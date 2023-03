En la mira

En la mira están los dueños del balón quienes como niños se han puesto a jugar entre ellos para ver quien tiene más poder, se dividieron en equipos y como diría aquella vieja frase, cada quien está jalando agua para su molino, la gran mayoría lo hace para tener un mayor beneficio económico o ¿Usted cree que les importa el aficionado? Claro que no, estamos hablando de un ciclo mundialista donde todos se van a llenar las manos de dinero, no es cualquier cosa recibir una Copa del Mundo .

Vayamos por partes, después del fatídico resultado en Qatar, la FEMEXFUT y Liga Mx, se tomaron un periodo de más de sesenta días para analizar lo sucedido en la eliminación más patética de toda la historia, buscar responsables y algunas soluciones en PRO del balompié nacional y sobre todo para no hacer el oso en la próxima justa mundialista.

Pasados los sesenta días de análisis, se nos citó a una conferencia donde el protagonista fue Mikel Arriola, ya todos en la FEMEXFUT, sabían que Yon de Luisa se iba, incluso ya estaban las cajas de cartón con las pertenencias de la mayoría de su equipo, el presidente de la Liga tomó la batuta y como profesor de secundaria comenzó a exponer las láminas donde nos dijo lo que queríamos escuchar, REDUCCIÓN DE EXTRANJEROS, ASCENSO Y DESCENSO, MÁS RECURSOS PARA LAS SELECCIONES, JUGADORES EN EUROPA PATROCINADOS POR UN FONDO . La conferencia tuvo repercusión, porque se habló el tema, aunque la mayoría sabíamos que eran sueños guajiros, por qué todo lo debe aprobar la asamblea que conforman los 18 dueños de los quipos. Las propuestas no fueron malas, el problema era hacer el cabildeo, para que avanzara y les dieran en ok.

Al escuchar esas que parecían promesas de campaña varios dueños se llamaron y dijeron ¿Quién le dijo a Mikel que prometiera eso? Sobre todo el tema del ascenso, el cual está muy caliente, hubo molestia y vinieron los regaños.

Hace unos días algunos colegas de diferentes medios de comunicación fueron invitados por el señor Ricardo Salinas Pliego a una comida en donde les explico algunos puntos de esta reestructuración, el punto medular era saber si habría o no la posibilidad de que los equipos de la liga de expansión consiguieran un lugar en primera división, algo completamente normal en el mundo, menos en México . Realmente no sé cuál fue la explicación, afortunadamente no estuve en esa comida, lo que si pude ver y escuchar es un podcast donde el señor Salinas está como invitado y al ser cuestionado sobre la nueva etapa de la liga menciono fue lo siguiente:

1.- “Debemos seguir el ejemplo de los gringos, tener una liga cerrada sin ASCENSO ni DESCENSO”

2.- “Donde exista fair play financiero, un esfuerzo específico para selección nacional”

3.-” Nosotros tenemos un modelo de éxito que está a la vista de todo en USA, la MLS, todas son ligas organizadas y son como una cofradía.”