro se haya referido a su nueva función como una chamba para servirle a Claudia Sheinbaum, así sin querer se le salió decírselo.

Ya después le compuso diciendo que su intención es servir de mejor manera al pueblo de México.

Adora la palabra “pueblo” es emblemática la palabra para toda la 4T.

Justamente de eso se tratará este puesto: Zaldívar estará al frente para que, utilizando el don que posee del “choro” como se dice coloquialmente y la verborrea con la que cuenta, pueda siempre estar defendiendo a Claudia Sheinbaum de cualquier ataque.

Otro puesto envuelto en papel celofán con moño de regalo incluido es el de Leticia Ramírez, quien no dio una como titular de la Secretaría de Educación Pública. Su nuevo puesto también suena a invención: Coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

¿Para qué este puesto? Ni ella misma lo entiende pero le dio muchísimas gracias a la futura presidenta por él.

Es otra pieza más de López Obrador que coloca junto a Claudia Sheinbaum como una forma de sentirse seguro y vigente todavía en el tema político del país.

Ninguno de los dos puestos con moño de regalo sirven para nada en este país ni serán beneficio para los mexicanos ni para el bienestar de todos.

Estos dos puestos solamente le sirven, tal cual, a la futura presidenta, para sentirme más blindada y protegida y para que no se le olvide ni por error que ella debe de tener y llevar siempre en alto a Morena y a la 4T.

Es como un recordatorio hecho persona para que nadie que rodee a Claudia se le olvide de dónde viene y de qué lado está.

En fin… Faltan dos nombramientos importantísimos que extrañamente no se han anunciado: Ni secretario o secretaria de la Sedena ni de la Semar.

Los dos puestos inventados el día de ayer solo sirven para llenar huecos que no son necesarios, pero con personajes que sí eran necesarios de colocar. Ni siquiera siento yo que por parte de Claudia Sheinbaum hubiera esta prisa, sino que Andrés López Obrador sigue jugando y mueve fichas en el tablero. Nunca se declarará perdedor.

Estos “puestos” con envoltura para regalo son una burla para todos los mexicanos... Y eso que todavía nos falta un largo camino por recorrer.

Es cuanto.