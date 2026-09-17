La Unión Europea y Canadá se están poniendo cómodos. No se han casado. Ni siquiera se han comprometido. Pero cada vez se sientan más cerca en la fiesta geopolítica, observan a los demás invitados y aparentemente concluyen que quizá tengan más en común entre ellos que con algunas de las personas que gritan al otro lado del salón.

Ahora Bruselas parece dispuesta a llevar la relación al siguiente nivel. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE.

Conviene aclarar algo.

Esa categoría no existe actualmente en los tratados europeos. Nadie ha definido todavía qué derechos, obligaciones o acceso al mercado común implicaría. La propuesta necesitaría además el respaldo de los Estados miembros.

Por ahora es una declaración política, no una membresía ni una invitación formal de ingreso.

Pero el simbolismo es difícil de pasar por alto.

Canadá no es europeo. Está separado de Europa por un océano, pertenece a otro continente y entre ambos se extienden varios miles de kilómetros de aguas del Atlántico. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico, Canadá y Europa se encuentran cada vez más del mismo lado de la mesa.

La UE y Canadá no se descubrieron de repente porque desarrollaran una pasión compartida por el jarabe de arce y la burocracia de Bruselas. Su acercamiento tiene fundamentos mucho más prácticos. A ambos les preocupa un mundo en el que la interdependencia económica puede utilizarse como arma, las cadenas de suministro pueden convertirse en instrumentos de coacción y ya no puede darse por sentado que Estados Unidos se comportará siempre como el socio estratégico más predecible de Europa.

La actitud de Donald Trump hacia Canadá ha contribuido considerablemente a esta reevaluación. Su retórica contra el vecino del norte —incluidas sus reiteradas amenazas arancelarias y su lenguaje abiertamente conflictivo— ha demostrado que incluso las relaciones más estrechas pueden volverse puramente transaccionales cuando cambian las prioridades de Washington.

Su reacción a la propuesta europea confirmó el argumento.

Trump la calificó de “ridícula” y amenazó con imponer aranceles muy severos a Europa —o incluso suspender parte del comercio— si consideraba que el acercamiento con Canadá constituía un acto hostil. Pocas cosas explican mejor la necesidad de diversificarse que ser amenazado por intentar diversificarse.

Ottawa ha respondido en consecuencia. Bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney, Canadá ha buscado ampliar sus relaciones económicas y estratégicas y fortalecer sus vínculos con Europa. La lógica es sencilla: si la dependencia excesiva de un solo socio se convierte en una vulnerabilidad, la respuesta evidente es desarrollar alternativas.

Europa ha llegado a una conclusión parecida.

Y, de repente, dos socios que antes consideraban el Atlántico como una vía de conexión comienzan a verlo como un espacio estratégico compartido.

No se trata únicamente de Donald Trump. China es la otra parte de la ecuación. El dominio de Pekín sobre diversas cadenas de suministro críticas —incluidos minerales e insumos industriales esenciales— ha hecho que la seguridad económica sea cada vez más difícil de separar de la seguridad nacional. La UE y Canadá ya establecieron una asociación estratégica en materia de materias primas precisamente para reducir esas vulnerabilidades y desarrollar cadenas de valor más resilientes.

Así que quizá la verdadera fuerza que está acercando a Canadá y Europa no sea la amistad. Es el riesgo.Y el riesgo tiene una capacidad extraordinaria para presentar a las personas.

La UE está abriendo la puerta a Canadá. El mensaje de Bruselas es, en esencia: pasa; trabajemos juntos. Hay muchas razones por las que el arreglo podría resultar atractivo para ambas partes. Canadá ofrece algo que Europa necesita desesperadamente: recursos. Minerales críticos como el níquel, el cobalto y el litio son esenciales para las baterías, la manufactura avanzada, las tecnologías de defensa y las transiciones verde y digital. Canadá y la UE ya trabajan para integrar sus cadenas de valor de materias primas y fomentar inversiones en extracción, procesamiento, investigación y tecnología.

Para Europa, esto significa mucho más que encontrar otro proveedor. Se trata de reducir su vulnerabilidad. Si Europa diversifica sus fuentes de materiales críticos, estará menos expuesta a las interrupciones procedentes de un solo país. Eso es cada vez más importante en un mundo en el que el proveedor más barato no siempre es el más seguro.

