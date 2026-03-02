Existe una parrilla inmensa de temas que son de interés nacional. Hablamos de una agenda que, por completo, ha fijado la mirada en el proyecto de reforma electoral, al menos así lo vemos porque es el rubro central en las mesas de análisis, redes sociales y pasillos de cualquier espacio que se asemejan a ese intercambio de ideas que siempre son recurrentes porque son una tendencia. Como sabemos, la presidenta, en su tradicional conferencia matutina, esbozó 10 puntos. Eso atrajo la atención de inmediato y, por ende, las primeras reacciones no se hicieron esperar, principalmente de la oposición. Inclusive, se han desbordado los ánimos dado que las contrapartes ni fueron llamadas para construir ese robustecido andamiaje. Por esa simple razón han elevado el tono estridente.

Siendo así, tenemos que estar preparados para lo que viene en puerta. Serán largas jornadas que se prolongarán hasta la madrugada en los días que el tema suba al pleno. En las comisiones, queda claro, no habrá ningún inconveniente para avalar el asunto. El propio Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena, comentó que espera que existan algunos ajustes. De hecho, no se ha publicado como tal; solamente se detallaron los puntos más sobresalientes de los que hemos prestado mucha atención. Todos tienen su relevancia; sin embargo, algunas salen a flote más que otras. Esto ha sido particularmente evidente en el caso de los espacios de representación proporcional. Incluso, fue una decisión correcta la de Claudia Sheinbaum para meter el tema en esa agenda que ha cruzado puntos de vista.

Siendo así, la presidenta ha cumplido sus funciones en esa libertad de proponer iniciativas para elevar a rango constitucional temas sustanciales. Una de las promesas de campaña, en definitiva, fue quitar un elevado presupuesto a los órganos electorales que, de un tiempo para acá, realizan gastos y operaciones excesivas que, al final de cuentas, dividen opiniones entre la población. El grueso de la ciudadanía, en efecto, está de acuerdo con restarle el techo presupuestal. Eso, por consenso, seguramente no tendrá ningún inconveniente en el salón de sesiones. Es claro: toda la atención se concentra en una sola perspectiva que requiere toda la sagacidad y la capacidad negociadora que le seguirán imprimiendo los buenos oficios de la Secretaria de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez. De hecho, se nota que las pláticas se han ido prolongando, pues la propuesta, bien clara y detallada, sigue contemplando 200 espacios de representación proporcional, pero bajo otros mecanismos de selección que han obligado a algunos a posicionar su postura frente a los medios de comunicación.

Es verdad, sabemos que se han entrecruzado posicionamientos a favor y en contra. Toda la fracción de Morena votará a favor, incluyendo algunos legisladores; sin embargo, hay facciones de los aliados que no lo harán. Si nos vamos al sentido estricto de una democracia, eso no es desobediencia ni mucho menos traición. Se supone que un legislador, a criterio personal, puede hacer un juicio solo, sin que exista alguna injerencia. Es, además de eso, el derecho a disentir, una situación que reina en los ambientes del poder reformador. Cada uno, a propósito de ello, tendrá sus consideraciones y velará por sus intereses. Aun cuando se analice a fondo, le corresponde a su conciencia tomar una decisión que no necesariamente tiene que estribar en lo colectivo. La clave estará en que, de manera general, cada diputado o senador tendrá tiempo suficiente para tomar partida por algo tan trascendente que rompa todos los paradigmas.

Pase lo que pase, ya no hablamos de tiempos de jerarcas ni de dictaduras; será todo a libre conciencia. Más allá de eso, la presidenta de México puede quedarse tranquila porque le ha cumplido al pueblo que sigue confiando ciegamente en ella. Conociendo su visión, que no es espontánea sino real, podemos estar tranquilos de que vendrán tiempos mejores que abonarán a los que ya vivimos. Hay, de hecho, una cifra récord de inversión extranjera que se alcanzó debido a que la mandataria inspira confianza en los inversionistas extranjeros. Sheinbaum, entonces, ha llevado a cabo un trabajo magnífico.

Notas finales

Claudia Sheinbaum, hace unos días, se comunicó con el presidente de la FIFA. Trascendió, entre muchos aspectos más, que las condiciones son idóneas para llevar a cabo la cumbre mundialista que albergará una cantidad sustancial de seleccionados. Será, ni más ni menos, el epicentro de atención de todo el universo. Antes de que eso suceda, con las condiciones de seguridad que han dado el gobierno federal y estatal de Guerrero, se llevará a cabo el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Parece que todo ha cuadrado a la perfección para salvaguardar la integridad de miles de turistas que, desde ahora, están dándose cita en ese bello puerto. Inclusive, estamos hablando de una estrategia generalizada que ha rendido frutos de norte a sur.

Una de las estrategias que han dado resultados, en definitiva, es el fortalecimiento de los cruces fronterizos. Una encuesta que circuló hace unos días, con datos del mes de febrero, da cuenta del grado de efectividad que también los municipios y sus cuerpos policiacos tienen. Hay, de hecho, una característica particular: todos los ediles son emanados de Morena. En primer lugar, por ejemplo, está Ciudad Juárez y la labor de Cruz Pérez; seguido de él, en ese orden, se centra Agua Prieta y el quehacer de José Manuel Quijada; y el tercero, de suma relevancia, es Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Carmen Lilia Canturosas.