El CDC o Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos ya solicita que se utilice la nueva vacuna actualizada para el COVID-19 aprobada por el gobierno y que pueden ser utilizadas desde los 6 meses de edad.

La gente del CDC, liderada por la directora Mandy Cohen, pide que la vacuna se la apliquen todos y no solo la gente que tiene mayor riesgo por sus condiciones de salud como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Suena que pronto empezará una campaña de vacunación pues los contagios han aumentado y ya hay hospitalizaciones por esta enfermedad.

Los laboratorios que tienen las vacunas autorizadas son Pfizer y Moderna. Al venir el tiempo de frío en los Estados Unidos, la administración del presidente Biden lanzaría campañas para vacunarse contra el COVID y la influenza al mismo tiempo pues según varios estudios, esto potencializa los efectos de ambas vacunas. Lo que dicen los expertos es que esta vacuna debería de fortalecer contra las infecciones graves.

Durante la emergencia sanitaria por COVID que acabó en mayo en los Estados Unidos, el gobierno de ese país compró millones de dosis de vacunas y las distribuyó de manera gratuita. Es esperado que ahora los seguros privados y los programas de gobierno como Medicare proporcionen estas vacunas a los estadounidenses. Es decir, para ser vacunado se necesitará tener una cobertura médica en los Estados Unidos y puede ser complicado si no se tiene cobertura con este tipo de seguros.

Cuando me ha tocado viajar a los Estados Unidos por trabajo o por placer en invierno siempre he podido aplicarme la vacuna de la influenza en las farmacias que la ofrecen sin tener que tener una receta médica, solo se paga y listo. No sé cómo sería para la actualización de la vacuna del COVID y si las farmacias tendrían las existencias suficientes para todas las personas que se quieran vacunar.

Ahora, con menos alarma por el bicho, seguramente el número de personas que buscaran la vacuna será menor al que se tenía en el principio de la pandemia, por lo que creo que los que se la quieran aplicar la encontraran sin mucha dificultad.

En nuestro país, los contagios están a la orden del día y la persona que menos sospeche puede tener el bicho . ¿Vale la pena cuidarse? Yo creo que sí porque ya sabemos que el bicho puede ser más peligroso que una gripe fuerte si no se trata con cuidado. También sabemos que en México es complicado conseguir el antiviral Paxolvid que ayuda a aminorar los efectos de la enfermedad y que el gobierno de México no lo ha autorizado bien a bien. Bueno, esto a menos que seas familiar de algún político.