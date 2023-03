Lionel Messi recordó con mucho cariño su enfrentamiento con Kylian Mbappé en la gran final del Mundial de Qatar 2022, previo al duelo del París-Saint Germain ante el Bayern Múnich en Champions League.

Lionel Messi estuvo en entrevista para el canal oficial del París-Saint Germain hablando sobre la batalla que sostuvo con su compañero, Kylian Mbappé, en búsqueda de la Copa del Mundo.

El astro de la Selección Argentina confesó que no logra entender como es que a pesar de los tres goles del atacante francés, terminó por no consagrarse campeón del mundo.

“Fue una final de infarto, el partido que hace Kylian también, siendo protagonista de tres goles en una final, y no ser campeón, fue algo impresionante”, comentó.

“Pero bueno, el ya la ganó también, ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Fue una hermosa final para el futbol y es lindo poder compartir el mismo equipo, ojalá podamos hacer grandes cosas acá en el París”, finalizó.

Lionel Messi y Kylian Mbappé buscarán la remontada con el París-Saint Germain ante el Bayern Múnich

Lionel Messi y Kylian Mbappé buscarán poner a soñar a la afición del París-Saint Germain el próximo miércoles 8 de marzo ante el Bayern Múnich, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El Bayern Múnich logró salir del Parque de los Príncipes con la ventaja en el marcador global de un gol, sin embargo y tras la lesión de Neymar, la dupla ‘de oro’ tendrá que salir en una de sus mejores noches para revertir el resultado.

Messi y Mbappé registran juntos 11 goles en los siete duelos disputados hasta el momento de la Champions League, por lo que la ilusión parisina se mantiene más viva que nunca.

Kylian Mbappé y Lionel Messi (FRANCK FIFE / AFP)

Bayern Múnich vs París-Saint Germain: Datos del partido

Octavos de Final Vuelta | Champions League

Bayern Múnich vs PSG | 1-0 marcador global

Miércoles 8 de marzo a las 14:00 hrs.

Allianz Arena

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok