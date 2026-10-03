Para las y los lectores interesados en seguir y profundizar sobre la narrativa no oficial, no gubernamental, de los acontecimientos o en torno a las diferentes interpretaciones, historiográficas o no, del movimiento estudiantil de 1968 en México, aquí les dejo, a manera de sugerencia o propuesta no exhaustiva, algunos títulos de libros. Cabe señalar que existen, posiblemente, más de 100 libros que se refieren directa o indirectamente a los sucesos de ese año en nuestro país.

Es una lista de los textos (libros, no incluye ensayos académicos) más referenciados sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México, con autoras, autores y editoriales principales o más conocidas:

La noche de Tlatelolco – Elena Poniatowska – Ediciones Era (1971; hay ediciones posteriores de Seix Barral y otras). El testimonio polifónico más emblemático y difundido que existe sobre los hechos.

México 68: Juventud y revolución – José Revueltas – Ediciones Era (recopilación de textos de 1968-1971, ediciones desde los años 70). Textos, cartas y reflexiones del intelectual y escritor mexicano comprometido con el movimiento, incluyendo escritos desde prisión.

1968. Los archivos de la violencia – Sergio Aguayo – Grijalbo / Reforma (1998). Investigación basada en archivos desclasificados, considerada una de las más completas y documentadas.

68 – Paco Ignacio Taibo II – Planeta (ediciones mexicanas) / Traficantes de Sueños (y otras; también en inglés como ’68). Memorias personales y crónicas del autor, participante del movimiento.

México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68 – Sergio Zermeño – Siglo XXI Editores (1978). Análisis sociológico clásico de causas, desarrollo y consecuencias del movimiento.

Los días y los años – Luis González de Alba – Ediciones Era (1971; reediciones en Cal y Arena y otras). Testimonio y crónica de uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, escrito en Lecumberri.

La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil mexicano – Gilberto Guevara Niebla – (ediciones asociadas a Cal y Arena y otras; aparece en listados clave de 1988 en adelante). Crónica y análisis de un protagonista y académico.

La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68 – Raúl Álvarez Garín – Grijalbo (1998; reediciones posteriores en Fondo de Cultura Económica e Itaca). Reconstrucción detallada por uno de los principales líderes del CNH.

El 68. La tradición de la resistencia – Carlos Monsiváis – (obra clave, reflexiva y crítica sobre el movimiento). Ensayos y recuento crítico de marchas, narrativa, mítines y gestas del movimiento.

Pensar el 68 – Coordinado por Herman Bellinghausen y Hugo Hiriart – (edición de 1988, asociada a editoriales como Cal y Arena en reediciones). Compilación de reflexiones de escritores e intelectuales (incluyendo Monsiváis, Poniatowska y otros) a veinte años de los hechos.

El movimiento estudiantil de México julio-diciembre de 1968 – Ramón Ramírez – (1969; una de las primeras compilaciones documentales). Recopilación temprana de documentos y crónica de los hechos.

Amuleto – Roberto Bolaño – Anagrama (y otras). Novela basada en la historia real de la poetisa uruguaya Auxilio Lacouture (Alcira Soust), atrapada en Ciudad Universitaria durante la ocupación militar.

París, Praga, México, 1968 – Carlos Fuentes – (2005 y ediciones posteriores). Reflexión contextual que sitúa el movimiento mexicano en el marco de las protestas globales de ese año.

Memorial del 68. Relato a muchas voces. - Ediciones del diario La Jornada, 1993. Compilador: Daniel Cazés. México. Resultado de una convocatoria abierta lanzada por el diario, en 1988, al conmemorarse los 20 años de los sucesos.

Crónicas de octubre - Varios autores. CCUT, UNAM. Coordinación: Liliana Pesina. 2a. edición, 2019. Colección de testimonios de participantes del movimiento y de escritoras y escritores que han recopilado testimonios verbales o historias orales, y que los han convertido en textos.

Parte de Guerra. Tlatelolco 1968. Documentos del general Marcelino García Barragán. Los hechos y la historia. - Julio Scherer García y Carlos Monsiváis. Editorial Aguilar, 1999. México. Documento de valor historiográfico, en el cual se incluye uno de los ensayos más completos y lúcidos sobre los hechos, escrito por el maestro Monsiváis.

Tlatelolco es más que un minuto de silencio. - Juan Carlos Miranda Arroyo. Ediciones Episistemas Educativos, sistemas de conocimiento, 2019. Querétaro, México. Una recopilación, selección de testimonios personales y reflexiones de un vecino de Tlatelolco, que en 1968 era un niño.

También se pueden encontrar otros títulos en Ediciones Era, Grijalbo, Siglo XXI y Fondo de Cultura Económica. Muchos han sido reeditados por otras casas de libros o publicaciones.

Como nota al pie, cabe señalar que la biblioteca “Paulo Freire” de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, actualmente cuenta con una colección de más de 60 títulos sobre temas relacionados con el movimiento estudiantil de 1968, en México, que incluye a la mayoría de los títulos hoy referidos en este artículo. Se trata de una colección amablemente donada a la UPN por el profesor Arturo Santana.