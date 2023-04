IRREVERENTE

Les platico: Conseguí ayer que Gustavo M. de la Garza Ortega escribiera cómo está viviendo un hombre de casi 86 años, la experiencia de una industria propia de chavos que por su edad podrían ser sus nietos y bisnietos.

Planeó sus vacaciones de Semana Santa de tal forma que se las ingenió para estar en la inauguración del American RMR-CS Go Paris 2023, una eliminatoria entre 16 equipos internacionales de élite para encontrar a los 5 que competirán en el certamen de la capital francesa en mayo próximo.

Compartió conmigo un montón de comentarios que le han llegado de amigos que tiene en todo el mundo, pues sus empresas son de rango global y a duras penas escogimos solo dos.

Luego me pidió que le ayudara a traducirlos.

“¿A qué idiomas estará bueno?”, me preguntó. Y le respondí que por las nacionalidades involucradas en este torneo, inglés, portugués y francés.

Entonces, con el permiso de mis amables lectores, reproduzco en seguida “de su puño y letra”, lo que Gustavo escribió para esta ocasión. ¡Arre!

COMPARTO CON USTEDES MI ALEGRÍA POR EL ÉXITO DE ESTE EVENTO:

En todos los idiomas de los 55 países a los que estamos llegando con la transmisión de esta competencia, muchas gracias y por aquí nos seguiremos viendo, leyendo y escribiendo.

Estoy muy contento de ver el éxito de la competencia de eSport que tiene lugar en San Pedro Garza García, Nuevo León, sede de Vívaro y ACE, organizadores en alianza con Blast.TV

He recibido muchos mensajes de personas de todos lados. A algunos no tengo el gusto de conocerles y quise compartir con ustedes dos comentarios que me han llegado de personas a quienes admiro mucho.

Los reproduzco también en inglés, francés y portugués y como mi amigo Plácido Garza es políglota, le encargué a él la traducción.

I SHARE WITH YOU MY JOY FOR THE SUCCESS OF THIS EVENT

I am very happy to see the success of the eSport competition taking place in San Pedro Garza García, Nuevo León, home of Vívaro and ACE, organizers in partnership with Blast.TV

I have received many messages from people everywhere. Some of them I do not have the pleasure of meeting them and I wanted to share with you two comments that have come to me from people I admire very much.

I also wanted to reproduce them in english, french and portuguese but since my friend Plácido Garza, CEO of DETONA, is multilingual, I commissioned him to translate them.

In all the languages of the 55 countries we are reaching with the transmission of this competition, thank you very much and here we will continue to see, read and write.

PARTILHO CONVOSCO A MINHA ALEGRIA PELO ÊXITO DESTE EVENTO

Estou muito feliz em ver o sucesso da competição de eSport que acontece em San Pedro Garza García, Nuevo León, casa de Vívaro e ACE, organizadores em parceria com Blast.TV

Recebi muitas mensagens de pessoas em todos os lugares. Alguns deles eu não tenho o prazer de conhecer e eu queria compartilhar com vocês dois comentários que me vieram de pessoas que eu admiro muito.

Eu também queria reproduzi-los em inglês, francês e português, mas como meu amigo Plácido Garza, presidente da DETONA, é poliglota, eu o encomendei para traduzi-los.

Em todas as línguas dos 55 países que estamos alcançando com a transmissão deste concurso, muito obrigado e aqui continuaremos a ver, ler e escrever.

JE PARTAGE AVEC VOUS MA JOIE POUR LA RÉUSSITE DE CET ÉVÉNEMENT

Je suis très heureux de voir le succès de la compétition eSport qui se déroule à San Pedro Garza García, Nuevo León, la maison de Vívaro et ACE, organisateurs en partenariat avec Blast.TV

J’ai reçu beaucoup de messages de gens de partout. Certains d’entre eux je n’ai pas le plaisir de les rencontrer et je voulais partager avec vous deux commentaires qui me sont venus de gens que j’admire beaucoup.

Je voulais aussi les reproduire en anglais, français et portugais mais comme mon ami Plácido Garza, président de DETONA, est multilingue, je lui ai demandé de les traduire.

Dans toutes les langues des 55 pays que nous atteignons avec la transmission de ce concours, merci beaucoup et ici nous continuerons à voir, lire et écrire.

DE: ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO:

“Gustavo M. de la Garza ha mostrado ser uno de los más exitosos emprendedores de América.

Una y otra vez ha puesto en marcha iniciativas que han mejorado la vida de la personas, que han conectado a hombres y mujeres de todo el mundo y que han dado trabajo digno a miles de ciudadanos.

