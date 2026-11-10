Ayer hubo otro show —sainete, numerito: no encuentro palabras que mejor describan lo que pasó— en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y otra vez la protagonista fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, una mujer inteligente, comprometida con sus ideales y preparada, a la que pierde su personalidad pendenciera, berrinchuda, destemplada, irascible, estridente.

Si moderara su carácter, crecería como juzgadora. Desgraciadamente, creo que esto es algo que no ocurrirá. No antes de septiembre de 2027, cuando se tendrá que renovar la presidencia de la Suprema Corte .

Lenia tiene cierto derecho a presidir la SCJN —fue la segunda persona más votada en la elección judicial, y eso cuenta conforme al artículo 94 de la Constitución—. El problema es que a la regla la contradice otro artículo, según el cual el famoso pleno elige la presidencia ahí mismo.

Si fuera más comedida en el trato con el resto de ministros y ministras, no hay duda de que Lenia sería la gran favorita para suceder a Hugo Aguilar. Pero no lo es y, eso pienso, si se decidiera la nueva presidencia de la SCJN por votación de sus integrantes, es seguro que ella perdería. Lo único cierto es eso. ¿Quién ganaría? Esta pregunta hoy no tiene respuesta.

De que a ella jamás la elegirían sus compañeros y compañeras para presidir la Corte, estoy convencido. Lenia se ha ganado el rechazo del pleno .

Lo de ayer lunes en la Suprema Corte fue otro de esos episodios protagonizados por la ministra Batres que ya no sorprenden a nadie. De nuevo, ella se puso a pelear: “si quiere darme la palabra, el día que usted guste”, le reclamó al presidente Hugo Aguilar. Protestó porque, según ella, sus proyectos “se leen de manera un poco extraña”. Y remató con una advertencia: que a lo mejor lo que le conviene es presentar proyectos hasta después de que se decida, el año que entra, quién presidirá la Corte.

Con quien más chocó fue con el ministro Giovanni Figueroa, un jurista absolutamente cortés, académicamente preparado, con un currículum intelectual de primer orden como especialista en derecho. No es la primera vez que Lenia y Giovanni chocan. Y no será la última.

El debate de ayer era por un asunto menor: una marca comercial o algo así. Fue muy comentado lo que ocurrió por lo que, me parece, realmente representó: dos maneras de llegar a la Corte, la vieja y la nueva.

La vieja Corte: ministros por decisión presidencial

Lenia llegó originalmente por decisión de un presidente. Así llegaron todas las personas que integraron la SCJN hasta antes de la reforma judicial: por propuesta presidencial.

En la anterior Corte, Calderón tuvo el grupo más numeroso de ministros propuestos por un mismo presidente: Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Interesante cómo evolucionó la SCJN de 2018 a 2024:

En diciembre de 2018: había cinco ministros propuestos por Calderón , tres por Enrique Peña Nieto , dos por Vicente Fox y uno por Andrés Manuel López Obrador ( Juan Luis González Alcántara Carrancá ).

había cinco ministros propuestos por , tres por , dos por y uno por ( ). A finales de 2019: Calderón , cinco; Peña , dos; Fox , uno, y AMLO , tres (entraron Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat ).

, cinco; , dos; , uno, y , tres (entraron y ). En diciembre de 2021: Calderón , cinco; Peña , dos, y AMLO , cuatro (entró Loretta Ortiz ).

, cinco; , dos, y , cuatro (entró ). En diciembre de 2023: Calderón, cuatro; Peña, dos, y AMLO, cinco (llegó Lenia Batres en sustitución de Zaldívar).

Durante buena parte del sexenio pasado, los ministros propuestos por Calderón fueron el grupo más grande.

Lenia llegó porque Arturo Zaldívar renunció. El presidente AMLO nombró una terna que no alcanzó la mayoría calificada en el Senado. Después, López Obrador presentó una segunda terna, que tampoco la obtuvo.

La Constitución decía que, rechazada la segunda terna, el presidente designaba directamente a una de sus integrantes. Andrés Manuel lo hizo: eligió directamente a Lenia Batres, con quien tenía relación estrecha, ya que ella trabajaba cerca de él y la familia Batres ha sido muy importante en Morena.

Lenia llegó a la Corte por la puerta autoritaria: la confianza del poder. Acabar con esa práctica fue el objetivo de la reforma judicial. Que la gente votara, no solo el presidente y el Senado.

Giovanni Figueroa: la nueva Corte

Giovanni Figueroa, nayarita, no ha tenido relación política conocida con Claudia Sheinbaum. Es doctor en derecho constitucional por la Complutense de Madrid, investigador nacional y fue coordinador de la maestría en derechos humanos de la Ibero.

Una comisión del poder ejecutivo lo consideró apto para buscar ser ministro de la SCJN —entre muchas otras personas con un buen currículum jurídico— y resultó electo por voto popular.

¿Que su nombre apareció en los famosos acordeones? Es cierto, como también es verdad que no hay nada en su currículum que demuestre cercanía política con alguien de Morena. Mi impresión es que estuvo ahí por su perfil, muy sólido en lo académico.

La sucesión de Hugo Aguilar

Ahora vayamos a lo relevante del pleito de ayer entre la ministra que llegó originalmente gracias a su cercanía con el poder (Lenia) y el ministro que llegó por méritos académicos y voto popular (Giovanni).

Se planteó en la acalorada discusión la sucesión en la SCJN. Lo planteó Lenia, que ya se ve en la silla de Hugo Aguilar.

Si de mí dependiera, sugeriría que se recuperara la regla sucesoria de que vote el pleno de la Corte, lo que permitiría al ministro Aguilar seguir en el cargo o a cualquier otro integrante aspirar a la presidencia, excepto a la ministra Batres, por la que estoy convencido de que nadie votaría.

Lenia, por mal portada, no merece presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.