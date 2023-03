En la mira

En la mira está Fernando Ortíz entrenador de las Águilas del América quién tendrá que tomar una muy difícil decisión, mandar a la banca a Óscar Jiménez y poner como titular a Luis Ángel Malagón.

¿Es lo correcto? Me parece que no, si ya te la jugaste durante diez jornadas con Jiménez, deberías de respetarle el puesto, por qué además mandarlo de suplente sería una determinación irreversible para el Tano, no habría marcha atrás, tendría que jugar la segunda mitad de la temporada con Malagón.

Esta no es la primera vez que las águilas sufren esta polémica, en 2011 cuando Ochoa se fue al Ajaccio, Armando Navarrete recibió la oportunidad a los 31 años, no pudo con la presión del equipo más grande del fútbol mexicano, si bien tuvo una carrera discreta como arquero cuando salió de Coapa, nos dejó muy claro que no supo manejar la presión de los aficionados de las águilas y sus errores lo condenaron.

El caso de Jiménez es similar, llevo más de veinte torneos cortos relatando al América como local y jamás había escuchado esos abucheos para un jugador, como si los escuche el pasado sábado en la derrota ante Pachuca , al final de cuentas el aficionado es el que paga, no está obligado a aplaudir todo lo que haga el equipo al que le va, tampoco es alta traición abuchear a un futbolista, pero si juegan en contra de su equipo, por qué claramente desestabilizan al jugador.

El reloj comienza a correr, el calendario del América es muy complejo, no pudo superar a Pachuca, ahora visita el volcán y después Guadalajara para el clásico nacional, después vendrá la pausa por la fecha FIFA y si los resultados no se dan, en una de esas ni el Tano llega a la Semana Santa.

Difícil decisión ¿Usted que haría? Se la juega con Jiménez o le da la oportunidad a un portero joven de grandes condiciones como Luis Ángel Malagón.