La industria aeronáutica es una de las más seguras del mundo, derivado de la enorme de cadena de procesos establecidos; por este motivo resulta molesto, e insultante, que en redes sociales se la pasen propagando mentiras en torno a la aviación.

Y vamos a hablar de la nueva Mexicana de Aviación, porque me parece increíble la cantidad de mentiras alrededor de esta nueva línea aérea, y todo por ese afán simple y rastrero de crear una narrativa negativa en torno al regreso al aire de la marca comercial.

A raíz de lo que ha pasado en torno a los Boeing 737MAX-9, se han aprovechado las imágenes del incidente del vuelo de Alaska Airlines. Existe un perfil que he denunciado de falso en varias ocasiones porque no pertenece a la industria aérea y utiliza fotografías de una modelo para hacerse pasar por capitán. Ahora tuvo la osadía de usar una de las imágenes del incidente en Portland y aseverar “Un vuelo de Mexicana de Aviación, que salió del AIFA, con destino a Tulum, se parte en dos”.

Fake news de Mexicana de Aviación en la red social X (Ximena Garmendia)

Además de ser una vil mentira, pues aquella aeronave no se partió en dos, lo que pone en clara evidencia es su desconocimiento sobre la aviación, al no identificar que se trató de una despresurización explosiva.

Pero no es la única vez que ha utilizado eventos de otras aerolíneas, incluso sucedidos en otros países, para hacerlos pasar como si hubieran ocurrido en la nueva Mexicana de Aviación, con la finalidad de dejar claro a sus seguidores en redes sociales, que fue un error de la 4T el relanzamiento de la marca.

En su cabeza creen (plural, porque evidentemente no es una persona “aislada”) que al descalificar al gobierno actual están fortaleciendo a la candidata opositora, pero en realidad lo que están dejando ver es como existe gente sin escrúpulos a la que no les importa propagar mentiras, con tal de llevar agua a su molino.

Lamentablemente, dejan a un lado y no les importa, que a la aviación en su conjunto le hacen un flaco favor, pues al utilizarla como bandera política (y muy mal, por cierto) les pasa de noche la importancia que tiene la industria dentro del desarrollo del país. En lugar de fomentar que la aviación siga creciendo, buscan desacreditarla por todos los medios, y más porque lo está realizado el actual gobierno.

En el pasado reciente no solo han utilizado el accidente de la aerolínea norteamericana Alaska Airlines; recientemente el medio AFP desmintió una fake news del día 2 de enero de este año, y que por título lleva “Foto de turbina en llamas se tomó en EEUU en 2021; no durante vuelo inaugural de Mexicana”

Esto provocado, pues en varias publicaciones hechas en redes sociales afirmaron “Me llegan estas imágenes, del primer vuelo de #MexicanaDeAviacion, en donde se ve claramente cómo se va incendiando uno de los motores. Es por eso que desviaron el vuelo a Mérida, para poder aterrizar de emergencia. Urge difundir” y arroban para ello a Fernanda Familiar, una conocida comunicadora opositora de derecha.

No les importó utilizar una imagen de hace varios años, para hacerle creer a la gente que hay ineptitud en el actual gobierno y que no les importan los pasajeros y por eso vuelan con un motor en llamas.

Por su eso fuese poco, aprovechando el anuncio que hace la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) de poner en tierra todos los aviones Boeing 737MAX-9, aparecen cuentas en la red social X (Twitter para mí) criticando al actual gobierno por lo siguiente:

“La @FAANews bajó a todos los aviones Boing 737 por cuestiones de seguridad después de un accidente de @AlaskaAir. También van a bajar los aviones 737 @MexicanaVuela_??? O en Mexicana de Aviación no les importan los accidentes probables y la muerte de inocentes.”

Para empezar, el nombre correcto de la fabricante de los aviones es Boeing, y la familia de los equipos 737 es muy grande; todos los equipos tienen diferencias entre sí. Aquí el modelo de avión que está dando problemas es el B737MAX-9, y la nueva Aerolínea del Estado Mexicano, la nueva Mexicana de Aviación, no opera esos equipos, ellos están volando con B737-800NG.