La misma lógica se aplica a la energía. Canadá podría contribuir a la seguridad energética europea mediante GNL, combustibles, minerales, tecnologías de energía limpia y cooperación en electrificación y redes. Pero buena parte de ese potencial dependerá de que existan las inversiones y la infraestructura necesarias, especialmente para exportar GNL desde Canadá hacia Europa. El 29 de junio de 2026, la UE y Canadá celebraron una Mesa Redonda Empresarial sobre Seguridad Energética, centrada específicamente en fortalecer cadenas de suministro transatlánticas más diversificadas. Entre los temas tratados estuvo precisamente el posible suministro de GNL canadiense.

Más proveedores significan más opciones. Más opciones significan mayor resiliencia.Y la resiliencia se está convirtiendo en una especie de lujo dentro del actual entorno geopolítico.

Por supuesto, esta relación no parte de cero. El CETA —el Acuerdo Económico y Comercial Global— se aplica provisionalmente desde 2017. Según el gobierno canadiense, el comercio bilateral de mercancías aumentó más de 77% entre 2016 y 2025, mientras que el intercambio combinado de bienes y servicios alcanzó los 178,600 millones de dólares canadienses en 2025.

Sin embargo, el acuerdo aún no ha sido ratificado por todos los miembros de la Unión Europea. Diez países siguen pendientes. Europa propone una membresía asociada con Canadá cuando todavía no ha conseguido que todos sus integrantes ratifiquen el acuerdo comercial firmado hace una década.

La burocracia europea también sabe cómo introducir una nota de realismo en una relación romántica. Aun así, Bruselas y Ottawa no están construyendo una casa nueva. Están añadiendo otro piso a una que ya existe. Y ahora incorporan la seguridad y la tecnología a la lista de compras.

En 2025, Canadá y la UE firmaron una Asociación de Seguridad y Defensa y acordaron profundizar su cooperación en materias primas críticas, ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y adquisiciones militares. En febrero de 2026, Canadá se convirtió además en el primer país no europeo que participa en SAFE, el instrumento de la UE dotado con 150,000 millones de euros para apoyar las compras conjuntas de defensa. En marzo iniciaron también las negociaciones para un Acuerdo de Comercio Digital.

Canadá y la UE podrían, por tanto, sumar recursos en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías avanzadas y defensa.

Suena casi romántico: dos socios democráticos y prósperos, con poblaciones altamente educadas, economías avanzadas, enormes territorios, abundantes recursos naturales y bases industriales sofisticadas, decidiendo que quizá convenga cooperar en lugar de competir por el acceso a un mercado mundial cada vez más inestable.

También está el Ártico. A medida que el cambio climático modifica la geografía física del norte y hace algunas rutas árticas más accesibles, Canadá y Europa encuentran otra región estratégica en la que coinciden sus intereses. Las nuevas rutas marítimas podrían alterar con el tiempo los patrones comerciales y de transporte. Pero existe un pequeño inconveniente: Rusia, China, Canadá, Estados Unidos y varios países europeos tienen importantes intereses estratégicos en esa misma región.

Para Europa, sin embargo, la parte más incómoda de esta nueva relación probablemente sea Estados Unidos. La suposición tradicional era sencilla: Estados Unidos protege a Europa. Europa comercia con Estados Unidos. Todos vuelven felices a casa.

Ese modelo parece ahora bastante menos cómodo. La actitud conflictiva de Trump hacia sus aliados europeos, sus políticas arancelarias y su disposición a cuestionar los fundamentos de la relación transatlántica han llevado a los gobiernos europeos a considerar con mayor seriedad su diversificación estratégica y económica.

Al mismo tiempo, la cambiante relación de Washington con Moscú, su cercanía con Putin —exagente del KGB sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra— y su respaldo a Netanyahu ante una política israelí en Gaza acusada de genocidio y sometida a escrutinio judicial internacional han creado incertidumbre adicional en las capitales europeas.

Para Europa, la cuestión no es necesariamente si Estados Unidos se ha convertido en un enemigo. La pregunta es si seguirá siendo siempre el socio predecible que Europa suponía. Son dos cuestiones muy diferentes. Y la confiabilidad es, en el mundo actual, un activo estratégico por derecho propio. Si un país no puede prever las condiciones políticas bajo las cuales otro le proporcionará seguridad, energía, inversión o acceso a sus mercados, la dependencia deja de ser solamente una relación económica. Se convierte en una vulnerabilidad.

Por eso Europa está buscando otras opciones. Canadá hace prácticamente lo mismo. Cuanto más impredecible se vuelve el sistema internacional, más atractivos resultan los socios confiables.

Canadá necesita a Europa. Europa necesita a Canadá. Ninguno puede sustituir por completo a Estados Unidos. Ninguno puede sustituir por completo a China. Pero juntos pueden reducir su dependencia de ambos.

Y ese puede ser, en última instancia, el verdadero significado de esta relación cada vez más íntima.