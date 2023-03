En la mira

En la mira están los dieciocho clubes de la Liga Mx quienes después de nueve jornadas disputadas harán un corte de caja para realmente saber qué aspiraciones tienen para el título.

En particular los 4 grandes, pero ¿Quién podrá conseguir el título? Chivas es la gran revelación del torneo, nadie esperaba que a mitad de la temporada estuvieran dentro de los cuatro primeros lugares, el trabajo realizado por Paunovic es sobresaliente, en el rebaño faltaba disciplina y él junto con Fernando Hierro lo han logrado, en un grupo que no conocía esta palabra, el calendario es accesible y no saldrán de zona de calificación, el problema viene en la liguilla donde seguramente a Paunovic le pasará factura, por qué será su primera vez y no tiene una plantilla al nivel de Rayados o Tigres para pelear por el campeonato.

América es el más serio candidato al título, tienen al plantel más caro de la Liga Mx, están invictos, pero tienen muchos altibajos, la zona más endeble es la portería y la defensa que han sido el dolor de cabeza del Tano Ortiz, que en el fondo sabe que si no es campeón su historia en las águilas se terminará. Desde 2018 las águilas no consiguen el título del campeonato mexicano, son demasiado torneos sin ganar nada, el club con más aficionados en este país no se merece un fracaso de nueva cuenta.

Pumas y Cruz Azul están en otro torneo, a pesar de que poco a poco se están colocando en zona de repechaje son dos equipos que están mal armados, en el caso de los Universitarios con un entrenador que no te da garantías de nada y con un once titular efectivo, pero con una banca muy limitada, pueden competir en el repechaje, pero no están al nivel de Chivas y América.

Finalmente Cruz Azul que ya no sabe qué hacer, la llegada de Ferretti es solo un calmante para el desastre que tienen, de los 5 delanteros con los que cuenta el Tuca no haces uno solo, son limitados, poco efectivos, si está máquina llega a semifinales sería un milagro, por qué este equipo no tiene ni pies ni cabeza y no es tema directivo, el Ingeniero Velázquez trata de hacer lo que puede, el problema es la gente que lo rodea, así que aficionados celestes no se hagan ilusiones.

En conclusión Fernando Ortíz no tiene competencia con los cuatro grandes y es el único plantel que le puede competir del tu a tu a los regios.