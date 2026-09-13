Dallas fue sede de un acontecimiento sin precedente: la primera Convención Republicana de Medio Término, convocada para movilizar a la base conservadora y convertir las elecciones legislativas de noviembre en un referéndum sobre el gobierno del presidente Donald Trump.

Durante dos jornadas, el American Airlines Center reunió a dirigentes republicanos, integrantes de la administración, legisladores, veteranos, policías, líderes sociales y miles de simpatizantes procedentes de todo Estados Unidos. Revisando la cobertura mediática en Estados Unidos y la de México desde allá, encuentro una descripción casi totalmente basada en una visón “desde afuera”. Asistí como invitado especial y pude observar directamente una convención intensa, ordenada y marcada por una extraordinaria movilización de la base MAGA.

Sombreros texanos, gorras rojas, uniformes y condecoraciones de veteranos convivían con familias, jóvenes activistas, policías y grupos de mujeres organizadas. Sobrevivientes de actos terroristas narraban sus experiencias ante pequeños círculos de asistentes. Más que una sucesión de discursos, el encuentro funcionó como una demostración de identidad, disciplina y pertenencia política.

La primera noche confirmó que Donald Trump continúa siendo el eje político, emocional y narrativo del Partido Republicano. Su intervención no fue la de un presidente que simplemente respalda candidatos al Congreso: pidió a sus seguidores que actuaran como si él mismo estuviera en la boleta electoral.

Trump defendió los resultados de su administración, reivindicó el control fronterizo y colocó nuevamente los temas de seguridad, soberanía, economía y defensa de los valores estadounidenses en el centro de la conversación. También presentó nuevas propuestas y prometió un dividendo de 5,000 dólares para los ciudadanos estadounidenses si los republicanos conservan ambas cámaras. Estos datos fueron reportados por CBSnews y APnews.

Más allá de la controversia inevitable que acompaña cada pronunciamiento presidencial, el dato político fue evidente: Trump conserva una capacidad singular para mantener durante horas la atención, el entusiasmo y la cohesión de su base.

Algunas imágenes difundidas desde ángulos parciales mostraron espacios aparentemente vacíos. La experiencia dentro del recinto fue distinta. Varias de esas zonas correspondían a áreas de operación, seguridad, circulación y producción ubicadas detrás o alrededor de los escenarios. En las zonas destinadas al público se mantuvo un ambiente de alta participación, incluso después de una jornada cercana a las nueve horas.

El mensaje de la primera noche fue inequívoco: Trump pretende nacionalizar la elección intermedia y colocar su liderazgo como principal activo electoral del Partido Republicano.

La segunda jornada tuvo como figura central al vicepresidente JD Vance. Su discurso mostró a un dirigente que ya no es presentado solamente como acompañante de Trump, sino como uno de los posibles herederos políticos del movimiento.

La respuesta del público fue reveladora. Los gritos de “48” —en referencia a una eventual presidencia de Vance— mostraron que una parte de la base comienza a visualizarlo como posible candidato para 2028. Al mismo tiempo, Vance evitó adelantar los tiempos y pidió concentrarse en conservar el Congreso en noviembre. Este mensaje fue destacado por la agencia Reuters.

El NYpost reportó una interrupción protagonizada por un asistente que desplegó una bandera mexicana provocó una reacción inmediata del recinto y el grito colectivo de “USA”. Vance respondió fuera de guion y la seguridad retiró al manifestante. Este hecho fue retomado por varios medios en México y los columnistas dividieron su opinión del incidente calificándolo como un acto heroico o bien, un acto estúpido (sic).

En mi opinión, el episodio no debe interpretarse superficialmente como un rechazo general a México o a los mexicanos. Sí reveló, sin embargo, la enorme sensibilidad que existe dentro de la base republicana frente a cualquier símbolo utilizado como desafío político dentro de una convención estadounidense, en territorio estadounidense. Me pregunto cuál sería la reacción que vendría de una multitud si un estadounidense radicado en México sacara la bandera norteamericana en un mítin de Morena con la presidenta Sheinbaum.

Precisamente por ello resulta indispensable contar con interlocutores binacionales capaces de explicar a México ante los republicanos y, simultáneamente, explicar el fenómeno MAGA ante la sociedad mexicana. En ese espacio adquiere especial relevancia el papel de Larry Rubin y de la American Society of Mexico.

