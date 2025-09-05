Hace un par de días, el diario ultraconservador Reforma publicó una noticia falsa (paparrucha, volada, fake news) en donde apuntaba con su dedo flamígero a la nueva Suprema Corte , encabezada por el ministro indígena Hugo Aguilar Ortiz, por ir a “festejar” al restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en Polanco.

Lo curioso del caso, es que en un mundo en donde cualquier persona tiene en su bolsillo una cámara de foto y video de alta calidad, en cualquier smartphone, no surgió ninguna foto o video del supuesto “festejo”. La “fuente” fue, quizás, la fértil imaginación del dueño y el editor del Reforma (panfleto derechista que, a estas alturas, tiene menor rigor periodístico que El Deforma, portal de humor de esta casa editorial) y algún reporterillo que se atrevió a firmar ese libelo.

En fin. Por supuesto, no hay ninguna rectificación, disculpa o fe de erratas por parte de estos medios y los voceros que repitieron esta mentira. No hay profesionalidad, no hay derechos de audiencias, nada.