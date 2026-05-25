El Día Naranja no puede seguir siendo solo un protocolo de vestimenta, una fotografía o un post cada mes. Para las niñas que hoy están creciendo, para las adolescentes que navegan entornos digitales hostiles, para las jóvenes que exigen espacios seguros en las universidades y para las mujeres de todas las edades, este día debe ser una exigencia de resultados. La violencia de género no es un fenómeno aislado ni un “asunto privado”, es un problema estructural que se alimenta de la desigualdad de oportunidades, de la falta de acceso a la justicia y de una cultura que todavía cuestiona a la víctima antes que al agresor.

Es necesario reflexionar sobre cómo la violencia se transforma y se adapta a las diferentes etapas de la vida de una mujer. Mientras una niña necesita protección y educación libre de prejuicios, una joven requiere que su integridad no sea moneda de cambio en su desarrollo profesional. Reflexionar implica reconocer que las leyes por sí solas no cambian realidades si no van acompañadas de una transformación en la educación y en la forma en que los hombres asumen su responsabilidad en este cambio.

No se trata solo de “ayudar” a las mujeres, sino de dejar de obstaculizar nuestro derecho humano más básico: la seguridad. El impacto de una sociedad violenta es generacional. Cuando una mujer vive con miedo, se frena su potencial creativo, económico y humano, y eso empobrece a toda la comunidad.

La movilización de este y todos los días debe traducirse en políticas públicas reales, en protocolos de atención dignos y en una vigilancia ciudadana constante que no permita la impunidad. El compromiso debe ser permanente y tangible, desde la eliminación de micromachismos en la oficina hasta la denuncia de cualquier abuso en el espacio público. Solo así pasaremos de la conciencia a la erradicación definitiva.

Juntas y juntos impulsemos un cambio real que garantice justicia y seguridad para todas. ¡Ni una más!

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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