El momento más significativo para la relación de Larry Rubin con el liderazgo republicano ocurrió aproximadamente veinte minutos antes de la intervención del vicepresidente.

Personal del Servicio Secreto se acercó a Larry y le pidió subir al templete para ocupar un lugar inmediatamente detrás del podio. No se trataba de una ubicación casual: era uno de los puntos de mayor exposición pública y televisiva de toda la convención, reservado para quienes debían aparecer visualmente asociados con el liderazgo republicano durante uno de los momentos culminantes del encuentro.

Aquí conviene distinguir funciones. El Servicio Secreto aplica los protocolos de acceso y seguridad; no define por sí mismo la narrativa política del escenario. Pero precisamente por eso, que Larry fuera acreditado y conducido hasta ese lugar implica que su presencia había sido previamente autorizada dentro del nivel más sensible del programa.

En política, la ubicación comunica. Los lugares detrás del podio no son improvisados y mucho menos cuando intervienen el presidente o el vicepresidente de Estados Unidos. Quien aparece allí forma parte del encuadre, del mensaje y de la imagen que la organización decide proyectar ante millones de espectadores.

No es posible afirmar, sin una comunicación presidencial expresa, que Donald Trump haya ordenado personalmente cada movimiento. Pero tampoco sería razonable presentar la colocación de Larry como una coincidencia logística. En el lenguaje político de una convención diseñada alrededor de Trump, fue una manifestación inequívoca de cercanía, confianza y respaldo.

Fue, en términos sencillos, una señal de cariño presidencial.

Este gesto adquiere mayor importancia por su contexto. En México, Larry Rubin, AmSoc y distintos actores vinculados con el Partido Republicano han enfrentado recientemente ataques, descalificaciones e intentos por reducir su legitimidad como interlocutores de la relación bilateral.

La respuesta que ofreció Dallas no llegó mediante un comunicado ni necesitó una declaración defensiva. Se expresó a través de una imagen: Larry Rubin sentado en el punto de mayor visibilidad del escenario republicano, inmediatamente detrás del podio, antes de la participación de JD Vance y dentro de un espacio sometido a los más altos controles políticos y de seguridad.

El mensaje tácito parece claro: los cuestionamientos mexicanos no han aislado a Larry del entorno republicano. Por el contrario, han hecho más visible para Trump y para la base MAGA la importancia de respaldar a quien, desde México, ha mantenido una interlocución abierta y consistente con el movimiento.

También hay un segundo mensaje. El respaldo a Larry no debe leerse como una invitación a convertir a AmSoc en una organización partidista. Su valor para Washington radica precisamente en su capacidad para representar a la comunidad estadounidense, a las empresas y a la sociedad civil dentro de una relación bilateral compleja.

AmSoc no sustituye a la diplomacia ni pretende actuar como partido político. Es un puente social e institucional. Pero un puente solo puede cumplir su función cuando ambas orillas reconocen su legitimidad.

Las dos jornadas de Dallas confirmaron tres realidades:

La primera es que Trump continúa dominando al Partido Republicano y que la elección de medio término será planteada por él como una extensión de su propia presidencia.

La segunda es que JD Vance comienza a consolidarse como figura de continuidad para 2028, aunque el liderazgo futuro del movimiento todavía dependerá, en buena medida, de la decisión y el respaldo de Trump.

La tercera —especialmente relevante para México— es que Larry Rubin cuenta con reconocimiento real dentro del espacio republicano y MAGA. Su colocación detrás del podio no creó esa relación, pero sí la hizo visible.

En momentos de tensión bilateral, los símbolos importan porque anticipan decisiones, protegen interlocuciones y delimitan posiciones. Lo ocurrido en Dallas mostró que los ataques contra Larry y AmSoc no han debilitado su relación con el republicanismo estadounidense. Han provocado el efecto contrario: hacer más evidente el respaldo político y personal que existe hacia su liderazgo.

La Convención Republicana de Medio Término terminó con Trump convocando a votar y con Vance proyectándose hacia el futuro. Para México quedó además una fotografía política imposible de ignorar: Larry Rubin, presidente ejecutivo de la American Society of Mexico, situado en el corazón visual de la convención.

No como espectador distante, sino como interlocutor reconocido, aliado confiable y parte visible del entorno político que hoy gobierna Estados Unidos.