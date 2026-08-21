A más de 180 años de su fallecimiento, su figura sigue vibrando con una fuerza contemporánea que sacude las estructuras actuales. Nos inspira como la primera gran referente en México de que la rebeldía de las mujeres es, ante todo, un acto de profunda inteligencia política.

Para las nuevas generaciones de feministas, Leona es la prueba de que la defensa de nuestra autonomía no empezó ayer. En una época donde se nos negaba por completo la voz pública, ella hackeó el sistema colonial al usar su propio patrimonio para comprar armas y medicinas para la insurgencia. Operó redes de mensajería secreta cifrando cartas con tinta invisible y utilizó la prensa escrita para cuestionar el orden establecido, propagando con valentía las ideas de emancipación.

Lo que hace a Leona una inspiración rabiosamente actual es su negativa rotunda a ser minimizada por la mirada patriarcal. Cuando el poder de su tiempo intentó reducir su lucha a un simple capricho de amor por su esposo, ella tomó la pluma para responder que las mujeres actúan por convicciones propias. Ese reclamo es el mismo que gritamos hoy en las calles, existimos, pensamos y decidimos por nosotras mismas, sin necesidad de tutores ni justificaciones masculinas.

Celebrar su memoria significa reconocerla como la madre espiritual del periodismo independiente y del activismo político en México. Cada vez que una mujer levanta la voz contra la injusticia, cada vez que una periodista investiga al poder y cada vez que defendemos nuestra independencia, el fuego de Leona Vicario vuelve a encenderse.

Juntas impulsemos su legado de rebeldía y sigamos escribiendo la historia de nuestra propia emancipación.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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