La aerolínea que tiene ese modelo de avión, que la FAA mandó poner en tierra, es Aeroméxico , con 19 equipos; pero también tiene 33 aviones modelo B737MAX-8, y tiene 35 del modelo B737-800.

Como dato cultural Boeing tiene:

B737-100



B737-200



B737-200 Advanced



B737-300



B737-400



B737-500



B737-600NG (New Generation)



B737-700NG



B737-800NG



B373-900NG



Y de la familia de los MAXES, tiene modelos:

B737MAX-7



B737MAX-8



B737MAX-9



B737MAX-10

Me molesta la forma en que se intenta generar pánico entre los usuarios de las redes sociales, haciendo afirmaciones temerarias de que al gobierno “no le interesa la gente” porque no va a bajar los aviones B737 de la nueva Mexicana de Aviación. No entiendo, y tampoco soporto que desde el anonimato que otorga el ciberespacio, publiquen una retórica retorcida que arroja sin velo su deseo de que suceda un accidente; y con urgencia, para ellos reafirmar todos sus dichos, generar tráfico en sus cuentas, y poder llegar con el informe a sus superiores de “colocar un trending topic” más.

Quiero cerrar con una verdadera joya, y es que me topé con el siguiente comentario en la red social que antes se identificaba con un pajarito azul:

“¿CUAL ES LA PEOR AEROLÍNEA DE MEXICO? Las calificadoras y la gente dice que ERA VOLARIS HOY ES MEXICANA La pagina es una porquería Los aviones FALLAN SOS No puedes pagar en ventanilla Retrasos siempre Pocos vuelos Las quejas de anotan en libritos MORENA=PURA MI3RDA” Comentario de X

Yo solamente quiero saber ¿qué línea aérea en el mundo ha empezado teniendo un éxito brutal?; ya les he comentado cómo empezaron las últimas líneas aéreas, pero ahora me voy a enfocar en las más recientes.

Aerus es una aerolínea de servicio de taxi aéreo con base en Monterrey, con tres aviones Cessna Gran Caravan EX y cinco rutas. Inició operaciones en abril del año pasado y aunque siguen operando con los mismos 3 equipos, han ampliado su oferta de cinco a diez rutas. Esto es, ocho meses después.

También hablemos de Senior Air, una aerolínea regional que tiene como base el Aeropuerto de Los Cabos. Tiene un solo avión Embraer ERJ-135 y cinco rutas, comenzando operaciones apenas el 8 de diciembre del año pasado.

Insisto, VivaAerobus comenzó operando en 2006 con un solo avión B737-300 y dos rutas. Hoy, 18 años después tiene una flota de más de 80 aviones y 59 rutas. Caso similar el de Volaris, que empezó con cuatro aviones en 2006 y cinco rutas, ahora en 2024 tiene 71 destinos y más de 120 aviones.

¿Su crecimiento se dio en menos de un mes desde su lanzamiento? Obviamente no; tuvieron que pasar muchos años. En este 2024 ambas líneas aéreas de bajo costo estarán cumpliendo su mayoría de edad. Por eso resultan ridículas las exigencias que hacen estas personas, que además juraron no utilizar la aerolínea “del Peje”, como también le llaman. ¿Acaso no existen otras opciones para viajar? Si su respuesta es “sí”, creo que deberían usarlas; si la respuesta es “no”, entonces el gobierno tenía razón al decir que iba a tener rutas que otras líneas no estaban cubriendo.

El punto importante que quiero dejar para su análisis, estimados lectores: no permitamos que arrastren a la aviación nacional a una espiral de noticias falsas , pues no le ayudan en nada a su crecimiento y fortalecimiento. Mucha de la gente que hoy trabaja en la nueva Mexicana proviene de otras líneas aéreas de nuestro país como Aeroméxico Connect, Aeromar, Viva, Volaris e incluso Interjet; y por supuesto gente de la antigua Mexicana.

Ellos son trabajadores profesionales que merecen todo nuestro respeto y apoyo; son personas resilientes que no solo tienen un modo honesto de vivir, sino que aman su trabajo y su profesión. La aviación será más grande si la apoyamos entre todos, sean empresas privadas como Aerus o Senior Air, o empresas estatales como la Aerolínea del Estado Mexicano. Denostarla, por fobia política, es darnos un balazo en el pie.