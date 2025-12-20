Top 15 de personalidades con mayor impacto positivo en 2025 en México

1.- Claudia Sheinbaum Pardo. Primera mujer presidenta. Reconocimiento global nunca antes visto en el caso de gente de México dedicada a la política. Alta aprobación en las encuestas. Diseñó una estrategia de seguridad que funciona y tuvo el acierto de seleccionar, para ejecutarla, a las personas correctas. Su gobierno ha sido de continuidad con el anterior sexenio, pero con ajustes reconocidos por la sociedad y, sobre todo, por los mercados.

2.- Mujeres que han luchado, sin rendirse, en los tribunales, casi siempre en desventaja, contra la violencia machista. Son ejemplo porque han resistido y, por combativas, han logrado establecer precedentes legales que protejan a futuras víctimas.

3. Diego Luna. Actor. Su relevancia proviene de combinar prestigio artístico internacional con una voz pública creíble para influir en debates sociales de la mayor relevancia.

4. Guillermo del Toro. Cineasta. Otro mexicano que representa una forma de poder cultural excepcional.

5. Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad. Figura central del año. Gracias a sus trabajo el Estado mexicano volvió a verse capaz. Además de carisma, aportó una credibilidad operativa que no se había visto en décadas en la política nacional. Su gran aportación fue encontrar la manera de llevar a los hechos el plan de seguridad de la presidenta Sheinbaum.

6. Hugo Aguilar Ortiz. Titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Que nadie lo descarte para el 2030”, me dijo una persona que respeto por su inteligencia: “Después de la primera mujer en la presidencia de México, todo está dado para el segundo Benito Juárez en el poder”. El ministro indígena de la SCJN ha conseguido algo raro: consensos positivos en un ambiente, el del poder judicial, mucho muy cuestionado desde siempre. El papel de Aguilar resultó fundamental para no incendiar un entorno altamente polarizado, el de la judicatura.

7. Daniel Servitje. Empresario. No solo dirige una gran empresa, sino que encarna un modelo empresarial eficiente y, al mismo tiempo, ético. Quizá debería ser al menos tan escuchado en Palacio Nacional como Carlos Slim.

8. Altagracia Gómez. Empresaria. La principal figura emergente en la clase empresarial posee también, es un hecho, sólido prestigio político. Es la interfaz que a la izquierda de México le hacía falta para el mejor entendimiento con el capital productivo.

9. Isaac del Toro. Deportista. Antes de cumplir 22 años de edad fue subcampeón del Giro de Italia y ganó numerosas carreras de primer orden en el más exigente de los deportes, el ciclismo. Después de la presidenta Sheinbaum, es la persona que más brillo dio a la marca México en el extranjero.

9. Osmar Olvera. Deportista. En 2025 se consolidó como referente mundial en clavados.

10. Rosa Icela Rodriguez. Secretaria de Gobernación. Destacó por la virtud más escasa de la política en México: eficacia sin protagonismo. Gobernabilidad, su mayor aportación. Paradigma del siempre necesario ejercicio silencioso del poder.

11. Eva Ramón Gallegos. Científica. Nacida en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Reconocida por su trabajo en el desarrollo de terapias no invasivas contra el Virus del Papiloma Humano. Su trabajo demostró que la ciencia mexicana puede generar soluciones de alcance global.

12. Juan Duarte. Embajador de España en México. No fue el organizador directo, pero su trabajo diplomático hizo posible la exposición, en Madrid, La mitad del mundo. La mujer en el México indígena.

13. Denise Maerker. Periodista. Demostró, una vez más, que el buen periodismo no tiene por qué ser amarillista. Admirable porque sabe, con rigor, sobriedad y objetividad, marcar agenda sin gritonear. Durante toda su carrera ha buscado hacer racional el debate, no incendiarlo.

14. Azucena Uresti. Periodista. La nueva líder de la radio informativa mexicana.

15. Rafael Guerra. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Más allá de su trabajo de muchos años como juez, decidí incluirlo en esta lista por comentarios muy reciente de mujeres violentadas por sus exparejas que ya se sienten adecuadamente defendidas en la judicatura capitalina. No es un logro menor.

Top 15 de personalidades con mayor impacto negativo en 2025

1.- Ricardo Salinas Pliego. Empresario. Encabeza la clasificación negativa porque, este año, su confrontación con el Estado, por originarse no en ideales, sino en el deseo de seguir sin pagar impuestos, fue el peor desastre reputacional que se recuerde. Perdió el —mucho o poco— prestigio que tenía de empresario exitoso.

2. Alejandro Moreno (Alito). Senador del PRI. No merecía el PRI un administrador tan lamentable de sus ruinas.

3. Ricardo Anaya. Senador del PAN. Si ha destacado por algo ha sido por su irrelevancia. Ya se verá si es capaz de volver a ser una figura medianamente importante.

4. Xóchitl Gálvez. Política del PAN. Después de su fracaso en las elecciones presidenciales de 2024, no fue capaz, no se diga de liderar a la oposición mexicana, sino al menos de seguir como persona con reconocida por sus críticas al gobierno. Se perdió.

5. Marko Cortés. Político del PAN. Otro monumento a la irrelevancia.

6. Lilly Téllez. Tiró a la basura su capacidad para comunicarse. Ha conseguido altos niveles de visibilidad, pero para mal. No entendió que el ruido no es liderazgo.

7. Carlos Loret de Mola. Periodista. Se desgastó su periodismo de investigación —en realidad, basado en espiar a figuras de la 4T—. Por previsible, no marcó agenda en todo 2025.

8. Chumel Torres. Comediante. Su humor ni genera risas ni provoca reflexiones..

9. Norma Piña. Jurista. Enterradora del poder judicial.

10. Selección mexicana de futbol. Cierre de año muy débil, lo que anticipa un mal papel en elMundial 2026.12. Santiago Creel. Político panista. Otro perdido en la irrelevancia.

13. Jesús Zambrano. Político perredista. Uno de los muchos enterradores del PRD. Hombre honesto, se equivocó al no sumarse a tiempo al proyecto de AMLO.

14. Joaquín López-Dóriga. Periodista. Tuvo un año de rendimientos no solo decrecientes, sino muy decrecientes.

15. Alejandro Junco de la Vega. Dueño de los diarios Reforma, de la Ciudad de México; El Norte, de Monterrey, y Mural, de Guadalajara. Sus periódicos echan a perder los buenos trabajos periodísticos que de vez en vez publican porque no logran abandonar la manía de aderezarlos con faltas éticas.