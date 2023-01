Desde hace una semana se ha generado mucho ruido en torno a la Selección Mexicana y la decisión de quién será el nuevo entrenador del Tri.

Pero más allá de lo deportivo, hay algo que no se nos puede olvidar y que es muy importante al momento de escuchar los nombres de quienes se candidatean para el puesto de DT de la Selección Mexicana.

No sé duda que hay quien quiere el puesto por una revancha personal o para demostrar, pero no nos hagamos, en el Tri lo que más llama la atención es el dinero.

Tras el ridículo en Qatar 2022, los directivos encabezados por Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, anunciaron que se tomaron dos meses para presentar el plan de acción.

Este tiempo que buscaron ganar también ha hecho que los buitres vuelen a diario sobre las cabezas de la FMF y la Selección Mexicana.

Por eso es que escuchamos a cada rato más y más nombres de candidatos para el equipo tricolor, muchos de ellos solamente producto de una filtración de amigos o por comisión de promotores que quieren poner a su gente en la conversación.

Lo de Marcelo Bielsa no es nuevo con México. Cada cuatro años a alguien se le ocurre nombrarlo y de ahí todos los amantes del método Bielsista se van como hilo de media en espera de tenerlo para aprenderle y que cambie el futuro del futbol mexicano como el mesías que siempre han visto en el argentino, aunque lo cierto es que con selecciones nacionales no ha briado y luce más como otro Tata Martino.

Luego están otros nombres que son escuchados más por la labor de promotores: Antonio Mohamed, Matías Almeyda, y algunos más que quieren colocar porque claro que saben que es uno de los puestos de entrenador mejores pagados del mundo y que para 2026 no hay presión de eliminatoria.

Por eso es tan atractivo poner a alguien como DT de México, no tanto por el proyecto, no el amor al futbol, no el revolucionar el balompié de un país. La Femexfut paga mucho dinero a quien se sienta en ese banquillo y eso lo saben los promotores, quienes no dejará de volar en círculos sobreas instalaciones de la Femexfut o el CAR para colocar a su gente.