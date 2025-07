Quién hubiera sabido que si le hablas con “ganitas” a cualquier autoridad te “dan chance” de irte a costa de hacerte famoso o famosa en redes sociales. En modo de “no choque, me chocaron”, la ahora famosa Lady Racista le gritó a un policía de tránsito en la Ciudad de México al momento de quererle colocar la araña a la llanta de su coche.

Mire que la ofensa racista es lo de menos, el gran problema es la falta de respeto a la autoridad al no aceptar que estaba incumpliendo la ley al no pagar la multa. Le pudo decir lo que sea, pero huir de la ley ya sube de nivel.

El insultar a cualquier persona que represente autoridad cuando está haciendo su trabajo es algo que no debería de suceder. A diferencia de los futbolistas, estas autoridades no pueden “expulsar” a los ciudadanos que reaccionan de esta manera. Mire que no es la primera vez que esta Lady reacciona de esta manera a cualquier cosa que signifique guardar compostura y seguir las reglas para tener una sana convivencia en sociedad.

Hay muchas Ladies y Lords que manifiestan el mismo comportamiento y creen que le hacen un favor al mundo por existir o por dirigirles la palabra a los demás. No todos son filmados, pero todos tienen un comportamiento similar donde sus actitudes sobrepasan lo necesario para tener una convivencia social sana y un respeto por el derecho ajeno como diría el Benemérito de las Américas.

Es curioso que las autoridades se sometan a los gritos de una persona fuera de sí o que siempre actúa así porque sabe que le funciona. Curiosamente esa personalidad siempre vuelve al “yo no soy así” y tiene una razón por la cual se comporta así que va desde que se divorció, se murió la mamá, o le atropellaron al perro.

Me ha tocado experimentar ese tipo de falta de respeto a los que ponen orden en varias ocasiones. En una disco en otro país al hacerle una pregunta al guardia sobre por dónde se entraba me contestó: “aquí no es México, tienes que seguir las reglas. No me importa quien seas o hijo de quien seas, en este país todos somos iguales”. Después de la letanía socialista, le explique que no sabía dónde era la entrada a lo que amablemente me dijo que pensaba que todos los mexicanos éramos así y me ayudo a dirigirme a la entrada correspondiente. También me ha tocado ver cómo algún vecino le habló con falta de respeto a uno de los guardias de la colonia diciéndole: “no eres nadie para decirme que debo de mover mi carro”, cuando estaba bloqueando la entrada de otro vecino.

Todo este tipo de personas al final se siente arrepentida y cuando enfrenta realmente a la ley les toca pagar las de Caín pues realmente no saben manejar su ego sobre los derechos de los demás.

¿Sabe quiénes son los primeros que se quejan de que están mal las autoridades? Las personas que les faltan al respeto. Si a gritos les bajan la autoridad, imagínese como les va a las autoridades cuando las amenazan con armas de fuego de alto calibre.

Si queremos que el sistema de justicia funcione hay que respetarlo, echarles porras y defenderlos de personas como la Lady Racista que justifica los abusos con cosas que no tienen nada que ver con su comportamiento.

¡Ánimo!