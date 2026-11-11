La discusión que se hace en un ámbito o círculo no necesariamente alcanza a la base social. La controversia en torno a la desbordada corrupción en el INE y la responsabilidad del régimen en la promoción de Guadalupe Taddei como presidenta del órgano electoral ha encendido un debate intenso que ha despertado el interés público y la indignación más allá de los temas propios de la política. Sin embargo, las causas o razones son por ahora el terreno en disputa.

Esto explica la estrategia de respuesta del régimen que empieza con el empecinamiento de la presidenta en presentar una visión para amortiguar el golpe al extender la descomposición en el INE y el ungimiento de Guadalupe Taddei como responsabilidad compartida que incluye al IFE de origen y a sus respectivos presidentes; un intento de equiparar a la consejera defenestrada con José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y, por excelencia, Lorenzo Córdova.

Es evidente que el escándalo se ha extendido y por los elementos que la acompañan, forma y fondo, sea objeto de la atención pública. Sin embargo, lo relevante no es lo que se muestra, sino su interpretación; la intención del régimen en voz de la presidenta Sheinbaum es evidente: es falta de los de antes y la señora Taddei y su venalidad es producto de la descomposición que viene de mucho tiempo atrás. En la última versión el partido Somos se le muestra como el autor de la embestida de desprestigio del régimen por la responsabilidad que incrimina a algunos de sus miembros.

Al régimen le ha dado buen resultado la propaganda, incluso en temas tan básicos como la salud, la educación y hasta la inseguridad. Uno de sus elementos es trasladar al pasado la razón de los problemas y de esta manera salvar de culpa o responsabilidad al régimen y, particularmente, al presidente López Obrador. Ha dado buen resultado porque la adhesión quien está en la presidencia no se altera a pesar de la percepción de que el gobierno está haciendo mal trabajo en muchos temas fundamentales de la agenda social, entre otros, la violencia, la corrupción, la deficiencia del sistema de salud y abasto de medicamentos, así como las dificultades en la economía.

La captura del órgano electoral se revela no como un objetivo propio de control vertical y centralizado del gobierno, sino como una manera de cargar los dados en el de por sí terreno disparejo en el que habrá de disputarse el voto el próximo año. El régimen político se ha servido en exceso del INE; le concedió una mayoría legislativa al margen de la proporcionalidad del voto, avaló la elección judicial de los acordeones y, en estos tiempos, las campañas anticipadas, boletas planchadas y observadores electorales no verificados (dos decisiones revertidas por el Tribunal).

Es evidente que el régimen ha perdido el debate que se dirime en los espacios estrechos de la deliberación pública. La presidenta Sheinbaum ha tenido dificultades mayores para articular una explicación razonable y convincente sobre la no responsabilidad de Morena en el arribo de Guadalupe Taddei a la presidencia del órgano electoral y en la decisión de otorgarle facultades amplias y discrecionales para su dirección. Lo que no queda claro es que así se perciba en los demás espacios, generalmente, poco interesados en la política y con una visión complaciente respecto a quienes detentan autoridad, al menos en los últimos ocho años.

El disenso al régimen crece en intensidad, no queda claro que así sea en términos de amplitud a partir de dos realidades a la vista: la debilidad de las oposiciones institucionales, con frecuencia involuntariamente ausentes del debate nacional y la parcialidad del ecosistema informativo, claramente diferenciado del de opinión o escrutinio social. El algoritmo engaña y encubre.

Las redes del disenso son esencialmente sociales y en estas horas tan complicadas para la democracia, se revelan como la mejor respuesta al autoritarismo en el poder. Los ejemplos son reveladores: recientemente EU y Serbia, antes Hungría y Venezuela. La disputa política tiene como protagonistas no sólo a candidatos y partidos, sino el descontento en la profundidad de la base social y que tiene que ver con el flujo de los medios de comunicación convencionales y digitales. Allí tuvo origen la fortaleza de los proyectos disruptivos y polarizantes de corte populista que los hizo llegar al poder. Ahora, esa misma energía social se les revierte. Se trata de una rebelión social que hace del voto medio correctivo y de recuperación del régimen democrático.