Radio Beep, Mercatel, Vivaro y ACE son algunos de los nombres que han nacido y prosperado con el impulso de Gustavo M. de la Garza que es, sin duda, uno de los empresarios más innovadores y comprometidos de México”. Alfonso Sánchez-Tabernero. Ex-rector y Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.

“Gustavo M. de la Garza provou ser um dos empreendedores mais bem-sucedidos da América.

Uma e outra vez, lançou iniciativas que melhoraram a vida das pessoas, conectaram homens e mulheres em todo o mundo e proporcionaram trabalho decente para milhares de cidadãos.

Radio Beep, Mercatel, Vivaro e ACE são alguns dos nomes que nasceram e prosperaram com o impulso de Gustavo M. de la Garza, que é, sem dúvida, um dos empresários mais inovadores e comprometidos do México”. Afonso Sánchez-Tabernero. Ex-reitor e Presidente da Associação dos Amigos da Universida de de Navarra.

“Gustavo M. de la Garza s’est avéré être l’un des entrepreneurs les plus prospères d’Amérique.

À maintes reprises, il a lancé des initiatives qui ont amélioré la vie des gens, connecté des hommes et des femmes du monde entier et fourni un travail décent à des milliers de citoyens.

Radio Beep, Mercatel, Vivaro et ACE sont quelques-uns des noms qui sont nés et ont prospéré avec l’impulsion de Gustavo M. de la Garza qui est, sans aucun doute, l’un des entrepreneurs les plus innovants et engagés au Mexique”. Alfonso Sanchez-Tabernero. Ancien recteur et président de l’Association des amis de l’Université de Navarre.

DE: GENERAL NOÉ SANDOVAL:

“Solo hombres excepcionales logran hechos excepcionales, mucho menos del .1% de quienes habitamos este planeta logran marcar un hito en la historia y Usted, con esa visión, pasión, tenacidad y entrega forma parte de esa pequeña cifra de genios que han logrado cambiar la historia de la humanidad.

Me enorgullece ser su amigo, me honra recibir estas palabras para deleitarlas y compartir con intensidad su felicidad y éxito.

Enhorabuena querido amigo, que esa mente brillante no deje de iluminar el por venir de Mexico y el mundo.

“Los hombres que emprenden desde la visión del servicio, alcanzan seguro el éxito, no solo para sí, sino, para beneficio de la sociedad y es ahí donde se distinguen unos de otros”....

Felicidades de nuevo”. General Noé Sandoval.

Only exceptional men achieve exceptional deeds, much less than .1% of those who inhabit this planet manage to mark a milestone in history and you, with that vision, passion, tenacity and dedication are part of that small number of geniuses who have managed to change the history of humanity. I am proud to be your friend, I am honored to receive these words to delight you and share with intensity your happiness and success. Congratulations dear friend, may that brilliant mind not fail to illuminate the coming of Mexico and the world. “Men who undertake from the vision of service, achieve success with security, not only for themselves, but for the benefit of society and that is where they distinguish themselves from each other´...

Congratulations again”. General Noé Sandoval.

Somente homens excepcionais alcançam feitos excepcionais, muito menos de 0,1% daqueles que habitam este planeta conseguem marcar um marco na história e vocês, com essa visão, paixão, tenacidade e dedicação, fazem parte desse pequeno número de gênios que conseguiram mudar a história da humanidade. Tenho orgulho de ser seu amigo, tenho a honra de receber estas palavras para encantá-lo e compartilhar com intensidade sua felicidade e sucesso. Parabéns querido amigo, que essa mente brilhante não deixe de iluminar a vinda do México e do mundo. ´Homens que empreendem a partir da visão de serviço, alcançam o sucesso com segurança, não só para si mesmos, mas para o benefício da sociedade e é aí que eles se distinguem uns dos outros´..

Parabéns novamente”. General Noé Sandoval.

Seuls les hommes exceptionnels réalisent des actes exceptionnels, beaucoup moins de 0,1% de ceux qui habitent cette planète parviennent à marquer un jalon dans l’histoire et vous, avec cette vision, cette passion, cette ténacité et ce dévouement, faites partie de ce petit nombre de génies qui ont réussi à changer l’histoire de l’humanité. Je suis fier d’être votre ami, je suis honoré de recevoir ces mots pour vous ravir et partager avec intensité votre bonheur et votre succès. Félicitations, cher ami, que cet esprit brillant ne manque pas d’illuminer la venue du Mexique et du monde. « Les hommes qui entreprennent à partir de la vision du service, atteignent le succès à coup sûr, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le bénéfice de la société et c’est là qu’ils se distinguent les uns des autres »...

Encore mes félicitations”. Général Noe Sandoval.

Alfonso Sánchez Tabernero/Foto: Plácido Garza

General Noé Sandoval con su familia/Foto: Plácido Garza