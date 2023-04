Mucho muy frustrado debe estar el presidente López Obrador. Pero no solo porque Adán Augusto ha sido un muy mal sustituto en la mañanera —el secretario de Gobernación no entusiasma, no da nota, no domina el arte de fijar la agenda nacional—. La frustración de Andrés Manuel debe ser particularmente fuerte porque hoy miércoles 26 de abril de 2023 el columnista Darío Celis, de El Financiero, puso el balón para que la 4T meta un espectacular gol de chilena o palomita, y esto es algo que está lejos de las capacidades de don Adán.

AMLO ha dicho no pocas veces que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad debería más llamarse Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad . Pues bien, este miércoles el columnista Celis aporta argumentos para demostrar que el presidente tiene razón.

Celis ha puesto al descubierto las transas de Kimberly-Clark de México, la empresa de Claudio X. González Laporte, en la que participa como uno de los ejecutivos principales su hijo Pablo González Guajardo y de la que es socio otro de sus hijos, Claudio X. González Guajardo .

La transa realizada por Kimberly-Clark de México ha sido en perjuicio de los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera, —cito a Darío Celis— “fundadores y accionistas de 4e Global, una firma que produce y comercializa productos de higiene personal”.

Los hermanos González Olverera han demandado civilmente a Kimberly-Clark de México, pero lo peor no es eso, sino que el consejo de administración de la compañía de Claudio X. podría ser denunciado por despojo, lo que implica un riesgo de cárcel para Claudio X. y su hijo Pablo, pero también para empresarios destacados que en tal consejo participan, como Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío Ariño, Fernando Senderos Mestre y el CEO de Kimberly Clark Estados Unidos, Michael Hsu.

Son competentes aguerridos los abogados de los denunciantes —Arturo Pérez Gómez y Ulrich Richter Morales—, así que tienen motivos de sobra para estar preocupados los hombres de negocios que integran el consejo de administración de Kimberly-Clark de México.

No está formalmente involucrado en ese consejo el activista de ultraderecha Claudio X. González Guajardo, pero este es socio importante de la empresa, así que por lo menos responsabilidad ética importante tendrá en la transa contra los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera.

El hecho políticamente destacable es que está quedando al descubierto la falta de probidad el líder de la oposición —Claudio X. González Guajardo—.

Como Claudio X. Jr. fundó Mexicanos Contra la Corrupción, la transa dada a conocer por Darío Celis demuestra que AMLO no mentía al llamar a esa asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción.

Imagino el enojo de AMLO. La suya en este momento es la terrible frustración del gran goleador que, por lesión, ve el juego desde la tribuna sin poder intervenir cada vez que llega al área chica un balón bien puesto para rematar a gol. Todavía más frustrado debe estar el presidente porque su suplente nomás no la hace cuando la pelota le llega. Y es que Adán en vez de tirar a la portería se queda paralizado y deja ir la oportunidad.