“No todos son villanos, no todo está mal”. Fragmento de la canción “Hoy tengo miedo”, de Fobia.

Resulta apasionante pensar que después de leer el presente texto se pueda no solo entender la vida, también encontrar una razón para vivir.

Recomiendo a los lectores de estas columnas que escuchen con detenimiento la canción que compuso e interpreta el grupo musical Fobia intitulada: “Hoy tengo miedo”, con la que se puede entender el verdadero significado de la vida que dejaría al mismo Jean-Paul Sartre atónito.

Con su voz nostálgica y a la vez motivadora el vocalista de Fobia, Leonardo de Lozzane, nos explica en la canción en cuestión como la vida puede ser considerada un pícnic, con todo lo que implica disfrutar al máximo de una comida al aire libre con grata compañía, y cómo trascender.

Con esa misma voz Leonardo en otra de sus canciones nos compartió el significado de sentirse vivo, y en otra de ellas lo que se sentiría ser un microbito.

Pero la canción, “Hoy tengo miedo”, al comparar la vida con un pícnic revela una dimensión existencial sobre la grandeza de la existencia terrenal muy pocas veces descrita con tanta sublimación, del nivel de reflexión de Martin Buber; repito, se tiene que escuchar con gran detenimiento durante varias ocasiones.

En una discusión de alto nivel, inclusive masónica, al tratar de responder la pregunta que le ha dado vueltas a la filosofía universal de todos los tiempos sobre el verdadero significado de la vida, una respuesta muy convincente podría ser que la vida es un pícnic.

Todos los que han participado en un pícnic familiar o con amistades al recordarlo entenderían la significación que los integrantes de Fobia le dieron a la vida.